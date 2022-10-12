Населенные пункты Днепропетровской области обесточены - губернатор Резниченко - 12.10.2022 Украина.ру
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Населенные пункты Днепропетровской области обесточены - губернатор Резниченко
Населенные пункты Днепропетровской области обесточены - губернатор Резниченко - 12.10.2022 Украина.ру
Населенные пункты Днепропетровской области обесточены - губернатор Резниченко
Глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко 12 октября сообщил в своем Telegram-канале о том, что из-за ракетных ударов в регионе обесточено несколько объектов
2022-10-12T13:14
2022-10-12T13:14
новости
днепропетровская область
губернатор
населенный пункт
удар
ракетный удар
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По его словам, для работ больниц, транспорта и другой социальной инфраструктуры вводится режим тотальной экономии электроэнергии. Власти региона обещают восстановить разрушенные объекты, но сроки начала и окончания работ при этом не уточняют.Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и других городах и областях.Президент Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.
https://ukraina.ru/20221012/1039630280.html
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новости, днепропетровская область, губернатор, населенный пункт, удар, ракетный удар
Новости, Днепропетровская область, губернатор, населенный пункт, удар, ракетный удар

Населенные пункты Днепропетровской области обесточены - губернатор Резниченко

13:14 12.10.2022
 
© "Информатор"Авария Приднепровская ТЭС
Авария Приднепровская ТЭС
© "Информатор"
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Глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко 12 октября сообщил в своем Telegram-канале о том, что из-за ракетных ударов в регионе обесточено несколько объектов
Попали ракетами по энергетической инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах. Есть серьезные разрушения. Многие населенные пункты остались без света. К работе приступили все службы. Спасатели ликвидируют последствия "прилетов". Энергетики восстанавливают оборудование и удерживают работу системы.
Валентин Резниченко
Глава областной военной администрации Днепропетровской области Украины
По его словам, для работ больниц, транспорта и другой социальной инфраструктуры вводится режим тотальной экономии электроэнергии.
Власти региона обещают восстановить разрушенные объекты, но сроки начала и окончания работ при этом не уточняют.
Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и других городах и областях.
Президент Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.
пожар, возникший в результате ракетного удара - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
08:27
Financial Times указала на слабость Украины после российских ударовУдары по Украине 10 октября выявили слабость противовоздушной обороны ВСУ, неспособных прикрыть ключевые цели энергетической инфраструктуры страны, пишет Financial Times со ссылкой на неназванных западных и украинских чиновников и военных экспертов
 
НовостиДнепропетровская областьгубернаторнаселенный пунктударракетный удар
 
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