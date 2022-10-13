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В Полтавской области рухнули украинские самолеты

В Полтавской области рухнули украинские самолеты - 13.10.2022 Украина.ру

В Полтавской области рухнули украинские самолеты

Два украинских самолета упали в Полтавской области. Об этом 13 октября сообщил глава областной администрации Дмитрий Лунин, передает телеканал "Пятый"

2022-10-13T14:59

2022-10-13T14:59

2022-10-13T15:21

тревога

самолет

полтавская область

новости

спецоперация

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«В Полтавской области в Шишацкой общине упали два наших самолета», — сказал Лунин.По данным местных властей, жертв и пострадавших среди гражданских нет.Согласно другой информации, речь идет о самолетах, которые упали 11 и 12 октября соответственно.В этот же день Минобороны России сообщило, что в районе населенного пункта Порскалевка в той же Полтавской области российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить Су-27 воздушных сил Украины.Незадолго до этих сообщений в Полтавской области была объявлена воздушная тревога.Кроме того тревога звучала в Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

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2022

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тревога, самолет, полтавская область, новости, спецоперация