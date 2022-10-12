https://ukraina.ru/20221012/1039639500.html

В США пожаловались на нежелание Саудовской Аравии занимать "правильную" сторону в конфликте на Украине

В США пожаловались на нежелание Саудовской Аравии занимать "правильную" сторону в конфликте на Украине - 12.10.2022 Украина.ру

В США пожаловались на нежелание Саудовской Аравии занимать "правильную" сторону в конфликте на Украине

В течение длительного времени США тесно сотрудничали с Саудовской Аравией, однако сейчас между Вашингтоном и Эр-Риядом наметился серьёзный раскол из-за нежелания последнего присоединиться к антироссийской кампании, говорится в статье, опубликованной 11 октября в американской газете Politico

2022-10-12T11:16

2022-10-12T11:16

2022-10-12T11:16

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В газете указывается, что, сотрудничая с королевством, в Вашингтоне не обращали внимания на отсутствие там демократии и на нарушения прав человека. Politico оправдывает такой подход необходимостью совместного противостояния Ирану со стороны Вашингтона и Эр-Рияда.Однако представители администрации Байдена готовы изменить своё отношение к Саудовской Аравии, а в конгрессе угрожают заморозить продажи королевству оружия и вывести оттуда американские войска, поскольку оно “фактически встало на сторону России”, говорится в статье.Гнев Вашингтона вызвало согласие Саудовской Аравии на сокращение добычи нефти, договорённость о котором была достигнута на недавней встрече стран ОПЕК+. Politico отмечает, что решение “привело в ярость американских и европейских чиновников”, которые хотели увеличения мировой добычи нефти, чтобы сократить доходы России от продажи энергоносителей.

https://ukraina.ru/20221006/1039427294.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, саудовская аравия, сша, опек, politico, нефть