https://ukraina.ru/20221013/1039681507.html

Воинственный иждивенец. Бюджет Украины ориентирован на войну, расходы будут покрывать с помощью кредитов

Воинственный иждивенец. Бюджет Украины ориентирован на войну, расходы будут покрывать с помощью кредитов - 13.10.2022 Украина.ру

Воинственный иждивенец. Бюджет Украины ориентирован на войну, расходы будут покрывать с помощью кредитов

Украина.ру, 13.10.2022

2022-10-13T09:41

2022-10-13T09:41

2022-10-13T09:41

эксклюзив

украина

бюджет

оборонный бюджет

дефицит бюджета

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Верховная Рада недавно в первом чтении утвердила государственный бюджет Украины на следующий год. Окончательно он должен быть принят в ноябре. Однако уже сейчас можно сказать, что наполняться он будет преимущественно за счёт западных доноров, а его основная расходная часть пойдёт на войну. Большую часть социальных расходов планируется тоже покрывать за счет внешних поступлений. Госдолг составит около 6,5 трлн. гривен. На его погашение и обслуживание пойдет каждая четвертая гривна из доходной части бюджета.Всего Киев, как сообщало на днях американское издание Financial Times, в следующем году рассчитывает получить от Запада $38 миллиардов. "Если мы ее [западную помощь] не получим, нам конец", — цитирует издание Дмитрия Наталуху, председателя комитета украинского парламента по экономическим вопросам. В начале октября Госдеп США заявил, что до конца военных действий будет выделять Киеву по 1,5 миллиарда долларов ежемесячно для поддержания экономики, призвав своих союзников тоже раскошелиться для Украины. Однако европейцы больше обещают, чем выделяют, поскольку в странах ЕС приходится сокращать свои бюджеты и расходы.В проекте госбюджета на 2023 год предусмотрено значительное увеличение затрат на обслуживание государственного долга, объем которого ожидается в 100% ВВП.На погашение внутреннего госдолга предусмотрено 316 млрд гивен (321 млрд в этом году), на обслуживание госдолга - 326 млрд гривен против 166 млрд в 2022, а на погашение внешнего госдолга заложено 99 млрд гривен (72 млрд в 2022). Погашение и обслуживание долгов будет производиться преимущественно за счет новых кредитов.Повышения пенсий, минимальной зарплаты и пособий в следующем году не планируется, несмотря на обвал курса гривны с 28 до 42 за доллар с соответствующим взлётом цен на все товары. В следующем году рост инфляции заложен еще на 30%.Запланированные доходы бюджета на 2023 год — 1,28 трлн гривен, а расходы — 2,57 трлн гр, то есть тратить планируется в два раза больше, чем зарабатывать. Из этой суммы почти половину (1, 06 трлн гр.) пустят на военную сферу и систему безопасности. По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, обороноспособность будет обеспечиваться за счет средств иностранных партнеров, кроме того, на нее будут потрачены почти все налоги и доходы, не связанные с налогообложением. Среди силовых ведомств вдвое больше получат ВСУ, Главное управление разведки и СБУ. Немного сократили расходы для Нацполиции и МВД.А вот вся социальная защита и социальное обеспечение обойдутся куда более скромной суммой в 408 млрд гр. Медицине выделят 175 млрд и еще 155 – системе образования. Таким образом медикам и учителям на следующий год в среднем сократили расходы на 10-15%. В сравнении с прошлым годом, в проекте бюджета как-то "забыли" о такой статье, как субсидии на оплату коммунальных услуг (на газ и свет для малоимущих), на что в этом году выделялось 41 млрд. гр. Возможно, эта статья появится в финальном проекте бюджета, но может случиться, что ее сократят совсем. Глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский говорит, что проект в целом согласован с международными партнерами, поэтому вряд ли стоит ожидать существенных изменений.Кроме того, в проекте бюджета появились новые статьи расходов. На гранты для создания и развития бизнеса заложено 1,3 млрд гр. Появился Фонд ликвидации последствий агрессии, которому выделили 19,3 млрд, а также на дотации "деокуппированным регионам" выделяют 24 млрд. Большую часть средств планируется получить в этот фонд от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Один из главных проектов Зеленского "Большая стройка" в следующем году получает 47 млрд, что на 39 млрд меньше, чем было заложено на текущий год.Из госорганов и министерств увеличение финансирования планируется для МИДа, министерства по делам ветеранов и Кабинета министров. Сократят финансирование Минэнерго, Минэкономики, министерству развития общин и министерству инфраструктуры, что в целом логично, так как украинская экономика, энергетика и инфраструктура в текущем году значительно сократились за счет сокращения подконтрольных территорий и объектов.Экономист Олег Пендзин, комментируя проект бюджета Украины, говорит, что каждая копейка затрат согласована с международными кредиторами. По его словам, не исключено, что рекордное финансирование армии еще больше увеличат за счет урезания остальных расходов. Проще говоря, пенсионеры и медики будут еще меньше кушать.Согласно недавнему прогнозу Всемирного банка, доля украинского населения с доходом ниже национальной черты бедности может достичь почти 60% в 2022 г., по сравнению с 18% в 2021 году. Однако доходы оставшихся 40% тоже во многом зависят от щедрости западных банков и государств, взявших себе Украину фактически на иждивение.Многие западные налогоплательщики, которые не могут себе позволить отопление и горячую воду, наверняка, удивились бы, узнав, что они содержат украинскую армию, полицию и чиновников. Распределение расходов украинского бюджета, его формирование преимущественно за счет западных вливаний и рекордное финансирование армии при согласовании с западными кредиторами фактически делает государство Украина чем-то вроде частной военной компании.

https://ukraina.ru/20220929/1039224363.html

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_0:106:335:441_100x100_80_0_0_b1671bddf7723993d3fabb8fde20242f.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_0:106:335:441_100x100_80_0_0_b1671bddf7723993d3fabb8fde20242f.jpg

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эксклюзив, украина, бюджет, оборонный бюджет, дефицит бюджета