https://ukraina.ru/20221012/1039633623.html
"Будут защищаться": во Франции предсказали последствия попытки наступления ВСУ на Крым
"Будут защищаться": во Франции предсказали последствия попытки наступления ВСУ на Крым - 12.10.2022 Украина.ру
"Будут защищаться": во Франции предсказали последствия попытки наступления ВСУ на Крым
Страны Европы, которые призывают Украину отобрать у России Крым силой, оторвались от реальности, написал обозреватель французской газеты Figaro Рено Жирар
2022-10-12T09:33
2022-10-12T09:33
2022-10-12T09:33
крым
новости
украина
всу
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По его мнению, попытка наступления ВСУ на Крым обернется провалом.Ранее представитель Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила, что киевский режим будет добиваться возвращения полуострова под свой контроль военным путем. Глава Крыма Сергей Аксенов ответил на это, что обсуждать эту тему нечего — о чем бы ни мечтали киевские власти, Крым никогда не вернется в состав Украины.
https://ukraina.ru/20221008/1039527623.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
крым, новости, украина, всу
Крым, Новости, Украина, ВСУ
"Будут защищаться": во Франции предсказали последствия попытки наступления ВСУ на Крым
Страны Европы, которые призывают Украину отобрать у России Крым силой, оторвались от реальности, написал обозреватель французской газеты Figaro Рено Жирар