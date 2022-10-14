https://ukraina.ru/20221014/1039715844.html
Обозреватель прокомментировал мирную инициативу Эрдогана
Обозреватель прокомментировал мирную инициативу Эрдогана - 14.10.2022 Украина.ру
Обозреватель прокомментировал мирную инициативу Эрдогана
Идея турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о переговорах России с группой западных стран с целью урегулирования ситуации на Украине интересна, но вряд ли приведёт к успеху. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр Асафов
2022-10-14T07:15
2022-10-14T07:15
2022-10-14T07:15
новости
александр асафов
спецоперация
эрдоган
переговоры
сша
киевский режим
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Он указал, что инициатива Эрдогана вряд ли встретит понимание в Вашингтоне, потому что правительство США заинтересовано в продолжении конфликта. Кроме того, если США будут обсуждать события на Украине без участия её представителей, то это будет выглядеть как признание, что они осуществляют прямой контроль над киевским режимом, сказал Асафов.Тем не менее, Россия напрямую не отвергает возможности посредничества какой-либо страны в ходе мирных переговоров, добавил он.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221007/1039481513.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, александр асафов, спецоперация, эрдоган, переговоры, сша, киевский режим
Новости, Александр Асафов, Спецоперация, Эрдоган, переговоры, США, киевский режим
Обозреватель прокомментировал мирную инициативу Эрдогана
Идея турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о переговорах России с группой западных стран с целью урегулирования ситуации на Украине интересна, но вряд ли приведёт к успеху. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр Асафов