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Министр по энергетике ЕЭК Кожошев: большинство стран ЕАЭС решили оплачивать газ в рублях
Министр по энергетике ЕЭК Кожошев: большинство стран ЕАЭС решили оплачивать газ в рублях - 13.10.2022 Украина.ру
Министр по энергетике ЕЭК Кожошев: большинство стран ЕАЭС решили оплачивать газ в рублях
Большая часть стран ЕАЭС согласовала переход на оплату газа в рублях, заявил РИА Новости министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев в кулуарах Российской энергетической недели
2022-10-13T07:52
2022-10-13T07:52
2022-10-13T07:52
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По его мнению, с течением времени объем торговли в национальных валютах продолжит расти.Российский рубль будет укрепляться, потому что будут усиливаться взаиморасчеты в нацвалютах по всем направлениям стран, куда поставляется российское сырье, газ, добавил министр.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, газ, еаэс, рубль
Новости, газ, ЕАЭС, рубль
Министр по энергетике ЕЭК Кожошев: большинство стран ЕАЭС решили оплачивать газ в рублях
Большая часть стран ЕАЭС согласовала переход на оплату газа в рублях, заявил РИА Новости министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев в кулуарах Российской энергетической недели
"По взаиморасчетам по газу в рамках Евразийского союза некоторые страны договорились между собой оплачивать российский газ только в российских рублях, с этим согласна Россия, Белоруссия, Армения и Кыргызстан. Казахстан сейчас в этом направлении думает, они хотят тоже торговать в национальных валютах", — отметил Кожошев.
По его мнению, с течением времени объем торговли в национальных валютах продолжит расти.
Российский рубль будет укрепляться, потому что будут усиливаться взаиморасчеты в нацвалютах по всем направлениям стран, куда поставляется российское сырье, газ, добавил министр.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября.