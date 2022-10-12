"Будут защищаться": во Франции предсказали последствия попытки наступления ВСУ на Крым - 12.10.2022 Украина.ру
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"Будут защищаться": во Франции предсказали последствия попытки наступления ВСУ на Крым
"Будут защищаться": во Франции предсказали последствия попытки наступления ВСУ на Крым - 12.10.2022 Украина.ру
"Будут защищаться": во Франции предсказали последствия попытки наступления ВСУ на Крым
Страны Европы, которые призывают Украину отобрать у России Крым силой, оторвались от реальности, написал обозреватель французской газеты Figaro Рено Жирар
2022-10-12T09:33
2022-10-12T09:33
крым
новости
украина
всу
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По его мнению, попытка наступления ВСУ на Крым обернется провалом.Ранее представитель Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила, что киевский режим будет добиваться возвращения полуострова под свой контроль военным путем. Глава Крыма Сергей Аксенов ответил на это, что обсуждать эту тему нечего — о чем бы ни мечтали киевские власти, Крым никогда не вернется в состав Украины.
https://ukraina.ru/20221008/1039527623.html
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Крым, Новости, Украина, ВСУ

"Будут защищаться": во Франции предсказали последствия попытки наступления ВСУ на Крым

09:33 12.10.2022
 
© GettyimagesКрым
Крым
© Gettyimages
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Страны Европы, которые призывают Украину отобрать у России Крым силой, оторвались от реальности, написал обозреватель французской газеты Figaro Рено Жирар
По его мнению, попытка наступления ВСУ на Крым обернется провалом.
"Потому что жители полуострова чувствуют себя русскими и будут защищаться. А наступление на Крым вызвало бы реакцию всего населения России", — считает Жирар.
Ранее представитель Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила, что киевский режим будет добиваться возвращения полуострова под свой контроль военным путем.
Глава Крыма Сергей Аксенов ответил на это, что обсуждать эту тему нечего — о чем бы ни мечтали киевские власти, Крым никогда не вернется в состав Украины.
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