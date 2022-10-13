https://ukraina.ru/20221013/1039677520.html

Мобилизованные граждане на Сахалине приступили к стрельбам из танков Т-80БВ

Мобилизованные граждане на Сахалине приступили к стрельбам из танков Т-80БВ - 13.10.2022 Украина.ру

Мобилизованные граждане на Сахалине приступили к стрельбам из танков Т-80БВ

На Сахалине мобилизованные военнослужащие запаса приступили к стрельбам из танков Т-80БВ, сообщила пресс-служба Восточного военного округа

2022-10-13T08:51

2022-10-13T08:51

2022-10-13T08:51

новости

мобилизация

танки

сахалин

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В пресс-службе рассказали, что перед отработкой практических стрельб каждый экипаж выполнил нормативы по загрузке боеприпасов, переводу танка в боевое положение, разведке и обнаружению целей, а также смене огневых позиций.В ходе боевых стрельб экипажи ведут огонь по мишеням, имитирующим танки, артиллерийские орудия, расчёты противотанковых гранатомётов и другие огневые средства условного противника, отмечает пресс-служба.В свою очередь механики-водители выполняют упражнения по вождению танков в условиях труднопроходимой, пересеченной местности с преодолением различных препятствий.Занятия по боевой подготовке с мобилизованными военнослужащими на полигонах армейского корпуса ВВО на Сахалине проводятся, как в светлое, так и в тёмное время суток.

https://ukraina.ru/20221013/1039675582.html

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новости, мобилизация, танки, сахалин