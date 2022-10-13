https://ukraina.ru/20221013/1039675459.html

Министр по энергетике ЕЭК Кожошев: большинство стран ЕАЭС решили оплачивать газ в рублях

Министр по энергетике ЕЭК Кожошев: большинство стран ЕАЭС решили оплачивать газ в рублях - 13.10.2022 Украина.ру

Министр по энергетике ЕЭК Кожошев: большинство стран ЕАЭС решили оплачивать газ в рублях

Большая часть стран ЕАЭС согласовала переход на оплату газа в рублях, заявил РИА Новости министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев в кулуарах Российской энергетической недели

2022-10-13T07:52

2022-10-13T07:52

2022-10-13T07:52

новости

газ

еаэс

рубль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103401/18/1034011838_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_9f86ac4d02beeaf5076c95a91930e331.jpg

По его мнению, с течением времени объем торговли в национальных валютах продолжит расти.Российский рубль будет укрепляться, потому что будут усиливаться взаиморасчеты в нацвалютах по всем направлениям стран, куда поставляется российское сырье, газ, добавил министр.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября.

https://ukraina.ru/20221012/1039648425.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, газ, еаэс, рубль