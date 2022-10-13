Диалог между Россией и Францией по ситуации на Украине продолжается - дипломат - 13.10.2022 Украина.ру
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Диалог между Россией и Францией по ситуации на Украине продолжается - дипломат
Диалог между Россией и Францией по ситуации на Украине продолжается - дипломат - 13.10.2022 Украина.ру
Диалог между Россией и Францией по ситуации на Украине продолжается - дипломат
Посол России во Франции Алексей Мешков 13 октября заявил в интервью РИА Новости о том, что Москва и Париж сохраняют линию общения на уровне лидеров и министров для обсуждения ситуации на Украине
2022-10-13T11:10
2022-10-13T11:10
новости
россия
франция
дипломат
посол
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По его словам, контакты между странами по вопросу урегулирования ситуации на Украине происходят регулярно. Посол также прокомментировал подготовку в ближайшее время контактов между РФ и Францией по линии президентов, МИД или министерств обороны.Дипломат также подчеркнул, что одним из элементов диалога Москвы и Парижа "являются отдельные компоненты, связанные с происходящими событиями на Украине".
https://ukraina.ru/20221012/1039633623.html
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новости, россия, франция, дипломат, посол
Новости, Россия, Франция, дипломат, посол

Диалог между Россией и Францией по ситуации на Украине продолжается - дипломат

11:10 13.10.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГорода мира. Париж
Города мира. Париж - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Посол России во Франции Алексей Мешков 13 октября заявил в интервью РИА Новости о том, что Москва и Париж сохраняют линию общения на уровне лидеров и министров для обсуждения ситуации на Украине
По его словам, контакты между странами по вопросу урегулирования ситуации на Украине происходят регулярно. Посол также прокомментировал подготовку в ближайшее время контактов между РФ и Францией по линии президентов, МИД или министерств обороны.
Специально подготовленных контактов нет, но они происходят достаточно регулярно и связаны с общей обстановкой... Эта линия для общения сохраняется, но больше в ситуационном режиме.
Пресс-конференция заместителя главы МИД РФ Алексея Мешкова
Алексей Мешков
Посол России во Франции
Дипломат также подчеркнул, что одним из элементов диалога Москвы и Парижа "являются отдельные компоненты, связанные с происходящими событиями на Украине".
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