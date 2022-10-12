В США пожаловались на нежелание Саудовской Аравии занимать "правильную" сторону в конфликте на Украине - 12.10.2022 Украина.ру
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В США пожаловались на нежелание Саудовской Аравии занимать "правильную" сторону в конфликте на Украине
В США пожаловались на нежелание Саудовской Аравии занимать "правильную" сторону в конфликте на Украине - 12.10.2022 Украина.ру
В США пожаловались на нежелание Саудовской Аравии занимать "правильную" сторону в конфликте на Украине
В течение длительного времени США тесно сотрудничали с Саудовской Аравией, однако сейчас между Вашингтоном и Эр-Риядом наметился серьёзный раскол из-за нежелания последнего присоединиться к антироссийской кампании, говорится в статье, опубликованной 11 октября в американской газете Politico
2022-10-12T11:16
2022-10-12T11:16
новости
спецоперация
саудовская аравия
сша
опек
politico
нефть
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1039639500.jpg?1665562617
В газете указывается, что, сотрудничая с королевством, в Вашингтоне не обращали внимания на отсутствие там демократии и на нарушения прав человека. Politico оправдывает такой подход необходимостью совместного противостояния Ирану со стороны Вашингтона и Эр-Рияда.Однако представители администрации Байдена готовы изменить своё отношение к Саудовской Аравии, а в конгрессе угрожают заморозить продажи королевству оружия и вывести оттуда американские войска, поскольку оно “фактически встало на сторону России”, говорится в статье.Гнев Вашингтона вызвало согласие Саудовской Аравии на сокращение добычи нефти, договорённость о котором была достигнута на недавней встрече стран ОПЕК+. Politico отмечает, что решение “привело в ярость американских и европейских чиновников”, которые хотели увеличения мировой добычи нефти, чтобы сократить доходы России от продажи энергоносителей.
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5
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96
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452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, спецоперация, саудовская аравия, сша, опек, politico, нефть
Новости, Спецоперация, Саудовская Аравия, США, ОПЕК, Politico, нефть

В США пожаловались на нежелание Саудовской Аравии занимать "правильную" сторону в конфликте на Украине

11:16 12.10.2022
 
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В течение длительного времени США тесно сотрудничали с Саудовской Аравией, однако сейчас между Вашингтоном и Эр-Риядом наметился серьёзный раскол из-за нежелания последнего присоединиться к антироссийской кампании, говорится в статье, опубликованной 11 октября в американской газете Politico
В газете указывается, что, сотрудничая с королевством, в Вашингтоне не обращали внимания на отсутствие там демократии и на нарушения прав человека. Politico оправдывает такой подход необходимостью совместного противостояния Ирану со стороны Вашингтона и Эр-Рияда.
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Однако представители администрации Байдена готовы изменить своё отношение к Саудовской Аравии, а в конгрессе угрожают заморозить продажи королевству оружия и вывести оттуда американские войска, поскольку оно “фактически встало на сторону России”, говорится в статье.

"Мы пытались перетянуть их на правильную сторону истории, поскольку международному порядку угрожает вторжение России на Украину, а саудовцы отвечают: спасибо, но нам нужны более высокие цены на нефть, чтобы наследный принц [Мухаммед ибн Салман] мог построить свой нелепый город в пустыне (Неом – ред.)", - заявил газете анонимный чиновник вашингтонской администрации

Гнев Вашингтона вызвало согласие Саудовской Аравии на сокращение добычи нефти, договорённость о котором была достигнута на недавней встрече стран ОПЕК+.
Politico отмечает, что решение “привело в ярость американских и европейских чиновников”, которые хотели увеличения мировой добычи нефти, чтобы сократить доходы России от продажи энергоносителей.
 
НовостиСпецоперацияСаудовская АравияСШАОПЕКPoliticoнефть
 
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