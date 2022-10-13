https://ukraina.ru/20221013/1039686321.html

Мэр Львова призвал горожан готовить буржуйки

Мэр Львова призвал горожан готовить буржуйки - 13.10.2022 Украина.ру

Мэр Львова призвал горожан готовить буржуйки

Мэр Львова Андрей Садовой призвал горожан подготовить в домах пункты обогрева с печами-буржуйками. Видеообращение он опубликовал 13 октября в своих соцсетях

2022-10-13T10:49

2022-10-13T10:49

2022-10-13T10:49

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Также он призвал закупать генераторы и экономить, по возможности, электроэнергию.Уже в августе Садовой записывал похожее обращение к жителям города, попросив их запасаться углем и дровами, чтобы пережить предстоящую зиму.Ранее украинский экономист, директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров призвал сограждан "держать холодной голову и запастить консервами и дровами".

https://ukraina.ru/20221013/1039685065.html

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новости, садовой, львов, электричество, электроэнергия, буржуйка