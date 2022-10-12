В Грузии и Болгарии заявили, что грузовик, причастный к теракту на Крымском мосту не был на их территории - 12.10.2022 Украина.ру
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В Грузии и Болгарии заявили, что грузовик, причастный к теракту на Крымском мосту не был на их территории
В Грузии и Болгарии заявили, что грузовик, причастный к теракту на Крымском мосту не был на их территории - 12.10.2022 Украина.ру
В Грузии и Болгарии заявили, что грузовик, причастный к теракту на Крымском мосту не был на их территории
Грузовик со взрывчаткой, фигурирующий в теракте на Крымском мосту не пересекал грузинскую таможню, сообщает 12 октября пресс-служба Министерства финансов Грузии
2022-10-12T15:29
2022-10-12T15:29
новости
теракт
крымский мост
грузия
болгария
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С аналогичным заявлением выступила пресс-служба правительства Болгарии. По результатам их проверки, грузовик никогда не находился на территории страны.По версии властей Болгарии, груз "покинул страну в этом же контейнере через порт Бургас 17 сентября 2022 года в направлении государства, не являющегося Россией".По данным ФСБ и Следственного комитета РФ, на зарегистрированном в Грузии грузовике DAF груз 4 октября пересек российско-грузинскую границу через "Верхний Ларс" и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира в Краснодарском крае.До этого взрывное устройство закамуфлировали в рулоны с полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом свыше 22 тонн, в начале августа отправили из порта Одессы в болгарский Русе.
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новости, теракт, крымский мост, грузия, болгария
Новости, теракт, Крымский мост, Грузия, Болгария

В Грузии и Болгарии заявили, что грузовик, причастный к теракту на Крымском мосту не был на их территории

15:29 12.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЧП на Крымском мосту
ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Грузовик со взрывчаткой, фигурирующий в теракте на Крымском мосту не пересекал грузинскую таможню, сообщает 12 октября пресс-служба Министерства финансов Грузии
С аналогичным заявлением выступила пресс-служба правительства Болгарии. По результатам их проверки, грузовик никогда не находился на территории страны.
Установлено, что взорвавшийся на Крымском мосту грузовик никогда не был на территории Болгарии, которая была названа [российской стороной] как начальная точка его маршрута.
По версии властей Болгарии, груз "покинул страну в этом же контейнере через порт Бургас 17 сентября 2022 года в направлении государства, не являющегося Россией".
По данным ФСБ и Следственного комитета РФ, на зарегистрированном в Грузии грузовике DAF груз 4 октября пересек российско-грузинскую границу через "Верхний Ларс" и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира в Краснодарском крае.
До этого взрывное устройство закамуфлировали в рулоны с полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом свыше 22 тонн, в начале августа отправили из порта Одессы в болгарский Русе.
Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
14:10
Портрет террориста в интерьере эпохи. Кирилл Буданов — глава ГУР Украины, автор теракта на Крымском мосту
 
НовоститерактКрымский мостГрузияБолгария
 
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