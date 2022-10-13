https://ukraina.ru/20221013/1039691614.html
Армянские спецслужбы проверят гражданина Армении на причастность к теракту на Крымском мосту
Армянские спецслужбы проверят гражданина Армении на причастность к теракту на Крымском мосту - 13.10.2022 Украина.ру
Армянские спецслужбы проверят гражданина Армении на причастность к теракту на Крымском мосту
Сотрудники Службы нацбезопасности (СНБ) Армении проверяют информацию о возможной причастности гражданина государства к теракту на Крымском мосту. Об этом 13 октября сообщает Sputnik Армения
2022-10-13T12:06
2022-10-13T12:06
2022-10-13T12:06
новости
крымский мост
теракт
россия
армения
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Следователи проверят сообщения о перевозке взрывчатых веществ в грузовике, которым управлял гражданин Армении. Фура транзитом проехала через Армению в Грузию, а затем направилась в Россию. Уголовное дело возбудили по статьям о содействии международному терроризму, контрабанде взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору, подделке документов. Российские правоохранительные органы заявили о задержаниях восьми подозреваемых по делу о теракте на Крымском мосту. Один из них - гражданин Армении. В организации теракта обвинили украинские спецслужбы.Согласно данным ФСБ, на мосту взорвался грузовой автомобиль со взрывным устройством. Взрывчатку перевозили под видом пищевой пленки. Груз направили из Одессы в Болгарию по Черному морю, затем в грузинский порт Поти, а оттуда - в Россию через Армению. Груз растаможили по правилам ЕАЭС с 29 по 3 октября. Его оформили на армянскую компанию "ГУ АР ДЖИ ГРУП". Получатель груза - московская фирма ООО "Лидер". 6 октября фуру разгрузили на оптовой базе в городе Армавир (Россия). Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. В интервью Украина.ру руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России", генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов рассказал, что нужно делать, чтобы свести к минимуму риск дальнейших терактов со стороны Украины.По его мнению, прежде всего нужно повышать общественное сознание граждан. Спецслужба сильна только за счет опоры на людей: народ слышит разговоры, видит подозрительных людей, полагает эксперт.
https://ukraina.ru/20221012/1039655692.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крымский мост, теракт, россия, армения
Армянские спецслужбы проверят гражданина Армении на причастность к теракту на Крымском мосту
Сотрудники Службы нацбезопасности (СНБ) Армении проверяют информацию о возможной причастности гражданина государства к теракту на Крымском мосту. Об этом 13 октября сообщает Sputnik Армения
Следователи проверят сообщения о перевозке взрывчатых веществ в грузовике, которым управлял гражданин Армении. Фура транзитом проехала через Армению в Грузию, а затем направилась в Россию.
Уголовное дело возбудили по статьям о содействии международному терроризму, контрабанде взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору, подделке документов.
Российские правоохранительные органы заявили о задержаниях восьми подозреваемых по делу о теракте на Крымском мосту. Один из них - гражданин Армении. В организации теракта обвинили украинские спецслужбы.
Согласно данным ФСБ, на мосту взорвался грузовой автомобиль со взрывным устройством. Взрывчатку перевозили под видом пищевой пленки. Груз направили из Одессы в Болгарию по Черному морю, затем в грузинский порт Поти, а оттуда - в Россию через Армению.
Груз растаможили по правилам ЕАЭС с 29 по 3 октября. Его оформили на армянскую компанию "ГУ АР ДЖИ ГРУП". Получатель груза - московская фирма ООО "Лидер". 6 октября фуру разгрузили на оптовой базе в городе Армавир (Россия). Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября.
В интервью Украина.ру руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России", генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов рассказал, что нужно делать, чтобы свести к минимуму риск дальнейших терактов со стороны Украины.
По его мнению, прежде всего нужно повышать общественное сознание граждан. Спецслужба сильна только за счет опоры на людей: народ слышит разговоры, видит подозрительных людей, полагает эксперт.