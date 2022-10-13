Под Винницей разбился украинский истребитель - 13.10.2022 Украина.ру
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Под Винницей разбился украинский истребитель
Под Винницей разбился украинский истребитель - 13.10.2022 Украина.ру
Под Винницей разбился украинский истребитель
Истребитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) МиГ-29 разбился вечером 12 октября под Винницей, передает РИА Новости
2022-10-13T08:25
2022-10-13T08:25
новости
истребитель
винница
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"Около 21:00 вблизи Винницы потерпел аварию истребитель одной из бригад тактической авиации воздушных сил", — говорится в материале.Уточняется, что летчику удалось успешно катапультироваться.Согласно заявлению командования воздушных сил, крушение произошло вследствие "неустановленных технических причин".По данным телеграм-канала "Военкоры русской весны", истребитель упал, когда пытался сбить дрон.
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новости, истребитель, винница
Новости, истребитель, Винница

Под Винницей разбился украинский истребитель

08:25 13.10.2022
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСамолет МиГ-29
Самолет МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
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Истребитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) МиГ-29 разбился вечером 12 октября под Винницей, передает РИА Новости
"Около 21:00 вблизи Винницы потерпел аварию истребитель одной из бригад тактической авиации воздушных сил", — говорится в материале.
Уточняется, что летчику удалось успешно катапультироваться.
Согласно заявлению командования воздушных сил, крушение произошло вследствие "неустановленных технических причин".
По данным телеграм-канала "Военкоры русской весны", истребитель упал, когда пытался сбить дрон.
 
НовостиистребительВинница
 
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