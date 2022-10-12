https://ukraina.ru/20221012/1039633623.html

"Будут защищаться": во Франции предсказали последствия попытки наступления ВСУ на Крым

"Будут защищаться": во Франции предсказали последствия попытки наступления ВСУ на Крым - 12.10.2022 Украина.ру

"Будут защищаться": во Франции предсказали последствия попытки наступления ВСУ на Крым

Страны Европы, которые призывают Украину отобрать у России Крым силой, оторвались от реальности, написал обозреватель французской газеты Figaro Рено Жирар

2022-10-12T09:33

2022-10-12T09:33

2022-10-12T09:33

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По его мнению, попытка наступления ВСУ на Крым обернется провалом.Ранее представитель Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила, что киевский режим будет добиваться возвращения полуострова под свой контроль военным путем. Глава Крыма Сергей Аксенов ответил на это, что обсуждать эту тему нечего — о чем бы ни мечтали киевские власти, Крым никогда не вернется в состав Украины.

https://ukraina.ru/20221008/1039527623.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

крым, новости, украина, всу