В Совфеде предложили разрешить осужденным участвовать в боевых действиях
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаседание Комитета общественной поддержки жителей юго-востока Украины
Сенаторы Ольга Ковитиди и Андрей Клишас разработали законопроект о возможности участия осужденных в боевых действиях, с перспективой их освобождения от отбывания наказания. Об этом 13 октября говорится в Telegram-канале Ковитиди
Уточняется, что предложенный законопроект касается осуждённых военнослужащих и гражданских лиц, совершивших преступление небольшой и средней тяжести.
Закон не будет распространяться на осуждённых за призывы или участие в массовых беспорядках, нарушениях правил проведения митингов, публичных действиях по дискредитации ВС РФ, пропаганде нацистской символики, призывах к санкциям против РФ, о распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.
Также сообщается, что за проявленное мужество и героизм осужденные могут быть впоследвии освобождены от отбываения наказания.
По мнению Ковитиди, воплощение этого законопроекта пошло бы на пользу военной безопасности России.
3 июля, 13:53Сенатор из Крыма Ольга Ковитиди назвала причину ударов по Курску и БелгородуУдары украинской армии по жилым кварталам Курска и Белгорода это реакция Киева на полное освобождение Луганской народной республики, написала в твоем Telegram-канале сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди