Появилась новая информация о теракте на Крымском мосту - 13.10.2022 Украина.ру
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Появилась новая информация о теракте на Крымском мосту
Появилась новая информация о теракте на Крымском мосту - 13.10.2022 Украина.ру
Появилась новая информация о теракте на Крымском мосту
Погибший водитель взорвавшегося на Крымском мосту грузовика, предварительно, не подозревается в причастности к теракту. Об этом 13 октября сообщил РИА Новости информированный источник
2022-10-13T10:47
2022-10-13T10:47
крымский мост
теракт
взрыв
новости
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"Мужчина, который был за рулем грузовика, предварительно, не подозревается силовыми структурами в причастности к совершению теракта. Вероятно, он сам не знал, что исполняет преступный заказ", — отметил он.Накануне ФСБ заявила, что теракт на Крымском мосту организовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Уточняется, что как минимум один раз груз просвечивали на таможенном посту. На опубликованном службой снимке видно, что ничего подозрительного внутри замечено не было.Сейчас по уголовному делу о подрыве моста задержали пятерых россиян и трех граждан Украины и Армении.Утром 8 октября на Крымском мосту подорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. По последним данным, погибли четыре человека.Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России. Глава государства предупредил, что в случае новых подобных атак ответ будет жестким.В интервью Украина.ру руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России", генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов рассказал, что нужно делать, чтобы свести к минимуму риск дальнейших терактов со стороны Украины.По его мнению, прежде всего нужно повышать общественное сознание граждан. Спецслужба сильна только за счет опоры на людей: народ слышит разговоры, видит подозрительных людей, полагает эксперт.
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крымский мост, теракт, взрыв, новости
Крымский мост, теракт, взрыв, Новости

Появилась новая информация о теракте на Крымском мосту

10:47 13.10.2022
 
© фото очевидцаКрымский мост
Крымский мост
© фото очевидца
Читать в
Погибший водитель взорвавшегося на Крымском мосту грузовика, предварительно, не подозревается в причастности к теракту. Об этом 13 октября сообщил РИА Новости информированный источник
"Мужчина, который был за рулем грузовика, предварительно, не подозревается силовыми структурами в причастности к совершению теракта. Вероятно, он сам не знал, что исполняет преступный заказ", — отметил он.
Накануне ФСБ заявила, что теракт на Крымском мосту организовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
Уточняется, что как минимум один раз груз просвечивали на таможенном посту. На опубликованном службой снимке видно, что ничего подозрительного внутри замечено не было.
Сейчас по уголовному делу о подрыве моста задержали пятерых россиян и трех граждан Украины и Армении.
Утром 8 октября на Крымском мосту подорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. По последним данным, погибли четыре человека.
Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России. Глава государства предупредил, что в случае новых подобных атак ответ будет жестким.
В интервью Украина.ру руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России", генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов рассказал, что нужно делать, чтобы свести к минимуму риск дальнейших терактов со стороны Украины.
По его мнению, прежде всего нужно повышать общественное сознание граждан. Спецслужба сильна только за счет опоры на людей: народ слышит разговоры, видит подозрительных людей, полагает эксперт.
пожар, возникший в результате ракетного удара - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
04:15
"Мы ответили": Царев о том, почему было важно РФ нанести удар по Украине после теракта на Крымском мостуОтветить за теракт на Крымском мосту было важно, потому что очень многие на Западе и на Украине решили, что Россия уже сдалась, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
 
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