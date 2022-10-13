В Совфеде предложили разрешить осужденным участвовать в боевых действиях - 13.10.2022 Украина.ру
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В Совфеде предложили разрешить осужденным участвовать в боевых действиях
В Совфеде предложили разрешить осужденным участвовать в боевых действиях - 13.10.2022 Украина.ру
В Совфеде предложили разрешить осужденным участвовать в боевых действиях
Сенаторы Ольга Ковитиди и Андрей Клишас разработали законопроект о возможности участия осужденных в боевых действиях, с перспективой их освобождения от отбывания наказания. Об этом 13 октября говорится в Telegram-канале Ковитиди
2022-10-13T12:17
2022-10-13T12:17
новости
спецоперация
ольга ковитиди
осужденные
россия
совет федерации
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Уточняется, что предложенный законопроект касается осуждённых военнослужащих и гражданских лиц, совершивших преступление небольшой и средней тяжести.Также сообщается, что за проявленное мужество и героизм осужденные могут быть впоследвии освобождены от отбываения наказания.По мнению Ковитиди, воплощение этого законопроекта пошло бы на пользу военной безопасности России.
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новости, спецоперация, ольга ковитиди, осужденные, россия, совет федерации
Новости, Спецоперация, Ольга Ковитиди, осужденные, Россия, Совет Федерации

В Совфеде предложили разрешить осужденным участвовать в боевых действиях

12:17 13.10.2022
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаседание Комитета общественной поддержки жителей юго-востока Украины
Заседание Комитета общественной поддержки жителей юго-востока Украины - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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Сенаторы Ольга Ковитиди и Андрей Клишас разработали законопроект о возможности участия осужденных в боевых действиях, с перспективой их освобождения от отбывания наказания. Об этом 13 октября говорится в Telegram-канале Ковитиди
Уточняется, что предложенный законопроект касается осуждённых военнослужащих и гражданских лиц, совершивших преступление небольшой и средней тяжести.
Закон не будет распространяться на осуждённых за призывы или участие в массовых беспорядках, нарушениях правил проведения митингов, публичных действиях по дискредитации ВС РФ, пропаганде нацистской символики, призывах к санкциям против РФ, о распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.
Также сообщается, что за проявленное мужество и героизм осужденные могут быть впоследвии освобождены от отбываения наказания.
По мнению Ковитиди, воплощение этого законопроекта пошло бы на пользу военной безопасности России.
Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
3 июля, 13:53
Сенатор из Крыма Ольга Ковитиди назвала причину ударов по Курску и БелгородуУдары украинской армии по жилым кварталам Курска и Белгорода это реакция Киева на полное освобождение Луганской народной республики, написала в твоем Telegram-канале сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди
 
НовостиСпецоперацияОльга КовитидиосужденныеРоссияСовет Федерации
 
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