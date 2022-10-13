"Ставят крестики на домах активистов": эксперт рассказал о террористических методах ВСУ - 13.10.2022 Украина.ру
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"Ставят крестики на домах активистов": эксперт рассказал о террористических методах ВСУ
"Ставят крестики на домах активистов": эксперт рассказал о террористических методах ВСУ - 13.10.2022 Украина.ру
"Ставят крестики на домах активистов": эксперт рассказал о террористических методах ВСУ
Эксперт бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян объяснил в интервью изданию Украина.ру, как работают террористические силы киевского режима внутри России
2022-10-13T06:30
2022-10-13T06:30
новости
всу
террористы
нацисты
россия
спецоперация
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Важно понимать, подчеркивает эксперт, что террористические формирования имеют связь с министерством обороны Украины и курируются, в частности, начальником Главного управления разведки Кириллом Будановым.Он также отметил, что людей вычисляют с помощью геолокации, передают данные в Киев либо в Николаев, где сидит человек за сенсорным экраном… Ему докладывают: этот отель в Херсоне нужно бомбить прямо сейчас.Полную версию интервью с Владимиром Ераносяном читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221007/1039507890.html
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новости, всу, террористы, нацисты, россия, спецоперация
Новости, ВСУ, террористы, нацисты, Россия, Спецоперация

"Ставят крестики на домах активистов": эксперт рассказал о террористических методах ВСУ

06:30 13.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Эксперт бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян объяснил в интервью изданию Украина.ру, как работают террористические силы киевского режима внутри России
Важно понимать, подчеркивает эксперт, что террористические формирования имеют связь с министерством обороны Украины и курируются, в частности, начальником Главного управления разведки Кириллом Будановым.
На территории Российской Федерации, в Херсонской области, в Запорожской области, включая Бердянск, Мелитополь, есть сеть террористическая внутри России. Есть эта сеть агентов внутри ДНР, которая занимается не только корректировкой огня, наводкой — крестики ставят на домах активистов и в отелях, где проживают прикомандированные для помощи прибывшие — для освоения сельскохозяйственных угодий, для помощи в разработки планов по реализации программ по восстановлению Донбасса и т. д.
Владимир Ераносян
Владимир Ераносян
Кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса
Он также отметил, что людей вычисляют с помощью геолокации, передают данные в Киев либо в Николаев, где сидит человек за сенсорным экраном… Ему докладывают: этот отель в Херсоне нужно бомбить прямо сейчас.
Полную версию интервью с Владимиром Ераносяном читайте на сайте Украина.ру.
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
7 октября, 17:16
Дело не в местности. Военный эксперт о том, почему ВСУ взяли Изюм и Красный Лиман, но не возьмут ХерсонОставление русскими войсками Балаклеи, Изюма, Купянска и Красного Лимана связано с недостаточно организованной обороной, недостаточным количеством личного состава на направлениях главного удара противника и ошибками в расположении резервов. Об этом рассказал автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
 
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Заголовок открываемого материала
07:00"Первым делом - внутри России": Ераносян рассказал, с чего нужно начинать борьбу с украинским терроризмом
06:45"Людей не считают за дорогую цель": эксперт о критериях, по которым ВСУ выбирают цели ударов
06:30"Ставят крестики на домах активистов": эксперт рассказал о террористических методах ВСУ
06:15Польский эксперт рассказал, чему поляки могут научиться у шотландцев
06:14Дмитрий Журавлев: Украина - даже не блюдо, а объедки на столе западной экономики
06:00"Мы воюем с террористической армией": эксперт о том, с кем столкнулись ВС России
05:56Александр Дудчак: Украина действует как тоталитарная секта, а Россия должна опираться на здравый смысл
05:45Польский политолог объяснил, как Польша, гоняясь за чужим ядерным оружием, теряет свой суверенитет
05:30У нас Крымский мост — это как Воронья слободка – Царев про атаки ВСУ
05:26Главное на 13 октября: в России и в мире
05:15"Лишнего не сболтнут": экс-сотрудник СБУ объяснил, почему не нужно мешать военкорам
05:00"Беснующаяся террористическая армия": Ераносян охарактеризовал действия ВСУ у российских границ
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04:00Ограниченной войны не существует: Польский политолог раскритиковал концепцию спецоперации
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