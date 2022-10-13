"Столкнулись с такой же проблемой": эксперт о том, почему Индия не голосует против России в Совбезе ООН - 13.10.2022 Украина.ру
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"Столкнулись с такой же проблемой": эксперт о том, почему Индия не голосует против России в Совбезе ООН
"Столкнулись с такой же проблемой": эксперт о том, почему Индия не голосует против России в Совбезе ООН - 13.10.2022 Украина.ру
"Столкнулись с такой же проблемой": эксперт о том, почему Индия не голосует против России в Совбезе ООН
Эксперт бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян рассказал в интервью Украина.ру, в чем сходство России и Индии в политическом смысле
2022-10-13T07:15
2022-10-13T07:15
новости
индия
совбез оон
россия
голосование
непал
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Эксперт объяснил, почему Индия все время воздерживается, когда ее призывают проголосовать против России в Совбезе ООН. По его словам, индийцы столкнулись с той же самой проблемой, когда на сопредельной территории Непала, готовили боевиков.Политолог напомнил, что Индия зашла в Непал не экспедиционным корпусом, а своими вооруженными силами, чтобы поддержать волеизъявление непальского народа, который захотел жить в составе Индии. В этом смысле, уверен он, Дели хорошо понимает Москву.Полную версию интервью с Владимиром Ераносяном читайте на сайте Украина.ру.
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новости, индия, совбез оон, россия, голосование, непал
Новости, Индия, Совбез ООН, Россия, голосование, Непал

"Столкнулись с такой же проблемой": эксперт о том, почему Индия не голосует против России в Совбезе ООН

07:15 13.10.2022
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМеждународные российско-индийские межвидовые учения "Индра – 2017"
Международные российско-индийские межвидовые учения Индра – 2017 - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Эксперт бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян рассказал в интервью Украина.ру, в чем сходство России и Индии в политическом смысле
Эксперт объяснил, почему Индия все время воздерживается, когда ее призывают проголосовать против России в Совбезе ООН. По его словам, индийцы столкнулись с той же самой проблемой, когда на сопредельной территории Непала, готовили боевиков.
Они что сделали? Они провозгласили одну из частей Непала своей территорией методом референдума. Там состоялся референдум, и 97% непальцев, проживающих в этом регионе, север Индии, сказали: "Мы хотим быть с Индией".
Владимир Ераносян
Владимир Ераносян
Кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса
Политолог напомнил, что Индия зашла в Непал не экспедиционным корпусом, а своими вооруженными силами, чтобы поддержать волеизъявление непальского народа, который захотел жить в составе Индии. В этом смысле, уверен он, Дели хорошо понимает Москву.
Полную версию интервью с Владимиром Ераносяном читайте на сайте Украина.ру.
Киев
27 сентября, 08:00
Военный эксперт Алехин о том, как Индия и Китай отнесутся к ядерной угрозе со стороны КиеваИндия и Китай будут адекватно реагировать на ядерную угрозу со стороны Украины, в тесной связке с Россией, они будут совместно обсуждать это и принимать решения, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
 
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