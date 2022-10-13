https://ukraina.ru/20221013/1039655477.html
Польский политолог объяснил, как Польша, гоняясь за чужим ядерным оружием, теряет свой суверенитет
Польский политолог объяснил, как Польша, гоняясь за чужим ядерным оружием, теряет свой суверенитет - 13.10.2022 Украина.ру
Польский политолог объяснил, как Польша, гоняясь за чужим ядерным оружием, теряет свой суверенитет
Только обладание ядерным оружием и возможность его применения является гарантией подлинного суверенитета конкретного государства, а стремление разместить у себя чужое ядерное оружие свидетельствует об отсутствии суверенитета. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил польский публицист и политолог Конрад Рэнкас
2022-10-13T05:45
2022-10-13T05:45
2022-10-13T05:45
новости
польша
конрад рэнкас
ядерное оружие
ярослав качиньский
анджей дуда
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Он указал, что Израиль и Северная Корея, а ранее Франция и Великобритания, прекрасно поняли преимущества обладания собственным ядерным оружием.По мнению Рэнкаса, это должно быть ядерное оружие, которым государство самостоятельно распоряжается, пусть даже в рамках союзнических обязательств. Стремление польских политиков, в частности, лидера правящей партии “Право и справедливость” Ярослава Качиньского и президента Анджея Дуды, добиться размещения американского ядерного оружия на территории страны, является признаком “полного отсутствия суверенитета” государства.Он указал, что Польша, страны Прибалтики, а в последнее время Швеция и Финляндия, идут в сторону добровольного уменьшения своей независимости. В случае размещения американского ядерного оружия на территории Польши она стала бы “лишь дополнением к чужой красной кнопке”, отметил он.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220821/1037897648.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, конрад рэнкас, ядерное оружие, ярослав качиньский, анджей дуда
Польский политолог объяснил, как Польша, гоняясь за чужим ядерным оружием, теряет свой суверенитет
Только обладание ядерным оружием и возможность его применения является гарантией подлинного суверенитета конкретного государства, а стремление разместить у себя чужое ядерное оружие свидетельствует об отсутствии суверенитета. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил польский публицист и политолог Конрад Рэнкас
Он указал, что Израиль и Северная Корея, а ранее Франция и Великобритания, прекрасно поняли преимущества обладания собственным ядерным оружием.
По мнению Рэнкаса, это должно быть ядерное оружие, которым государство самостоятельно распоряжается, пусть даже в рамках союзнических обязательств. Стремление польских политиков, в частности, лидера правящей партии “Право и справедливость” Ярослава Качиньского и президента Анджея Дуды, добиться размещения американского ядерного оружия на территории страны, является признаком “полного отсутствия суверенитета” государства.
Именно так следует трактовать упрямство политиков типа Качиньского, Дуды или Кшиштофа Босака из "Конфедерации", чтобы продемонстрировать упадок независимости Польши
Конрад Рэнкас
Польский публицист и политолог
Он указал, что Польша, страны Прибалтики, а в последнее время Швеция и Финляндия, идут в сторону добровольного уменьшения своей независимости. В случае размещения американского ядерного оружия на территории Польши она стала бы “лишь дополнением к чужой красной кнопке”, отметил он.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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