https://ukraina.ru/20221013/1039715221.html

Переговоры Россия-США, заморозка украинского конфликта. О чём говорили эксперты 13 октября

Переговоры Россия-США, заморозка украинского конфликта. О чём говорили эксперты 13 октября - 13.10.2022 Украина.ру

Переговоры Россия-США, заморозка украинского конфликта. О чём говорили эксперты 13 октября

Если сейчас заморозить украинский конфликт и подписать договор с нынешней Украиной, это будет лишь перемирие, а не устойчивый мир. При этом задача США состоит в Украина.ру, 13.10.2022

2022-10-13T18:01

2022-10-13T18:01

2022-10-13T18:04

эксклюзив

сша

украина

россия

удары

инфраструктура

переговоры

алексей анпилогов

александр асафов

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103392/03/1033920320_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_ca8b40243064e68c9ae353d527857796.jpg.webp

Если сейчас заморозить украинский конфликт и подписать договор с нынешней Украиной, это будет лишь перемирие, а не устойчивый мир. При этом задача США состоит в том, чтобы затянуть конфликт как можно дольше, потому что он приносит американцам много плюсов.Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 13 октября.Украина после российских ударовВ каком состоянии пребывает энергетическая инфраструктура Украины после российских ударов, можно оценить только по косвенным признакам, говорит военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов. Официальных данных от Украины нет – это гостайна.Косвенные же признаки – таковы:Во-первых, Украина полностью прекратила экспорт электроэнергии в Польшу, Словакию и Молдавию, который продолжался до ударов ВКС РФ. Причем Украина рассказала, что эти мощности нужны ей для стабилизации собственной энергосистемы.Во-вторых, целый ряд наблюдателей отмечают увеличение сброса через систему днепровских водохранилищ. Это означает усиленную работу турбин гидроэлектростанций, которые сейчас замещают мощность, которая была выведена в тепловые генерации."Хочу уточнить, что у ГЭС дорогая электроэнергия. Единожды использовав энергию, выработанную из воды, ты потом эту воду ниоткуда не возьмешь. Придется ждать, пока пройдут дожди и река принесет к плотине нужное количество водных масс", – пояснил Анпилогов.Также, продолжил он, мы можем взять список пораженных объектов и увидим, что половина тепловых электростанций Украины тоже подверглись воздействую крылатых ракет воздушного и морского базирования, а также беспилотников-камикадзе "Герань-1" и "Герань-2"."Поскольку тепловая генерация в последнее время занимала порядка 40%, то можно сказать, что 1/5 часть электроэнергетики выведена из строя", – заявил эксперт.При этом, если Украина продолжит террористические атаки на крупные инфраструктурные объекты и гражданское население России, удары будут продолжены, уверен Анпилогов.Переговоры Россия-США возможны, но невыгодны американцамТурецкие СМИ сообщили, что Анкара планирует организовать переговоры России и Запада по Украине, предложение уже передано Вашингтону по дипломатическим каналам.В ходе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что последствия украинского кризиса были неправильно оценены, ряд западных стран теперь думает, как провести зиму.По словам Эрдогана, справедливого мира на Украине можно добиться при помощи дипломатии.Обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр Асафов сообщил, что Россия напрямую не отвергает возможности посредничества какой-либо страны в ходе мирных переговоров, но обсуждать это можно с определенным скепсисом.Американцы, считает политолог, не дадут Украине возможности обсуждать любые мирные соглашения, поскольку они заинтересованы в продолжении конфликта."Что касается прямых переговоров, то, делая такие заявления, Эрдоган хочет поправить свою предвыборную социологию. Потому что если американцы будут обсуждать Украину без Украины, то они признают, что напрямую управляют всем этим процессом. Поэтому я думаю, что это интересное заявление Эрдогана как минимум не встретит понимания в Вашингтоне", – заявил Асафов.Что касается России, Россия готова договариваться с кем угодно, кто способен повлиять на ситуацию ради достижения мира, добавил эксперт.В целом, считает он, задача американцев состоит в том, чтобы затянуть конфликт как можно дольше, потому что он дает США много плюсов: подавление России, уничтожение немецкой экономики, продвижение своего сжиженного газа и сохранение контроля над Европой."У США есть масса плюсов, связанных с деньгами и влиянием, поэтому они ни в коем случае не заинтересованы в мире", – подчеркнул политолог."Если заморозить конфликт, это будет лишь перемирие"Доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Дмитрий Журавлев считает, что Запад будет пытаться всеми силами избежать прямого военного столкновения с Россией. Да, там готовы на любые пакости, но вступать в войну не хотят."Они прекрасно понимают, что после этой войны следующая цивилизация будет у тараканов, что ничего другого живого не останется.Поэтому даже Байден, как бы он к нам не относился, всегда тормозит на этой линии. Он до нее доходит и останавливается.Поэтому какие-то контингенты войск в Польше будут передвигаться, и не только польские, но и американские, но не дальше польской и украинской границы", – прогнозирует Журавлев.Никакой войны НАТО с Россией, продолжил он, сейчас быть не может – "спасибо Советскому Союзу за наш ракетно-ядерный щит".Также эксперт ответил, насколько возможен сценарий заморозки украинского конфликта."Возможен, при условии, если Запад поймет, что движения вперед уже нет. Вот ничего не сделаешь. Всё, что можно, сделано, и – остановились. Тогда возможно. Потому что замораживать будем мы с американцами", – сказал Журавлев.При этом, уверен он, если мы сейчас заморозим конфликт и подпишем договор с нынешней Украиной, то это "будет очередное перемирие, дай бог больше, чем на двадцать лет, но все равно – перемирие".

https://ukraina.ru/20221013/1039685914.html

https://ukraina.ru/20221013/1039696132.html

https://ukraina.ru/20221013/1039661715.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сша, украина, россия, удары, инфраструктура, переговоры, алексей анпилогов, александр асафов, турция, эрдоган