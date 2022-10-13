Мэр Львова призвал горожан готовить буржуйки - 13.10.2022 Украина.ру
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Мэр Львова призвал горожан готовить буржуйки
Мэр Львова призвал горожан готовить буржуйки - 13.10.2022 Украина.ру
Мэр Львова призвал горожан готовить буржуйки
Мэр Львова Андрей Садовой призвал горожан подготовить в домах пункты обогрева с печами-буржуйками. Видеообращение он опубликовал 13 октября в своих соцсетях
2022-10-13T10:49
2022-10-13T10:49
новости
садовой
львов
электричество
электроэнергия
буржуйка
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Также он призвал закупать генераторы и экономить, по возможности, электроэнергию.Уже в августе Садовой записывал похожее обращение к жителям города, попросив их запасаться углем и дровами, чтобы пережить предстоящую зиму.Ранее украинский экономист, директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров призвал сограждан "держать холодной голову и запастить консервами и дровами".
https://ukraina.ru/20221013/1039685065.html
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новости, садовой, львов, электричество, электроэнергия, буржуйка
Новости, Садовой, Львов, электричество, электроэнергия, буржуйка

Мэр Львова призвал горожан готовить буржуйки

10:49 13.10.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВторой тур региональных выборов на Украине
Второй тур региональных выборов на Украине - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Мэр Львова Андрей Садовой призвал горожан подготовить в домах пункты обогрева с печами-буржуйками. Видеообращение он опубликовал 13 октября в своих соцсетях
Представьте, если бы такие обстрелы были не 10 октября, а 10 декабря. Просьба ставить буржуйки в укрытиях, там, где это важно, уже не кажется такой странной.
Также он призвал закупать генераторы и экономить, по возможности, электроэнергию.
Уже в августе Садовой записывал похожее обращение к жителям города, попросив их запасаться углем и дровами, чтобы пережить предстоящую зиму.
Ранее украинский экономист, директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров призвал сограждан "держать холодной голову и запастить консервами и дровами".
94-е заседание экономического совета СНГ в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
10:27
Евразийский экономический союз переориентирует энергоототрасль на востокКризисная ситуация на энергорынке Европы не отразится на Евразийском экономическом союзе, объединение переориентирует энергоототрасль на восток. Об этом заявил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев, передает 13 октября РИА "Новости"
 
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