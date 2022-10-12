https://ukraina.ru/20221012/1039645800.html
Населенные пункты Днепропетровской области обесточены - губернатор Резниченко
Населенные пункты Днепропетровской области обесточены - губернатор Резниченко - 12.10.2022 Украина.ру
Населенные пункты Днепропетровской области обесточены - губернатор Резниченко
Глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко 12 октября сообщил в своем Telegram-канале о том, что из-за ракетных ударов в регионе обесточено несколько объектов
2022-10-12T13:14
2022-10-12T13:14
2022-10-12T13:14
новости
днепропетровская область
губернатор
населенный пункт
удар
ракетный удар
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По его словам, для работ больниц, транспорта и другой социальной инфраструктуры вводится режим тотальной экономии электроэнергии. Власти региона обещают восстановить разрушенные объекты, но сроки начала и окончания работ при этом не уточняют.Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и других городах и областях.Президент Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.
https://ukraina.ru/20221012/1039630280.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, днепропетровская область, губернатор, населенный пункт, удар, ракетный удар
Новости, Днепропетровская область, губернатор, населенный пункт, удар, ракетный удар
Населенные пункты Днепропетровской области обесточены - губернатор Резниченко
Глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко 12 октября сообщил в своем Telegram-канале о том, что из-за ракетных ударов в регионе обесточено несколько объектов
Попали ракетами по энергетической инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах. Есть серьезные разрушения. Многие населенные пункты остались без света. К работе приступили все службы. Спасатели ликвидируют последствия "прилетов". Энергетики восстанавливают оборудование и удерживают работу системы.
Валентин Резниченко
Глава областной военной администрации Днепропетровской области Украины
По его словам, для работ больниц, транспорта и другой социальной инфраструктуры вводится режим тотальной экономии электроэнергии.
Власти региона обещают восстановить разрушенные объекты, но сроки начала и окончания работ при этом не уточняют.
Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и других городах и областях.
Президент Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.