В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу - 13.10.2022 Украина.ру
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В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу - 13.10.2022 Украина.ру
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу
Под удары в Киевской области попали объекты критической инфраструктуры, заявил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале
2022-10-13T07:14
2022-10-13T07:14
новости
киев
киевская область
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Утром 13 октября в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога."Киевщина. Очередные удары дронов-камикадзе по объектам критической инфраструктуры", - написал Тимошенко.
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новости, киев, киевская область
Новости, Киев, Киевская область

В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу

07:14 13.10.2022
 
© CC0, FreepikКиев Украина
Киев Украина
© CC0, Freepik
Читать в
Под удары в Киевской области попали объекты критической инфраструктуры, заявил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале
Утром 13 октября в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога.
"Киевщина. Очередные удары дронов-камикадзе по объектам критической инфраструктуры", - написал Тимошенко.
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