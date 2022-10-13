В Полтавской области рухнули украинские самолеты - 13.10.2022 Украина.ру
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В Полтавской области рухнули украинские самолеты
В Полтавской области рухнули украинские самолеты - 13.10.2022 Украина.ру
В Полтавской области рухнули украинские самолеты
Два украинских самолета упали в Полтавской области. Об этом 13 октября сообщил глава областной администрации Дмитрий Лунин, передает телеканал "Пятый"
2022-10-13T14:59
2022-10-13T15:21
тревога
самолет
полтавская область
новости
спецоперация
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«В Полтавской области в Шишацкой общине упали два наших самолета», — сказал Лунин.По данным местных властей, жертв и пострадавших среди гражданских нет.Согласно другой информации, речь идет о самолетах, которые упали 11 и 12 октября соответственно.В этот же день Минобороны России сообщило, что в районе населенного пункта Порскалевка в той же Полтавской области российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить Су-27 воздушных сил Украины.Незадолго до этих сообщений в Полтавской области была объявлена воздушная тревога.Кроме того тревога звучала в Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольном Киеву городе Запорожье.
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тревога, самолет, полтавская область, новости, спецоперация
тревога, самолет, Полтавская область, Новости, Спецоперация

В Полтавской области рухнули украинские самолеты

14:59 13.10.2022 (обновлено: 15:21 13.10.2022)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТренировочные полёты пилотажной группы "Соколы России" в Краснодарском крае
Тренировочные полёты пилотажной группы Соколы России в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Два украинских самолета упали в Полтавской области. Об этом 13 октября сообщил глава областной администрации Дмитрий Лунин, передает телеканал "Пятый"
«В Полтавской области в Шишацкой общине упали два наших самолета», — сказал Лунин.

По данным местных властей, жертв и пострадавших среди гражданских нет.
Согласно другой информации, речь идет о самолетах, которые упали 11 и 12 октября соответственно.
В этот же день Минобороны России сообщило, что в районе населенного пункта Порскалевка в той же Полтавской области российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить Су-27 воздушных сил Украины.
Незадолго до этих сообщений в Полтавской области была объявлена воздушная тревога.

«Внимание! Воздушная тревога — область! Ракетная опасность!», — написал в своем Telegram-канале Лунин.

Кроме того тревога звучала в Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольном Киеву городе Запорожье.
 
тревогасамолетПолтавская областьНовостиСпецоперация
 
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