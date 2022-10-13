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Минобороны РФ показало уничтожение украинской техники в Херсонской области

Минобороны РФ показало уничтожение украинской техники в Херсонской области - 13.10.2022 Украина.ру

Минобороны РФ показало уничтожение украинской техники в Херсонской области

Министерство обороны России 13 октября продемонстрировало снятые с дрона кадры уничтожения украинской бронетехники и боевиков, пытавшихся наступать в Херсонской области

2022-10-13T12:23

2022-10-13T12:23

2022-10-13T12:23

минобороны рф

танк

новости

херсонская область

спецоперация

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На видео, в частности, показано, как на бронетранспортере американского производства M113 по полю едет группа украинских военных. БТР получает попадание в борт из ПТРК. Машина останавливается, с нее падают люди, часть из них ранены и не могут встать. Затем следует второй выстрел по БТР из ПТРК с другого направления.В ролике также демонстрируется украинский танк, оснащенный противоминными тралами, который маневрирует вдоль лесопосадок и пытается вести огонь по российским войскам.Танк подбивают, виден сильный пожар внутри боевой машины. Затем в танке детонирует боекомплект.Как уточнили в министерстве, российские десантники противотанковыми ракетными комплексами в ходе боя уничтожили четыре танка, пять боевых машин пехоты и более 20 украинских военных."Атака противника была сорвана. Убегающие с поля боя боевики ВСУ бросили раненых и погибших", - добавили в МО РФ.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

минобороны рф, танк, новости, херсонская область, спецоперация