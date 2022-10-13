Польша непредсказуема, как и любой сумасшедший – Межевич о возможном боевом столкновении в Белоруссии - 13.10.2022 Украина.ру
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Польша непредсказуема, как и любой сумасшедший – Межевич о возможном боевом столкновении в Белоруссии
Польша непредсказуема, как и любой сумасшедший – Межевич о возможном боевом столкновении в Белоруссии - 13.10.2022 Украина.ру
Польша непредсказуема, как и любой сумасшедший – Межевич о возможном боевом столкновении в Белоруссии
Польша может начать провокации на территории Белоруссии, потому что она непредсказуемая, заявил президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич в интервью Украина.ру
2022-10-13T08:00
2022-10-13T08:00
новости
польша
белоруссия
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Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Это связано в том числе с тем, что Польша наращивает значительные силы на белорусской границе.По его мнению, президенты России и Белоруссии заняли верную позицию, потому что они понимают масштаб угроз на западном направлении.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221012/1039627598.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, польша, белоруссия
Новости, Польша, Белоруссия

Польша непредсказуема, как и любой сумасшедший – Межевич о возможном боевом столкновении в Белоруссии

08:00 13.10.2022
 
© NATO
- РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© NATO
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Польша может начать провокации на территории Белоруссии, потому что она непредсказуемая, заявил президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич в интервью Украина.ру
Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Это связано в том числе с тем, что Польша наращивает значительные силы на белорусской границе.
Польша непредсказуема, как и любой сумасшедший. А это очень опасно для международных отношений. Вы можете подготовиться к атакам предсказуемого врага. А подготовиться к атакам Варшавы очень трудно, потому что этот враг постоянно пребывает в психологическом и этнополитическом стрессе.
Николай Межевич интервью
Николай Межевич
президент Ассоциации прибалтийских исследований
По его мнению, президенты России и Белоруссии заняли верную позицию, потому что они понимают масштаб угроз на западном направлении.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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