https://ukraina.ru/20221012/1039649672.html

Последнее предупреждение. Байден лично пригрозил неблагодарному Зеленскому

Последнее предупреждение. Байден лично пригрозил неблагодарному Зеленскому - 12.10.2022 Украина.ру

Последнее предупреждение. Байден лично пригрозил неблагодарному Зеленскому

Удары российских войск по объектам украинской инфраструктуры в ответ на организованный главой военной разведки Украины Кириллом Будановым теракт на Крымском... Украина.ру, 12.10.2022

2022-10-12T14:59

2022-10-12T14:59

2022-10-12T15:07

эксклюзив

сша

украина

владимир зеленский

джо байден

военная помощь

дарья дугина

удар

предупреждения

иносми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103329/50/1033295069_0:0:4070:2289_1920x0_80_0_0_2d6c11f6e5abe638d61e7e8504c91cc2.jpg.webp

Удары российских войск по объектам украинской инфраструктуры в ответ на организованный главой военной разведки Украины Кириллом Будановым теракт на Крымском мосту заставили президента Украины Владимира Зеленского искать помощи у западных стран и просить ещё нарастить поставки вооружений ВСУ.Как сообщил бывший высокопоставленный чиновник Белого дома на условиях анонимности газете The Washington Post, в телефонном разговоре с украинским коллегой 10 октября президент США Джо Байден осудил действия РФ и пообещал предоставить Киеву поддержку, необходимую для самозащиты. По его словам, главы государств регулярно общались с начала специальной военной операции РФ, зачастую раз в 2−3 недели, на первых этапах боевых действий Зеленский неоднократно и публично призывал США и другие западные страны сделать больше: направить дополнительное вооружение и ввести более жёсткие антироссийские санкции, хотя американские власти тогда уже предоставили Киеву беспрецедентные объёмы помощи и современного оружия."Байден как политик понимал, что Зеленский должен защищать свой народ, но в личной беседе сказал украинскому лидеру, что ему будет трудно продолжать просить денег у Конгресса, если Зеленский покажется неблагодарным и продолжит говорить, что этого недостаточно, как рассказал бывший высокопоставленный чиновник Белого дома", - рассказал собеседник издания.Своё недовольство президент Украины в частности выражал в интервью телеканалу CNN 7 июля. Тогда Зеленский заявил, что "Соединённые Штаты помогают Украине, много помогают, но этого недостаточно для того, чтобы победить", подчеркнув, что Киев хочет увеличения этой помощи. Кроме того, он указал на возможности Вашингтона повлиять на усиление политической поддержки Украины со стороны европейских стран, посетовав, что некоторые из них хотят баланса между Россией и Украиной."Зеленский начинает надоедать. И не только он один, но и другие представители украинской правящей элиты своим беспардонным хамством, жлобством и неумением себя вести в приличном обществе. Люди, которые считают, что весь мир им должен, а они никому и никогда, не могут не вызвать серьёзного раздражения", - заявил руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что общий объём военной помощи США Украине с начала российской спецоперации достиг $16,8 млрд.Зеленский требует от Запада всё больше и больше оружия, но, как сообщил в конце сентября телеканал CNBC со ссылкой на военных экспертов, США и Европа практически исчерпали свои запасы вооружений для поставок на Украину. В странах Евросоюза запасы оружия исчерпаны в результате оказания Украине военной помощи, констатировал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Что касается США, 30 000 снарядов для 155-мм гаубиц, которые американский военно-промышленный комплекс производит в мирное время в год, бойцам ВСУ хватает всего на две недели. Западные страны в мирное время сокращают производство дорогостоящих моделей и предпочитают выпускать вооружения по мере необходимости.Загвоздка заключается в том, что для возобновления производства некоторых видов оружия, запасы которых заканчиваются, требуются высококвалифицированные опытные специалисты, а таковые в производственном секторе США в дефиците, причём на протяжении многих лет. По оценке офицера военной разведки США Джозефа Донато, из-за трудностей американского оборонного сектора зимой возникнут перебои поставок вооружения.При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби объявил 10 октября, что первые передвижные ЗРК NASAMS прибудут на Украину в ближайшее время. Однако американские эксперты сомневаются в том, что США смогут выделить Украине новейшие системы ПВО, как обещал Байден, пишет издание Newsweek. По мнению аналитика Института Катона Джордана Коэна, два из восьми обещанных комплексов ожидают отправки, но доработка, сборка и доставка остальных шести займут годы.Возможно, именно по этой причине США, как написала газета The Washington Post, не торопятся и не собираются торопиться с предоставлением Украине запрошенных после ударов по инфраструктурным объектам новейших систем ПВО, ЗРК Patriot и MIM-23 Hawk, ударных беспилотников. НАТО уже испытывает дефицит систем Patriot, обычно их отправляют вместе с осуществляющими обслуживание группами специалистов из стран альянса, но Запад вряд ли возьмёт на себя такие обязательства, добавляет издание.Удержать от форсирования поддержки Украины Байдена может не только недостаток запасов оружия, но и политический аспект: до промежуточных выборов в Конгресс остаётся меньше месяца, а украинская тематика заботит американцев всё меньше, некоторых даже откровенно раздражает. Как показали результаты опроса центра Pew Research Center, доля жителей США, крайне обеспокоенных поражением Украины, сократилась с 55% в мае до 38% в сентябре. А беспокоят американцев безопасность, преступность, контроль над оборотом оружия, выборы, безработица, иммиграция, инфраструктура, аборты, расовое неравенство, пандемия COVID-19, долги по студенческим займам – именно эти вопросы они назвали в качестве приоритетных проблем Америки в опросе Монмутского университета в Нью-Джерси в начале октября, в сентябре было практически то же самое. России и Украины в этом перечне нет.Как признался бывший чиновник Белого дома, беседовавший с The Washington Post на условиях анонимности, администрация осознаёт, что сохранить в дальнейшем поддержку Украины среди членов Конгресса и широкой американской аудитории со временем неизбежно станет всё более сложной задачей. Уже сейчас во внутриполитических кругах есть противоречия насчёт многомиллиардной помощи, выделяемой Киеву, и эти трещины, вероятно, увеличатся ещё больше, если республиканцы получат большинство в Палате представителей.Украинский конфликт – чуть ли не единственный вопрос, по которому в США существует двухпартийный консенсус, но сейчас группа республиканцев начала поднимать вопрос о причинах таких крупных трат на Украину. Не отстаёт и электорат партии: 32% сторонников республиканцев заявили в ходе опроса Pew Research Center, что Штаты оказывают слишком большую поддержку Украине. Для сравнения, в марте таковых было 9%. Киев серьёзно обеспокоен, что в случае неудачи демократов на выборах объём помощи Вашингтона резко сократится.Недовольство Белого дома вызывают не только жалобы Зеленского на недостаточную помощь. Заявление украинского президента, прозвучавшее 6 октября в ходе выступления по видеосвязи в австралийском Институте Лоуи, с призывом к Западу нанести превентивный удар по России, чтобы исключить возможность применения ею ядерного оружия, как написало издание Junge Welt, взбесило американские власти.Но и это ещё не всё."Официальные лица США были возмущены, когда в августе украинцы взорвали заминированный автомобиль в Москве, в результате чего погибла дочь известного российского аналитика. Публичное обнародование информации об этом заговоре в последние дни было задумано отчасти как предупреждение Украине не повторять такой же провокационный шаг, по словам официального лица, знакомого с этим вопросом", - говорится в статье Politico от 11 октября.Таким образом источник издания объяснил, зачем газета The New York Times 5 октября вдруг опубликовала статью "США считают, что за убийством Дарьи Дугиной стоят украинцы" о преступлении, произошедшем 20 августа.

https://ukraina.ru/20220715/1036461477.html

https://ukraina.ru/20221004/1039350635.html

https://ukraina.ru/20221010/1039569295.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, украина, владимир зеленский, джо байден, военная помощь, дарья дугина, удар, предупреждения, иносми