"Ставят крестики на домах активистов": эксперт рассказал о террористических методах ВСУ
Эксперт бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян объяснил в интервью изданию Украина.ру, как работают террористические силы киевского режима внутри России
Важно понимать, подчеркивает эксперт, что террористические формирования имеют связь с министерством обороны Украины и курируются, в частности, начальником Главного управления разведки Кириллом Будановым.
На территории Российской Федерации, в Херсонской области, в Запорожской области, включая Бердянск, Мелитополь, есть сеть террористическая внутри России. Есть эта сеть агентов внутри ДНР, которая занимается не только корректировкой огня, наводкой — крестики ставят на домах активистов и в отелях, где проживают прикомандированные для помощи прибывшие — для освоения сельскохозяйственных угодий, для помощи в разработки планов по реализации программ по восстановлению Донбасса и т. д.
Он также отметил, что людей вычисляют с помощью геолокации, передают данные в Киев либо в Николаев, где сидит человек за сенсорным экраном… Ему докладывают: этот отель в Херсоне нужно бомбить прямо сейчас.
Полную версию интервью с Владимиром Ераносяном читайте на сайте Украина.ру.
7 октября, 17:16Дело не в местности. Военный эксперт о том, почему ВСУ взяли Изюм и Красный Лиман, но не возьмут ХерсонОставление русскими войсками Балаклеи, Изюма, Купянска и Красного Лимана связано с недостаточно организованной обороной, недостаточным количеством личного состава на направлениях главного удара противника и ошибками в расположении резервов. Об этом рассказал автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру