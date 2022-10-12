В США пожаловались на нежелание Саудовской Аравии занимать "правильную" сторону в конфликте на Украине
В течение длительного времени США тесно сотрудничали с Саудовской Аравией, однако сейчас между Вашингтоном и Эр-Риядом наметился серьёзный раскол из-за нежелания последнего присоединиться к антироссийской кампании, говорится в статье, опубликованной 11 октября в американской газете Politico
В газете указывается, что, сотрудничая с королевством, в Вашингтоне не обращали внимания на отсутствие там демократии и на нарушения прав человека. Politico оправдывает такой подход необходимостью совместного противостояния Ирану со стороны Вашингтона и Эр-Рияда.
Однако представители администрации Байдена готовы изменить своё отношение к Саудовской Аравии, а в конгрессе угрожают заморозить продажи королевству оружия и вывести оттуда американские войска, поскольку оно “фактически встало на сторону России”, говорится в статье.
"Мы пытались перетянуть их на правильную сторону истории, поскольку международному порядку угрожает вторжение России на Украину, а саудовцы отвечают: спасибо, но нам нужны более высокие цены на нефть, чтобы наследный принц [Мухаммед ибн Салман] мог построить свой нелепый город в пустыне (Неом – ред.)", - заявил газете анонимный чиновник вашингтонской администрации
Гнев Вашингтона вызвало согласие Саудовской Аравии на сокращение добычи нефти, договорённость о котором была достигнута на недавней встрече стран ОПЕК+.
Politico отмечает, что решение “привело в ярость американских и европейских чиновников”, которые хотели увеличения мировой добычи нефти, чтобы сократить доходы России от продажи энергоносителей.