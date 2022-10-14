Обозреватель прокомментировал мирную инициативу Эрдогана - 14.10.2022 Украина.ру
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Обозреватель прокомментировал мирную инициативу Эрдогана
Обозреватель прокомментировал мирную инициативу Эрдогана - 14.10.2022 Украина.ру
Обозреватель прокомментировал мирную инициативу Эрдогана
Идея турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о переговорах России с группой западных стран с целью урегулирования ситуации на Украине интересна, но вряд ли приведёт к успеху. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр Асафов
2022-10-14T07:15
2022-10-14T07:15
новости
александр асафов
спецоперация
эрдоган
переговоры
сша
киевский режим
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Он указал, что инициатива Эрдогана вряд ли встретит понимание в Вашингтоне, потому что правительство США заинтересовано в продолжении конфликта. Кроме того, если США будут обсуждать события на Украине без участия её представителей, то это будет выглядеть как признание, что они осуществляют прямой контроль над киевским режимом, сказал Асафов.Тем не менее, Россия напрямую не отвергает возможности посредничества какой-либо страны в ходе мирных переговоров, добавил он.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221007/1039481513.html
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новости, александр асафов, спецоперация, эрдоган, переговоры, сша, киевский режим
Новости, Александр Асафов, Спецоперация, Эрдоган, переговоры, США, киевский режим

Обозреватель прокомментировал мирную инициативу Эрдогана

07:15 14.10.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
© POOL
Перейти в фотобанк
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Идея турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о переговорах России с группой западных стран с целью урегулирования ситуации на Украине интересна, но вряд ли приведёт к успеху. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр Асафов
Он указал, что инициатива Эрдогана вряд ли встретит понимание в Вашингтоне, потому что правительство США заинтересовано в продолжении конфликта. Кроме того, если США будут обсуждать события на Украине без участия её представителей, то это будет выглядеть как признание, что они осуществляют прямой контроль над киевским режимом, сказал Асафов.
Эрдоган Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 12:37
Эрдоган заявил Путину о готовности внести вклад в разрешение украинского кризисаПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию на Украине. О телефонном разговоре глав двух государств сообщили в канцелярии Эрдогана
Тем не менее, Россия напрямую не отвергает возможности посредничества какой-либо страны в ходе мирных переговоров, добавил он.

Что касается России, Россия готова договариваться с кем угодно, кто способен повлиять на ситуацию ради достижения мира

П/к Форточка возможностей президента Зеленского
Александр Асафов
Обозреватель радиостанции "Говорит Москва"
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиАлександр АсафовСпецоперацияЭрдоганпереговорыСШАкиевский режим
 
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