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Евразийский экономический союз переориентирует энергоототрасль на восток
Евразийский экономический союз переориентирует энергоототрасль на восток - 13.10.2022 Украина.ру
Евразийский экономический союз переориентирует энергоототрасль на восток
Кризисная ситуация на энергорынке Европы не отразится на Евразийском экономическом союзе, объединение переориентирует энергоототрасль на восток. Об этом заявил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев, передает 13 октября РИА "Новости"
2022-10-13T10:27
2022-10-13T10:27
2022-10-13T11:53
новости
энергетика
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«На нас это не отразилось негативно. Всегда, если закрываются одни двери, открываются другие. Сейчас в целом энергетическая отрасль Евразийского экономического союза направлена на восток, и она будет усиливаться. Китай — это большой рынок, все наши энергоресурсы будут продаваться туда», — сказал Кожошев.Министр добавил, что политика европейских стран по отказу от российских энергоресурсов будет негативно влиять на их экономическую ситуацию.«Конечно, последние полгода в Европе цены очень сильно увеличились. То есть, если они до этого получали по "Северному потоку" газ по стабильно достаточно низким ценам, сейчас цена увеличилась, она выходила даже на рубеж больше трех тысяч долларов. Это говорит о том, что граждане Евросоюза в этом году на себе реально почувствуют, насколько эти события, которые происходят сейчас в мире, на них отрицательно влияют в экономическом плане», — пояснил министр.
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новости, энергетика
Евразийский экономический союз переориентирует энергоототрасль на восток
10:27 13.10.2022 (обновлено: 11:53 13.10.2022)
Кризисная ситуация на энергорынке Европы не отразится на Евразийском экономическом союзе, объединение переориентирует энергоототрасль на восток. Об этом заявил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев, передает 13 октября РИА "Новости"
«На нас это не отразилось негативно. Всегда, если закрываются одни двери, открываются другие. Сейчас в целом энергетическая отрасль Евразийского экономического союза направлена на восток, и она будет усиливаться. Китай — это большой рынок, все наши энергоресурсы будут продаваться туда», — сказал Кожошев.
Министр добавил, что политика европейских стран по отказу от российских энергоресурсов будет негативно влиять на их экономическую ситуацию.
«Конечно, последние полгода в Европе цены очень сильно увеличились. То есть, если они до этого получали по "Северному потоку" газ по стабильно достаточно низким ценам, сейчас цена увеличилась, она выходила даже на рубеж больше трех тысяч долларов. Это говорит о том, что граждане Евросоюза в этом году на себе реально почувствуют, насколько эти события, которые происходят сейчас в мире, на них отрицательно влияют в экономическом плане», — пояснил министр.