https://ukraina.ru/20221013/1039686772.html

Диалог между Россией и Францией по ситуации на Украине продолжается - дипломат

Диалог между Россией и Францией по ситуации на Украине продолжается - дипломат - 13.10.2022 Украина.ру

Диалог между Россией и Францией по ситуации на Украине продолжается - дипломат

Посол России во Франции Алексей Мешков 13 октября заявил в интервью РИА Новости о том, что Москва и Париж сохраняют линию общения на уровне лидеров и министров для обсуждения ситуации на Украине

2022-10-13T11:10

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По его словам, контакты между странами по вопросу урегулирования ситуации на Украине происходят регулярно. Посол также прокомментировал подготовку в ближайшее время контактов между РФ и Францией по линии президентов, МИД или министерств обороны.Дипломат также подчеркнул, что одним из элементов диалога Москвы и Парижа "являются отдельные компоненты, связанные с происходящими событиями на Украине".

https://ukraina.ru/20221012/1039633623.html

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новости, россия, франция, дипломат, посол