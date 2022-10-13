https://ukraina.ru/20221013/1039676166.html

Под Винницей разбился украинский истребитель

Под Винницей разбился украинский истребитель - 13.10.2022 Украина.ру

Под Винницей разбился украинский истребитель

Истребитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) МиГ-29 разбился вечером 12 октября под Винницей, передает РИА Новости

2022-10-13T08:25

2022-10-13T08:25

2022-10-13T08:25

новости

истребитель

винница

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"Около 21:00 вблизи Винницы потерпел аварию истребитель одной из бригад тактической авиации воздушных сил", — говорится в материале.Уточняется, что летчику удалось успешно катапультироваться.Согласно заявлению командования воздушных сил, крушение произошло вследствие "неустановленных технических причин".По данным телеграм-канала "Военкоры русской весны", истребитель упал, когда пытался сбить дрон.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, истребитель, винница