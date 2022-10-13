https://ukraina.ru/20221013/1039700312.html
Командующий ВСУ в Донбассе пообещал поступить с братом из России "как с оккупантом"
Командующий ВСУ в Донбассе пообещал поступить с братом из России "как с оккупантом" - 13.10.2022 Украина.ру
Командующий ВСУ в Донбассе пообещал поступить с братом из России "как с оккупантом"
Командующий Объединенными силами ВСУ в Донбассе Сергей Наев поступит с родным братом из Крыма "как с оккупантом", если его мобилизуют в российскую армию. Об этом он сообщил 13 октября в эфире национального телемарафона
2022-10-13T14:28
2022-10-13T14:28
2022-10-13T14:28
новости
украина
сергей наев
брат
мобилизация
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Наев готов стрелять в родного брата, который работает на почте в Крыму, брать в плен, подвергать пыткам, договариваться об обмене на украинских военнослужащих. Он заявил, что не общается с братом, и его судьбой не интересуется. Во время агрессии ВСУ в Донбассе Наев "подавал сигналы" брату, но "ситуация сложилась так, что в настоящее время общения нет". "Все, кто придут на украинскую землю в форме оккупанта, с ними мы поступим именно так, как и с остальными оккупантами", - сказал Наев.Наев не интересуется, попал ли его брат под частичную мобилизацию в российскую армию. "Абсолютно неизвестно и я даже этим не интересуюсь", сказал он.
https://ukraina.ru/20221013/1039664518.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сергей наев, брат, мобилизация
Командующий ВСУ в Донбассе пообещал поступить с братом из России "как с оккупантом"
Командующий Объединенными силами ВСУ в Донбассе Сергей Наев поступит с родным братом из Крыма "как с оккупантом", если его мобилизуют в российскую армию. Об этом он сообщил 13 октября в эфире национального телемарафона
Наев готов стрелять в родного брата, который работает на почте в Крыму, брать в плен, подвергать пыткам, договариваться об обмене на украинских военнослужащих. Он заявил, что не общается с братом, и его судьбой не интересуется.
Во время агрессии ВСУ в Донбассе Наев "подавал сигналы" брату, но "ситуация сложилась так, что в настоящее время общения нет".
"Все, кто придут на украинскую землю в форме оккупанта, с ними мы поступим именно так, как и с остальными оккупантами", - сказал Наев.
Наев не интересуется, попал ли его брат под частичную мобилизацию в российскую армию. "Абсолютно неизвестно и я даже этим не интересуюсь", сказал он.