Армянские спецслужбы проверят гражданина Армении на причастность к теракту на Крымском мосту - 13.10.2022 Украина.ру
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Армянские спецслужбы проверят гражданина Армении на причастность к теракту на Крымском мосту
Армянские спецслужбы проверят гражданина Армении на причастность к теракту на Крымском мосту - 13.10.2022 Украина.ру
Армянские спецслужбы проверят гражданина Армении на причастность к теракту на Крымском мосту
Сотрудники Службы нацбезопасности (СНБ) Армении проверяют информацию о возможной причастности гражданина государства к теракту на Крымском мосту. Об этом 13 октября сообщает Sputnik Армения
2022-10-13T12:06
2022-10-13T12:06
новости
крымский мост
теракт
россия
армения
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Следователи проверят сообщения о перевозке взрывчатых веществ в грузовике, которым управлял гражданин Армении. Фура транзитом проехала через Армению в Грузию, а затем направилась в Россию. Уголовное дело возбудили по статьям о содействии международному терроризму, контрабанде взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору, подделке документов. Российские правоохранительные органы заявили о задержаниях восьми подозреваемых по делу о теракте на Крымском мосту. Один из них - гражданин Армении. В организации теракта обвинили украинские спецслужбы.Согласно данным ФСБ, на мосту взорвался грузовой автомобиль со взрывным устройством. Взрывчатку перевозили под видом пищевой пленки. Груз направили из Одессы в Болгарию по Черному морю, затем в грузинский порт Поти, а оттуда - в Россию через Армению. Груз растаможили по правилам ЕАЭС с 29 по 3 октября. Его оформили на армянскую компанию "ГУ АР ДЖИ ГРУП". Получатель груза - московская фирма ООО "Лидер". 6 октября фуру разгрузили на оптовой базе в городе Армавир (Россия). Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. В интервью Украина.ру руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России", генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов рассказал, что нужно делать, чтобы свести к минимуму риск дальнейших терактов со стороны Украины.По его мнению, прежде всего нужно повышать общественное сознание граждан. Спецслужба сильна только за счет опоры на людей: народ слышит разговоры, видит подозрительных людей, полагает эксперт.
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новости, крымский мост, теракт, россия, армения
Новости, Крымский мост, теракт, Россия, Армения

Армянские спецслужбы проверят гражданина Армении на причастность к теракту на Крымском мосту

12:06 13.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский
- РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Сотрудники Службы нацбезопасности (СНБ) Армении проверяют информацию о возможной причастности гражданина государства к теракту на Крымском мосту. Об этом 13 октября сообщает Sputnik Армения
Следователи проверят сообщения о перевозке взрывчатых веществ в грузовике, которым управлял гражданин Армении. Фура транзитом проехала через Армению в Грузию, а затем направилась в Россию.
Уголовное дело возбудили по статьям о содействии международному терроризму, контрабанде взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору, подделке документов.
Российские правоохранительные органы заявили о задержаниях восьми подозреваемых по делу о теракте на Крымском мосту. Один из них - гражданин Армении. В организации теракта обвинили украинские спецслужбы.
Согласно данным ФСБ, на мосту взорвался грузовой автомобиль со взрывным устройством. Взрывчатку перевозили под видом пищевой пленки. Груз направили из Одессы в Болгарию по Черному морю, затем в грузинский порт Поти, а оттуда - в Россию через Армению.
Груз растаможили по правилам ЕАЭС с 29 по 3 октября. Его оформили на армянскую компанию "ГУ АР ДЖИ ГРУП". Получатель груза - московская фирма ООО "Лидер". 6 октября фуру разгрузили на оптовой базе в городе Армавир (Россия). Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября.
В интервью Украина.ру руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России", генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов рассказал, что нужно делать, чтобы свести к минимуму риск дальнейших терактов со стороны Украины.
По его мнению, прежде всего нужно повышать общественное сознание граждан. Спецслужба сильна только за счет опоры на людей: народ слышит разговоры, видит подозрительных людей, полагает эксперт.
ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 15:29
В Грузии и Болгарии заявили, что грузовик, причастный к теракту на Крымском мосту не был на их территорииГрузовик со взрывчаткой, фигурирующий в теракте на Крымском мосту не пересекал грузинскую таможню, сообщает 12 октября пресс-служба Министерства финансов Грузии
 
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