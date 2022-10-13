https://ukraina.ru/20221013/1039666893.html

"Столкнулись с такой же проблемой": эксперт о том, почему Индия не голосует против России в Совбезе ООН

"Столкнулись с такой же проблемой": эксперт о том, почему Индия не голосует против России в Совбезе ООН - 13.10.2022 Украина.ру

"Столкнулись с такой же проблемой": эксперт о том, почему Индия не голосует против России в Совбезе ООН

Эксперт бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян рассказал в интервью Украина.ру, в чем сходство России и Индии в политическом смысле

2022-10-13T07:15

2022-10-13T07:15

2022-10-13T07:15

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Эксперт объяснил, почему Индия все время воздерживается, когда ее призывают проголосовать против России в Совбезе ООН. По его словам, индийцы столкнулись с той же самой проблемой, когда на сопредельной территории Непала, готовили боевиков.Политолог напомнил, что Индия зашла в Непал не экспедиционным корпусом, а своими вооруженными силами, чтобы поддержать волеизъявление непальского народа, который захотел жить в составе Индии. В этом смысле, уверен он, Дели хорошо понимает Москву.Полную версию интервью с Владимиром Ераносяном читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220927/1039102842.html

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