https://ukraina.ru/20221013/1039655477.html

Польский политолог объяснил, как Польша, гоняясь за чужим ядерным оружием, теряет свой суверенитет

Польский политолог объяснил, как Польша, гоняясь за чужим ядерным оружием, теряет свой суверенитет - 13.10.2022 Украина.ру

Польский политолог объяснил, как Польша, гоняясь за чужим ядерным оружием, теряет свой суверенитет

Только обладание ядерным оружием и возможность его применения является гарантией подлинного суверенитета конкретного государства, а стремление разместить у себя чужое ядерное оружие свидетельствует об отсутствии суверенитета. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил польский публицист и политолог Конрад Рэнкас

2022-10-13T05:45

2022-10-13T05:45

2022-10-13T05:45

новости

польша

конрад рэнкас

ядерное оружие

ярослав качиньский

анджей дуда

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Он указал, что Израиль и Северная Корея, а ранее Франция и Великобритания, прекрасно поняли преимущества обладания собственным ядерным оружием.По мнению Рэнкаса, это должно быть ядерное оружие, которым государство самостоятельно распоряжается, пусть даже в рамках союзнических обязательств. Стремление польских политиков, в частности, лидера правящей партии “Право и справедливость” Ярослава Качиньского и президента Анджея Дуды, добиться размещения американского ядерного оружия на территории страны, является признаком “полного отсутствия суверенитета” государства.Он указал, что Польша, страны Прибалтики, а в последнее время Швеция и Финляндия, идут в сторону добровольного уменьшения своей независимости. В случае размещения американского ядерного оружия на территории Польши она стала бы “лишь дополнением к чужой красной кнопке”, отметил он.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220821/1037897648.html

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новости, польша, конрад рэнкас, ядерное оружие, ярослав качиньский, анджей дуда