https://ukraina.ru/20221012/1039642799.html

Власти Сербии назвали инцидент на "Дружбе" в Польше продолжением "Северного потока"

Власти Сербии назвали инцидент на "Дружбе" в Польше продолжением "Северного потока" - 12.10.2022 Украина.ру

Власти Сербии назвали инцидент на "Дружбе" в Польше продолжением "Северного потока"

Власти Сербии назвали инцидент с утечкой нефти из российского трубопровода "Дружба" в Польше продолжением того, что произошло с газопроводами "Северного потока". С таким заявлением 12 октября в эфире сербского телеканала Prva выступила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии, доктор философии Зорана Михайлович

2022-10-12T12:22

2022-10-12T12:22

2022-10-12T12:22

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Мир находится в стадии энергетической войны, заявила Зорана Михайлович. Пока удары наносят по критической инфраструктуре, но следующим шагом, по ее мнению, может стать мировая война. Вывод из строя российской сети газопроводов и нефтепроводов повлияет на энергетическую безопасность Европы, ухудшит ситуацию. В Сербии не испытывают дефицита нефтепродуктов. Новый пакет антироссийских санкций ЕС, запрещающий импорт российской нефти, не повлияет на стабильность поставок. Страна импортирует сырую нефть не только из России, но и из других стран по Адриатическому трубопроводу. В результате запрета на импорт российской нефти после 5 декабря, по ее словам, цены на бензин не изменятся, но сократится прибыль сербской энергетической компании NIS. В среду, 12 октября в Польше сообщили об утечке на одной из двух ниток нефтепровода "Дружба", по которой перекачивали нефть на нефтеперерабатывающий завод дочерней структуры "Роснефти" в Германии. Польские власти заявили о случайном повреждении, и не рассматривают предположения о диверсии.

https://ukraina.ru/20221012/1039640124.html

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новости, сербия, нефть, северный поток-2, северный поток, дружба