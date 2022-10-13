https://ukraina.ru/20221013/1039676166.html
Под Винницей разбился украинский истребитель
Под Винницей разбился украинский истребитель - 13.10.2022 Украина.ру
Под Винницей разбился украинский истребитель
Истребитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) МиГ-29 разбился вечером 12 октября под Винницей, передает РИА Новости
2022-10-13T08:25
2022-10-13T08:25
2022-10-13T08:25
новости
истребитель
винница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101019/45/1010194530_0:274:3050:1990_1920x0_80_0_0_66cb3bb0ccc3b905aa9b3f5e39721492.jpg
"Около 21:00 вблизи Винницы потерпел аварию истребитель одной из бригад тактической авиации воздушных сил", — говорится в материале.Уточняется, что летчику удалось успешно катапультироваться.Согласно заявлению командования воздушных сил, крушение произошло вследствие "неустановленных технических причин".По данным телеграм-канала "Военкоры русской весны", истребитель упал, когда пытался сбить дрон.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101019/45/1010194530_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_eea746de97d1c5b06e4aab242fad2f23.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, истребитель, винница
Новости, истребитель, Винница
Под Винницей разбился украинский истребитель
Истребитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) МиГ-29 разбился вечером 12 октября под Винницей, передает РИА Новости
"Около 21:00 вблизи Винницы потерпел аварию истребитель одной из бригад тактической авиации воздушных сил", — говорится в материале.
Уточняется, что летчику удалось успешно катапультироваться.
Согласно заявлению командования воздушных сил, крушение произошло вследствие "неустановленных технических причин".
По данным телеграм-канала "Военкоры русской весны", истребитель упал, когда пытался сбить дрон.