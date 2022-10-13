Командующий ВСУ в Донбассе пообещал поступить с братом из России "как с оккупантом" - 13.10.2022 Украина.ру
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Командующий ВСУ в Донбассе пообещал поступить с братом из России "как с оккупантом"
Командующий ВСУ в Донбассе пообещал поступить с братом из России "как с оккупантом" - 13.10.2022 Украина.ру
Командующий ВСУ в Донбассе пообещал поступить с братом из России "как с оккупантом"
Командующий Объединенными силами ВСУ в Донбассе Сергей Наев поступит с родным братом из Крыма "как с оккупантом", если его мобилизуют в российскую армию. Об этом он сообщил 13 октября в эфире национального телемарафона
2022-10-13T14:28
2022-10-13T14:28
новости
украина
сергей наев
брат
мобилизация
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Наев готов стрелять в родного брата, который работает на почте в Крыму, брать в плен, подвергать пыткам, договариваться об обмене на украинских военнослужащих. Он заявил, что не общается с братом, и его судьбой не интересуется. Во время агрессии ВСУ в Донбассе Наев "подавал сигналы" брату, но "ситуация сложилась так, что в настоящее время общения нет". "Все, кто придут на украинскую землю в форме оккупанта, с ними мы поступим именно так, как и с остальными оккупантами", - сказал Наев.Наев не интересуется, попал ли его брат под частичную мобилизацию в российскую армию. "Абсолютно неизвестно и я даже этим не интересуюсь", сказал он.
https://ukraina.ru/20221013/1039664518.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сергей наев, брат, мобилизация
Новости, Украина, Сергей Наев, брат, мобилизация

Командующий ВСУ в Донбассе пообещал поступить с братом из России "как с оккупантом"

14:28 13.10.2022
 
© Министерство обороны Украины / Перейти в фотобанккомандующий Операции объединённых сил генерал Сергей Наев
командующий Операции объединённых сил генерал Сергей Наев
© Министерство обороны Украины
Перейти в фотобанк
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Командующий Объединенными силами ВСУ в Донбассе Сергей Наев поступит с родным братом из Крыма "как с оккупантом", если его мобилизуют в российскую армию. Об этом он сообщил 13 октября в эфире национального телемарафона
Наев готов стрелять в родного брата, который работает на почте в Крыму, брать в плен, подвергать пыткам, договариваться об обмене на украинских военнослужащих. Он заявил, что не общается с братом, и его судьбой не интересуется.
Во время агрессии ВСУ в Донбассе Наев "подавал сигналы" брату, но "ситуация сложилась так, что в настоящее время общения нет".
"Все, кто придут на украинскую землю в форме оккупанта, с ними мы поступим именно так, как и с остальными оккупантами", - сказал Наев.
Наев не интересуется, попал ли его брат под частичную мобилизацию в российскую армию. "Абсолютно неизвестно и я даже этим не интересуюсь", сказал он.
HIMARS ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
06:45
"Людей не считают за дорогую цель": эксперт о критериях, по которым ВСУ выбирают цели ударовЭксперт бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян рассказал, что удары ВСУ по гражданским объектам согласовываются напрямую с инструкторами НАТО
 
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Заголовок открываемого материала
14:28Командующий ВСУ в Донбассе пообещал поступить с братом из России "как с оккупантом"
14:21"Молодец": Захарова похвалила Кулебу за признание в обстрелах Крыма и Белгорода
14:02Власти Крыма рекомендовали дальнобойщикам сухопутный маршрут через Донбасс
13:51Рогов рассказал о взрывах в Запорожье
13:45Global Times: НАТО толкает Украину к продолжению самоубийственной войны
13:34Кулеба признал удары по Крыму и Белгородской области
13:24Александр Асафов: США проиграют, если начнут переговоры с Россией об Украине без Украины
13:20Украина - государство-террорист
13:14В Белгороде обломок ракеты упал на многоэтажный дом
13:12Харьковской области выделили 1,8 млн долларов на закупку дров
13:08Путин в Астане. Три основные темы
13:04Следователи рассказали о допрашиваемых в РФ сотнях боевиков "Азова"*
12:55Владимир Евсеев: РФ не только уничтожает инфраструктуру для ВСУ, но и готовится войти на Западную Украину
12:48Галкин* запутался в символах и примерил образ замужней украинки
12:44На Украине разгорелись баталии вокруг "памятника чекистам"
12:36Боррель пригрозил России "мощным военным ответом" на ядерную атаку против Украины
12:23Минобороны РФ показало уничтожение украинской техники в Херсонской области
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12:06Армянские спецслужбы проверят гражданина Армении на причастность к теракту на Крымском мосту
12:05Опытное и Иванград, диверсанты из "Азова"*, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 13 октября
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