"Столкнулись с такой же проблемой": эксперт о том, почему Индия не голосует против России в Совбезе ООН
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМеждународные российско-индийские межвидовые учения "Индра – 2017"
Эксперт бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян рассказал в интервью Украина.ру, в чем сходство России и Индии в политическом смысле
Эксперт объяснил, почему Индия все время воздерживается, когда ее призывают проголосовать против России в Совбезе ООН. По его словам, индийцы столкнулись с той же самой проблемой, когда на сопредельной территории Непала, готовили боевиков.
Они что сделали? Они провозгласили одну из частей Непала своей территорией методом референдума. Там состоялся референдум, и 97% непальцев, проживающих в этом регионе, север Индии, сказали: "Мы хотим быть с Индией".
Политолог напомнил, что Индия зашла в Непал не экспедиционным корпусом, а своими вооруженными силами, чтобы поддержать волеизъявление непальского народа, который захотел жить в составе Индии. В этом смысле, уверен он, Дели хорошо понимает Москву.
Полную версию интервью с Владимиром Ераносяном читайте на сайте Украина.ру.
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