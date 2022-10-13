Польский политолог объяснил, как Польша, гоняясь за чужим ядерным оружием, теряет свой суверенитет - 13.10.2022 Украина.ру
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Польский политолог объяснил, как Польша, гоняясь за чужим ядерным оружием, теряет свой суверенитет
Польский политолог объяснил, как Польша, гоняясь за чужим ядерным оружием, теряет свой суверенитет - 13.10.2022 Украина.ру
Польский политолог объяснил, как Польша, гоняясь за чужим ядерным оружием, теряет свой суверенитет
Только обладание ядерным оружием и возможность его применения является гарантией подлинного суверенитета конкретного государства, а стремление разместить у себя чужое ядерное оружие свидетельствует об отсутствии суверенитета. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил польский публицист и политолог Конрад Рэнкас
2022-10-13T05:45
2022-10-13T05:45
новости
польша
конрад рэнкас
ядерное оружие
ярослав качиньский
анджей дуда
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Он указал, что Израиль и Северная Корея, а ранее Франция и Великобритания, прекрасно поняли преимущества обладания собственным ядерным оружием.По мнению Рэнкаса, это должно быть ядерное оружие, которым государство самостоятельно распоряжается, пусть даже в рамках союзнических обязательств. Стремление польских политиков, в частности, лидера правящей партии “Право и справедливость” Ярослава Качиньского и президента Анджея Дуды, добиться размещения американского ядерного оружия на территории страны, является признаком “полного отсутствия суверенитета” государства.Он указал, что Польша, страны Прибалтики, а в последнее время Швеция и Финляндия, идут в сторону добровольного уменьшения своей независимости. В случае размещения американского ядерного оружия на территории Польши она стала бы “лишь дополнением к чужой красной кнопке”, отметил он.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, польша, конрад рэнкас, ядерное оружие, ярослав качиньский, анджей дуда
Новости, Польша, Конрад Рэнкас, Ядерное оружие, Ярослав Качиньский, Анджей Дуда

Польский политолог объяснил, как Польша, гоняясь за чужим ядерным оружием, теряет свой суверенитет

05:45 13.10.2022
 
© РИА Новости . Владимир Родионов / Перейти в фотобанкПодготовительные работы перед ликвидацией ракет средней дальности РСД-10
Подготовительные работы перед ликвидацией ракет средней дальности РСД-10 - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости . Владимир Родионов
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Только обладание ядерным оружием и возможность его применения является гарантией подлинного суверенитета конкретного государства, а стремление разместить у себя чужое ядерное оружие свидетельствует об отсутствии суверенитета. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил польский публицист и политолог Конрад Рэнкас
Он указал, что Израиль и Северная Корея, а ранее Франция и Великобритания, прекрасно поняли преимущества обладания собственным ядерным оружием.
По мнению Рэнкаса, это должно быть ядерное оружие, которым государство самостоятельно распоряжается, пусть даже в рамках союзнических обязательств. Стремление польских политиков, в частности, лидера правящей партии “Право и справедливость” Ярослава Качиньского и президента Анджея Дуды, добиться размещения американского ядерного оружия на территории страны, является признаком “полного отсутствия суверенитета” государства.

Именно так следует трактовать упрямство политиков типа Качиньского, Дуды или Кшиштофа Босака из "Конфедерации", чтобы продемонстрировать упадок независимости Польши

Конрад Рэнкас
Конрад Рэнкас
Польский публицист и политолог
Он указал, что Польша, страны Прибалтики, а в последнее время Швеция и Финляндия, идут в сторону добровольного уменьшения своей независимости. В случае размещения американского ядерного оружия на территории Польши она стала бы “лишь дополнением к чужой красной кнопке”, отметил он.
Города Мира. Варшава - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
21 августа, 07:05
Польский журналист рассказал, поддерживают ли в Варшаве русофобское предложение ЭстонииОтдельные польские политики и чиновники МИДа страны поддерживают предложение Эстонии о прекращении выдачи шенгенских виз всем гражданам России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал польский политолог и колумнист издания Mysl Polska Матеуш Пискорский
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиПольшаКонрад РэнкасЯдерное оружиеЯрослав КачиньскийАнджей Дуда
 
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