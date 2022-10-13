https://ukraina.ru/20221013/1039674059.html
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу - 13.10.2022 Украина.ру
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу
Под удары в Киевской области попали объекты критической инфраструктуры, заявил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале
2022-10-13T07:14
2022-10-13T07:14
2022-10-13T07:14
новости
киев
киевская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/16/1037933838_159:501:2807:1991_1920x0_80_0_0_15f726b56553236cbc77b1437c2df7c2.jpg
Утром 13 октября в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога."Киевщина. Очередные удары дронов-камикадзе по объектам критической инфраструктуры", - написал Тимошенко.
https://ukraina.ru/20221012/1039660339.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/16/1037933838_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5dc01063716ffc3e5dac8df0cf49b082.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, киевская область
Новости, Киев, Киевская область
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу
Под удары в Киевской области попали объекты критической инфраструктуры, заявил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале
Утром 13 октября в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога.
"Киевщина. Очередные удары дронов-камикадзе по объектам критической инфраструктуры", - написал Тимошенко.