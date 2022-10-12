Власти Сербии назвали инцидент на "Дружбе" в Польше продолжением "Северного потока" - 12.10.2022 Украина.ру
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Власти Сербии назвали инцидент на "Дружбе" в Польше продолжением "Северного потока"
Власти Сербии назвали инцидент на "Дружбе" в Польше продолжением "Северного потока" - 12.10.2022 Украина.ру
Власти Сербии назвали инцидент на "Дружбе" в Польше продолжением "Северного потока"
Власти Сербии назвали инцидент с утечкой нефти из российского трубопровода "Дружба" в Польше продолжением того, что произошло с газопроводами "Северного потока". С таким заявлением 12 октября в эфире сербского телеканала Prva выступила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии, доктор философии Зорана Михайлович
2022-10-12T12:22
2022-10-12T12:22
новости
сербия
нефть
северный поток-2
северный поток
дружба
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Мир находится в стадии энергетической войны, заявила Зорана Михайлович. Пока удары наносят по критической инфраструктуре, но следующим шагом, по ее мнению, может стать мировая война. Вывод из строя российской сети газопроводов и нефтепроводов повлияет на энергетическую безопасность Европы, ухудшит ситуацию. В Сербии не испытывают дефицита нефтепродуктов. Новый пакет антироссийских санкций ЕС, запрещающий импорт российской нефти, не повлияет на стабильность поставок. Страна импортирует сырую нефть не только из России, но и из других стран по Адриатическому трубопроводу. В результате запрета на импорт российской нефти после 5 декабря, по ее словам, цены на бензин не изменятся, но сократится прибыль сербской энергетической компании NIS. В среду, 12 октября в Польше сообщили об утечке на одной из двух ниток нефтепровода "Дружба", по которой перекачивали нефть на нефтеперерабатывающий завод дочерней структуры "Роснефти" в Германии. Польские власти заявили о случайном повреждении, и не рассматривают предположения о диверсии.
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новости, сербия, нефть, северный поток-2, северный поток, дружба
Новости, Сербия, нефть, Северный поток-2, Северный поток, дружба

Власти Сербии назвали инцидент на "Дружбе" в Польше продолжением "Северного потока"

12:22 12.10.2022
 
© Danish DefenceУтечка газа Северный поток 2
Утечка газа Северный поток 2
© Danish Defence
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Власти Сербии назвали инцидент с утечкой нефти из российского трубопровода "Дружба" в Польше продолжением того, что произошло с газопроводами "Северного потока". С таким заявлением 12 октября в эфире сербского телеканала Prva выступила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии, доктор философии Зорана Михайлович
Мир находится в стадии энергетической войны, заявила Зорана Михайлович. Пока удары наносят по критической инфраструктуре, но следующим шагом, по ее мнению, может стать мировая война. Вывод из строя российской сети газопроводов и нефтепроводов повлияет на энергетическую безопасность Европы, ухудшит ситуацию.
"То, что происходит с нефтепроводом "Дружба", который является самым протяженным нефтепроводом в мире, протяженностью около 4 тысяч километров и по которому проходит только российская нефть, кажется продолжением того, что произошло с трубопроводом "Северный поток". Потому что сначала думали, что дело в обслуживании, потом говорили о неисправности, а оказалось, что это не так. Это был саботаж", - сказала Михайлович.
В Сербии не испытывают дефицита нефтепродуктов. Новый пакет антироссийских санкций ЕС, запрещающий импорт российской нефти, не повлияет на стабильность поставок. Страна импортирует сырую нефть не только из России, но и из других стран по Адриатическому трубопроводу. В результате запрета на импорт российской нефти после 5 декабря, по ее словам, цены на бензин не изменятся, но сократится прибыль сербской энергетической компании NIS.
В среду, 12 октября в Польше сообщили об утечке на одной из двух ниток нефтепровода "Дружба", по которой перекачивали нефть на нефтеперерабатывающий завод дочерней структуры "Роснефти" в Германии. Польские власти заявили о случайном повреждении, и не рассматривают предположения о диверсии.
Место утечки из нефтепровода Дружба в Польше
11:43
В Польше заявили о случайном повреждении нефтепровода "Дружба"В Польше прорвало нефтепровод "Дружба", нефть разлилась по кукурузному полю. Власти рассматривают версию о случайном повреждении одной из двух ниток трубопровода, пишут 12 октября журналисты Reuters
 
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