https://ukraina.ru/20221013/1039639614.html

Польша непредсказуема, как и любой сумасшедший – Межевич о возможном боевом столкновении в Белоруссии

Польша непредсказуема, как и любой сумасшедший – Межевич о возможном боевом столкновении в Белоруссии - 13.10.2022 Украина.ру

Польша непредсказуема, как и любой сумасшедший – Межевич о возможном боевом столкновении в Белоруссии

Польша может начать провокации на территории Белоруссии, потому что она непредсказуемая, заявил президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич в интервью Украина.ру

2022-10-13T08:00

2022-10-13T08:00

2022-10-13T08:00

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Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Это связано в том числе с тем, что Польша наращивает значительные силы на белорусской границе.По его мнению, президенты России и Белоруссии заняли верную позицию, потому что они понимают масштаб угроз на западном направлении.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221012/1039627598.html

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2022

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новости, польша, белоруссия