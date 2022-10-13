Минобороны РФ показало уничтожение украинской техники в Херсонской области - 13.10.2022 Украина.ру
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Минобороны РФ показало уничтожение украинской техники в Херсонской области
Минобороны РФ показало уничтожение украинской техники в Херсонской области - 13.10.2022 Украина.ру
Минобороны РФ показало уничтожение украинской техники в Херсонской области
Министерство обороны России 13 октября продемонстрировало снятые с дрона кадры уничтожения украинской бронетехники и боевиков, пытавшихся наступать в Херсонской области
2022-10-13T12:23
2022-10-13T12:23
минобороны рф
танк
новости
херсонская область
спецоперация
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На видео, в частности, показано, как на бронетранспортере американского производства M113 по полю едет группа украинских военных. БТР получает попадание в борт из ПТРК. Машина останавливается, с нее падают люди, часть из них ранены и не могут встать. Затем следует второй выстрел по БТР из ПТРК с другого направления.В ролике также демонстрируется украинский танк, оснащенный противоминными тралами, который маневрирует вдоль лесопосадок и пытается вести огонь по российским войскам.Танк подбивают, виден сильный пожар внутри боевой машины. Затем в танке детонирует боекомплект.Как уточнили в министерстве, российские десантники противотанковыми ракетными комплексами в ходе боя уничтожили четыре танка, пять боевых машин пехоты и более 20 украинских военных."Атака противника была сорвана. Убегающие с поля боя боевики ВСУ бросили раненых и погибших", - добавили в МО РФ.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
минобороны рф, танк, новости, херсонская область, спецоперация
Минобороны РФ, танк, Новости, Херсонская область, Спецоперация

Минобороны РФ показало уничтожение украинской техники в Херсонской области

12:23 13.10.2022
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Министерство обороны России 13 октября продемонстрировало снятые с дрона кадры уничтожения украинской бронетехники и боевиков, пытавшихся наступать в Херсонской области
На видео, в частности, показано, как на бронетранспортере американского производства M113 по полю едет группа украинских военных. БТР получает попадание в борт из ПТРК. Машина останавливается, с нее падают люди, часть из них ранены и не могут встать. Затем следует второй выстрел по БТР из ПТРК с другого направления.

В ролике также демонстрируется украинский танк, оснащенный противоминными тралами, который маневрирует вдоль лесопосадок и пытается вести огонь по российским войскам.
Танк подбивают, виден сильный пожар внутри боевой машины. Затем в танке детонирует боекомплект.

"Боевики ВСУ на танках и боевых машинах пехоты на большой скорости атаковали позиции российских десантников с целью проведения разведки и прорыва обороны. Атакующие были обнаружены расчетами беспилотных летательных аппаратов. Расчёты противотанковых ракетных комплексов "Корнет" и "Штурм-С" подразделений ВДВ, получив разведданные, заняли скрытые огневые позиции и открыли огонь по атакующей бронетехнике", - рассказали в ведомстве.

Как уточнили в министерстве, российские десантники противотанковыми ракетными комплексами в ходе боя уничтожили четыре танка, пять боевых машин пехоты и более 20 украинских военных.

"Атака противника была сорвана. Убегающие с поля боя боевики ВСУ бросили раненых и погибших", - добавили в МО РФ.
 
Минобороны РФтанкНовостиХерсонская областьСпецоперация
 
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