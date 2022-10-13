https://ukraina.ru/20221013/1039691614.html

Армянские спецслужбы проверят гражданина Армении на причастность к теракту на Крымском мосту

Армянские спецслужбы проверят гражданина Армении на причастность к теракту на Крымском мосту - 13.10.2022 Украина.ру

Армянские спецслужбы проверят гражданина Армении на причастность к теракту на Крымском мосту

Сотрудники Службы нацбезопасности (СНБ) Армении проверяют информацию о возможной причастности гражданина государства к теракту на Крымском мосту. Об этом 13 октября сообщает Sputnik Армения

2022-10-13T12:06

2022-10-13T12:06

2022-10-13T12:06

новости

крымский мост

теракт

россия

армения

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Следователи проверят сообщения о перевозке взрывчатых веществ в грузовике, которым управлял гражданин Армении. Фура транзитом проехала через Армению в Грузию, а затем направилась в Россию. Уголовное дело возбудили по статьям о содействии международному терроризму, контрабанде взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору, подделке документов. Российские правоохранительные органы заявили о задержаниях восьми подозреваемых по делу о теракте на Крымском мосту. Один из них - гражданин Армении. В организации теракта обвинили украинские спецслужбы.Согласно данным ФСБ, на мосту взорвался грузовой автомобиль со взрывным устройством. Взрывчатку перевозили под видом пищевой пленки. Груз направили из Одессы в Болгарию по Черному морю, затем в грузинский порт Поти, а оттуда - в Россию через Армению. Груз растаможили по правилам ЕАЭС с 29 по 3 октября. Его оформили на армянскую компанию "ГУ АР ДЖИ ГРУП". Получатель груза - московская фирма ООО "Лидер". 6 октября фуру разгрузили на оптовой базе в городе Армавир (Россия). Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. В интервью Украина.ру руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России", генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов рассказал, что нужно делать, чтобы свести к минимуму риск дальнейших терактов со стороны Украины.По его мнению, прежде всего нужно повышать общественное сознание граждан. Спецслужба сильна только за счет опоры на людей: народ слышит разговоры, видит подозрительных людей, полагает эксперт.

https://ukraina.ru/20221012/1039655692.html

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новости, крымский мост, теракт, россия, армения