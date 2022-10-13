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Путин призвал компенсировать ущерб Афганистану
Путин призвал компенсировать ущерб Афганистану - 13.10.2022 Украина.ру
Путин призвал компенсировать ущерб Афганистану
Президент России Владимир Путин, выступая 13 октября на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), призвал разморозить незаконно заблокированные средства Афганистана и компенсировать стране ущерб, нанесенный за годы оккупации
2022-10-13T08:56
2022-10-13T08:56
2022-10-13T08:56
новости
владимир путин
афганистан
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"Мы настоятельно призываем компенсировать нанесенный афганцам за годы оккупации ущерб и разморозить незаконно заблокированные афганские средства", - сказал глава российского государства.На днях официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также призвала Запад, как можно скорее полностью разблокировать счета Центробанка Афганистана. Представитель МИД пояснила, что США игнорируют необходимость постконфликтного восстановления Афганистана и продолжают блокировать афганские активы, лишая страну ресурсов для обеспечения безопасности, борьбы с терроризмом и возрождения экономики.По словам дипломата, "создание Афганского трастового фонда из наворованных средств" Афганистана можно охарактеризовать как лицемерие, к тому же такие полумеры "недостаточны для полномасштабной реконструкции афганской экономики и инфраструктуры".
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, афганистан
Новости, Владимир Путин, Афганистан
Путин призвал компенсировать ущерб Афганистану
Президент России Владимир Путин, выступая 13 октября на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), призвал разморозить незаконно заблокированные средства Афганистана и компенсировать стране ущерб, нанесенный за годы оккупации
"Мы настоятельно призываем компенсировать нанесенный афганцам за годы оккупации ущерб и разморозить незаконно заблокированные афганские средства", - сказал глава российского государства.
На днях официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также призвала Запад, как можно скорее полностью разблокировать счета Центробанка Афганистана.
Представитель МИД пояснила, что США игнорируют необходимость постконфликтного восстановления Афганистана и продолжают блокировать афганские активы, лишая страну ресурсов для обеспечения безопасности, борьбы с терроризмом и возрождения экономики.
По словам дипломата, "создание Афганского трастового фонда из наворованных средств" Афганистана можно охарактеризовать как лицемерие, к тому же такие полумеры "недостаточны для полномасштабной реконструкции афганской экономики и инфраструктуры".