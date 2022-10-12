https://ukraina.ru/20221012/1039645800.html

Населенные пункты Днепропетровской области обесточены - губернатор Резниченко

Населенные пункты Днепропетровской области обесточены - губернатор Резниченко - 12.10.2022 Украина.ру

Населенные пункты Днепропетровской области обесточены - губернатор Резниченко

Глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко 12 октября сообщил в своем Telegram-канале о том, что из-за ракетных ударов в регионе обесточено несколько объектов

2022-10-12T13:14

2022-10-12T13:14

2022-10-12T13:14

новости

днепропетровская область

губернатор

населенный пункт

удар

ракетный удар

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По его словам, для работ больниц, транспорта и другой социальной инфраструктуры вводится режим тотальной экономии электроэнергии. Власти региона обещают восстановить разрушенные объекты, но сроки начала и окончания работ при этом не уточняют.Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и других городах и областях.Президент Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.

https://ukraina.ru/20221012/1039630280.html

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новости, днепропетровская область, губернатор, населенный пункт, удар, ракетный удар