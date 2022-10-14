https://ukraina.ru/20221014/1039721303.html
Почти половина стран ЕС в июне увеличила импорт товаров из России
Почти половина стран ЕС в июне увеличила импорт товаров из России - 14.10.2022 Украина.ру
Почти половина стран ЕС в июне увеличила импорт товаров из России
Тринадцать стран Евросоюза за июнь нарастили импорт из России, остальные четырнадцать сократили закупку российских товаров. Об этом сообщает 14 октября РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб вышеупомянутых стран
2022-10-14T09:12
2022-10-14T09:12
2022-10-14T09:12
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Лидером среди увеличивших импорт стран стала Словения, которая увеличила ввоз российских товаров по сравнению с маем почти в два раза. Также значительно (на 69%) увеличила импорт Испания. На третьем месте по этому показателю стала Швеция (48%).Одновременно четырнадцать стран ЕС сократили ввоз российских товаров. Лидером в этой группе стал Кипр, сокративший импорт на 92%, следом идут Австрия (40%) и Люксембург (37%).Больше всего в денежном выражении импортировала российской продукции в июне Германия (3,5 миллиарда евро), далее следуют Италия (2,6 миллиарда евро) и Нидерланды (1,7 миллиарда евро). Все три страны незначительно уменьшили импорт по сравнению с маем.После начала российской спецоперации на Украине ЕС начал вводить санкции против РФ, в том числе против импорта российских товаров и сырья. Также некоторые европейские страны отказались переходить на оплату российского газа за рубли, в результате чего "Газпром" прекратил им поставки.
https://ukraina.ru/20220926/1039073077.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ес, санкции, импорт, экономика
Новости, ЕС, санкции, импорт, экономика
Почти половина стран ЕС в июне увеличила импорт товаров из России
Тринадцать стран Евросоюза за июнь нарастили импорт из России, остальные четырнадцать сократили закупку российских товаров. Об этом сообщает 14 октября РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб вышеупомянутых стран
Лидером среди увеличивших импорт стран стала Словения, которая увеличила ввоз российских товаров по сравнению с маем почти в два раза. Также значительно (на 69%) увеличила импорт Испания. На третьем месте по этому показателю стала Швеция (48%).
Одновременно четырнадцать стран ЕС сократили ввоз российских товаров. Лидером в этой группе стал Кипр, сокративший импорт на 92%, следом идут Австрия (40%) и Люксембург (37%).
Больше всего в денежном выражении импортировала российской продукции в июне Германия (3,5 миллиарда евро), далее следуют Италия (2,6 миллиарда евро) и Нидерланды (1,7 миллиарда евро). Все три страны незначительно уменьшили импорт по сравнению с маем.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС начал вводить санкции против РФ, в том числе против импорта российских товаров и сырья. Также некоторые европейские страны отказались переходить на оплату российского газа за рубли, в результате чего "Газпром" прекратил им поставки.