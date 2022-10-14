https://ukraina.ru/20221014/1039715844.html

Обозреватель прокомментировал мирную инициативу Эрдогана

Обозреватель прокомментировал мирную инициативу Эрдогана - 14.10.2022 Украина.ру

Обозреватель прокомментировал мирную инициативу Эрдогана

Идея турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о переговорах России с группой западных стран с целью урегулирования ситуации на Украине интересна, но вряд ли приведёт к успеху. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр Асафов

2022-10-14T07:15

2022-10-14T07:15

2022-10-14T07:15

новости

александр асафов

спецоперация

эрдоган

переговоры

сша

киевский режим

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/12/1037802179_651:132:2637:1249_1920x0_80_0_0_720517df3ccc3cbb9f34192e7650914a.jpg

Он указал, что инициатива Эрдогана вряд ли встретит понимание в Вашингтоне, потому что правительство США заинтересовано в продолжении конфликта. Кроме того, если США будут обсуждать события на Украине без участия её представителей, то это будет выглядеть как признание, что они осуществляют прямой контроль над киевским режимом, сказал Асафов.Тем не менее, Россия напрямую не отвергает возможности посредничества какой-либо страны в ходе мирных переговоров, добавил он.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20221007/1039481513.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, александр асафов, спецоперация, эрдоган, переговоры, сша, киевский режим