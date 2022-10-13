Появилась новая информация о теракте на Крымском мосту

"Мы ответили": Царев о том, почему было важно РФ нанести удар по Украине после теракта на Крымском мосту

Ответить за теракт на Крымском мосту было важно, потому что очень многие на Западе и на Украине решили, что Россия уже сдалась, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру