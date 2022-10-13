Мэр Львова призвал горожан готовить буржуйки
Мэр Львова Андрей Садовой призвал горожан подготовить в домах пункты обогрева с печами-буржуйками. Видеообращение он опубликовал 13 октября в своих соцсетях
Представьте, если бы такие обстрелы были не 10 октября, а 10 декабря. Просьба ставить буржуйки в укрытиях, там, где это важно, уже не кажется такой странной.
Также он призвал закупать генераторы и экономить, по возможности, электроэнергию.
Уже в августе Садовой записывал похожее обращение к жителям города, попросив их запасаться углем и дровами, чтобы пережить предстоящую зиму.
Ранее украинский экономист, директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров призвал сограждан "держать холодной голову и запастить консервами и дровами".
10:27Евразийский экономический союз переориентирует энергоототрасль на востокКризисная ситуация на энергорынке Европы не отразится на Евразийском экономическом союзе, объединение переориентирует энергоототрасль на восток. Об этом заявил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев, передает 13 октября РИА "Новости"