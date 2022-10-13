Мобилизованные граждане на Сахалине приступили к стрельбам из танков Т-80БВ - 13.10.2022 Украина.ру
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Мобилизованные граждане на Сахалине приступили к стрельбам из танков Т-80БВ
Мобилизованные граждане на Сахалине приступили к стрельбам из танков Т-80БВ - 13.10.2022 Украина.ру
Мобилизованные граждане на Сахалине приступили к стрельбам из танков Т-80БВ
На Сахалине мобилизованные военнослужащие запаса приступили к стрельбам из танков Т-80БВ, сообщила пресс-служба Восточного военного округа
2022-10-13T08:51
2022-10-13T08:51
новости
мобилизация
танки
сахалин
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В пресс-службе рассказали, что перед отработкой практических стрельб каждый экипаж выполнил нормативы по загрузке боеприпасов, переводу танка в боевое положение, разведке и обнаружению целей, а также смене огневых позиций.В ходе боевых стрельб экипажи ведут огонь по мишеням, имитирующим танки, артиллерийские орудия, расчёты противотанковых гранатомётов и другие огневые средства условного противника, отмечает пресс-служба.В свою очередь механики-водители выполняют упражнения по вождению танков в условиях труднопроходимой, пересеченной местности с преодолением различных препятствий.Занятия по боевой подготовке с мобилизованными военнослужащими на полигонах армейского корпуса ВВО на Сахалине проводятся, как в светлое, так и в тёмное время суток.
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новости, мобилизация, танки, сахалин
Новости, мобилизация, танки, Сахалин

Мобилизованные граждане на Сахалине приступили к стрельбам из танков Т-80БВ

08:51 13.10.2022
 
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Работа ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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На Сахалине мобилизованные военнослужащие запаса приступили к стрельбам из танков Т-80БВ, сообщила пресс-служба Восточного военного округа
"На Сахалине мобилизованные военнослужащие запаса, ранее проходившие военную службу в танковых подразделениях Восточного военного округа, приступили к стрельбам штатным снарядом из танков Т-80БВ", - говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что перед отработкой практических стрельб каждый экипаж выполнил нормативы по загрузке боеприпасов, переводу танка в боевое положение, разведке и обнаружению целей, а также смене огневых позиций.
В ходе боевых стрельб экипажи ведут огонь по мишеням, имитирующим танки, артиллерийские орудия, расчёты противотанковых гранатомётов и другие огневые средства условного противника, отмечает пресс-служба.
В свою очередь механики-водители выполняют упражнения по вождению танков в условиях труднопроходимой, пересеченной местности с преодолением различных препятствий.
Занятия по боевой подготовке с мобилизованными военнослужащими на полигонах армейского корпуса ВВО на Сахалине проводятся, как в светлое, так и в тёмное время суток.
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