https://ukraina.ru/20221013/1039639614.html
Польша непредсказуема, как и любой сумасшедший – Межевич о возможном боевом столкновении в Белоруссии
Польша непредсказуема, как и любой сумасшедший – Межевич о возможном боевом столкновении в Белоруссии - 13.10.2022 Украина.ру
Польша непредсказуема, как и любой сумасшедший – Межевич о возможном боевом столкновении в Белоруссии
Польша может начать провокации на территории Белоруссии, потому что она непредсказуемая, заявил президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич в интервью Украина.ру
2022-10-13T08:00
2022-10-13T08:00
2022-10-13T08:00
новости
польша
белоруссия
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Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Это связано в том числе с тем, что Польша наращивает значительные силы на белорусской границе.По его мнению, президенты России и Белоруссии заняли верную позицию, потому что они понимают масштаб угроз на западном направлении.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221012/1039627598.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, белоруссия
Новости, Польша, Белоруссия
Польша непредсказуема, как и любой сумасшедший – Межевич о возможном боевом столкновении в Белоруссии
Польша может начать провокации на территории Белоруссии, потому что она непредсказуемая, заявил президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич в интервью Украина.ру
Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Это связано в том числе с тем, что Польша наращивает значительные силы на белорусской границе.
Польша непредсказуема, как и любой сумасшедший. А это очень опасно для международных отношений. Вы можете подготовиться к атакам предсказуемого врага. А подготовиться к атакам Варшавы очень трудно, потому что этот враг постоянно пребывает в психологическом и этнополитическом стрессе.
Николай Межевич
президент Ассоциации прибалтийских исследований
По его мнению, президенты России и Белоруссии заняли верную позицию, потому что они понимают масштаб угроз на западном направлении.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.