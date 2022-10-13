https://ukraina.ru/20221013/1039693211.html
Минобороны РФ показало уничтожение украинской техники в Херсонской области
Минобороны РФ показало уничтожение украинской техники в Херсонской области - 13.10.2022 Украина.ру
Минобороны РФ показало уничтожение украинской техники в Херсонской области
Министерство обороны России 13 октября продемонстрировало снятые с дрона кадры уничтожения украинской бронетехники и боевиков, пытавшихся наступать в Херсонской области
2022-10-13T12:23
2022-10-13T12:23
2022-10-13T12:23
минобороны рф
танк
новости
херсонская область
спецоперация
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На видео, в частности, показано, как на бронетранспортере американского производства M113 по полю едет группа украинских военных. БТР получает попадание в борт из ПТРК. Машина останавливается, с нее падают люди, часть из них ранены и не могут встать. Затем следует второй выстрел по БТР из ПТРК с другого направления.В ролике также демонстрируется украинский танк, оснащенный противоминными тралами, который маневрирует вдоль лесопосадок и пытается вести огонь по российским войскам.Танк подбивают, виден сильный пожар внутри боевой машины. Затем в танке детонирует боекомплект.Как уточнили в министерстве, российские десантники противотанковыми ракетными комплексами в ходе боя уничтожили четыре танка, пять боевых машин пехоты и более 20 украинских военных."Атака противника была сорвана. Убегающие с поля боя боевики ВСУ бросили раненых и погибших", - добавили в МО РФ.
Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
минобороны рф, танк, новости, херсонская область, спецоперация
Минобороны РФ, танк, Новости, Херсонская область, Спецоперация
Минобороны РФ показало уничтожение украинской техники в Херсонской области
Министерство обороны России 13 октября продемонстрировало снятые с дрона кадры уничтожения украинской бронетехники и боевиков, пытавшихся наступать в Херсонской области
На видео, в частности, показано, как на бронетранспортере американского производства M113 по полю едет группа украинских военных. БТР получает попадание в борт из ПТРК. Машина останавливается, с нее падают люди, часть из них ранены и не могут встать. Затем следует второй выстрел по БТР из ПТРК с другого направления.
В ролике также демонстрируется украинский танк, оснащенный противоминными тралами, который маневрирует вдоль лесопосадок и пытается вести огонь по российским войскам.
Танк подбивают, виден сильный пожар внутри боевой машины. Затем в танке детонирует боекомплект.
"Боевики ВСУ на танках и боевых машинах пехоты на большой скорости атаковали позиции российских десантников с целью проведения разведки и прорыва обороны. Атакующие были обнаружены расчетами беспилотных летательных аппаратов. Расчёты противотанковых ракетных комплексов "Корнет" и "Штурм-С" подразделений ВДВ, получив разведданные, заняли скрытые огневые позиции и открыли огонь по атакующей бронетехнике", - рассказали в ведомстве.
Как уточнили в министерстве, российские десантники противотанковыми ракетными комплексами в ходе боя уничтожили четыре танка, пять боевых машин пехоты и более 20 украинских военных.
"Атака противника была сорвана. Убегающие с поля боя боевики ВСУ бросили раненых и погибших", - добавили в МО РФ.