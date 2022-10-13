https://ukraina.ru/20221013/1039686772.html
Диалог между Россией и Францией по ситуации на Украине продолжается - дипломат
Диалог между Россией и Францией по ситуации на Украине продолжается - дипломат - 13.10.2022 Украина.ру
Диалог между Россией и Францией по ситуации на Украине продолжается - дипломат
Посол России во Франции Алексей Мешков 13 октября заявил в интервью РИА Новости о том, что Москва и Париж сохраняют линию общения на уровне лидеров и министров для обсуждения ситуации на Украине
2022-10-13T11:10
2022-10-13T11:10
2022-10-13T11:10
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дипломат
посол
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По его словам, контакты между странами по вопросу урегулирования ситуации на Украине происходят регулярно. Посол также прокомментировал подготовку в ближайшее время контактов между РФ и Францией по линии президентов, МИД или министерств обороны.Дипломат также подчеркнул, что одним из элементов диалога Москвы и Парижа "являются отдельные компоненты, связанные с происходящими событиями на Украине".
https://ukraina.ru/20221012/1039633623.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, франция, дипломат, посол
Новости, Россия, Франция, дипломат, посол
Диалог между Россией и Францией по ситуации на Украине продолжается - дипломат
Посол России во Франции Алексей Мешков 13 октября заявил в интервью РИА Новости о том, что Москва и Париж сохраняют линию общения на уровне лидеров и министров для обсуждения ситуации на Украине