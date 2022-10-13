https://ukraina.ru/20221013/1039692893.html

В Совфеде предложили разрешить осужденным участвовать в боевых действиях

В Совфеде предложили разрешить осужденным участвовать в боевых действиях - 13.10.2022 Украина.ру

В Совфеде предложили разрешить осужденным участвовать в боевых действиях

Сенаторы Ольга Ковитиди и Андрей Клишас разработали законопроект о возможности участия осужденных в боевых действиях, с перспективой их освобождения от отбывания наказания. Об этом 13 октября говорится в Telegram-канале Ковитиди

2022-10-13T12:17

2022-10-13T12:17

2022-10-13T12:17

новости

спецоперация

ольга ковитиди

осужденные

россия

совет федерации

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Уточняется, что предложенный законопроект касается осуждённых военнослужащих и гражданских лиц, совершивших преступление небольшой и средней тяжести.Также сообщается, что за проявленное мужество и героизм осужденные могут быть впоследвии освобождены от отбываения наказания.По мнению Ковитиди, воплощение этого законопроекта пошло бы на пользу военной безопасности России.

https://ukraina.ru/20220703/1034284106.html

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новости, спецоперация, ольга ковитиди, осужденные, россия, совет федерации