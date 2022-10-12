https://ukraina.ru/20221012/1039630280.html
Financial Times указала на слабость Украины после российских ударов
Financial Times указала на слабость Украины после российских ударов - 12.10.2022 Украина.ру
Financial Times указала на слабость Украины после российских ударов
Удары по Украине 10 октября выявили слабость противовоздушной обороны ВСУ, неспособных прикрыть ключевые цели энергетической инфраструктуры страны, пишет Financial Times со ссылкой на неназванных западных и украинских чиновников и военных экспертов
2022-10-12T08:27
2022-10-12T08:27
2022-10-12T08:27
новости
украина
россия
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0a/1039582111_0:62:960:602_1920x0_80_0_0_dfa4dbea5d7eab27156e1c12a721c6db.jpg.webp
Собеседник газеты предположил, что значительную часть средств ПВО Украина перебросила на линии боевого соприкосновения, поэтому объекты энергетической инфраструктуры остались практически без защиты.Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и других городах и областях.Президент Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.
https://ukraina.ru/20221011/1039624739.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0a/1039582111_107:0:960:640_1920x0_80_0_0_cc796cd990aa1f41331f430c950bc8bd.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, пво
Financial Times указала на слабость Украины после российских ударов
Удары по Украине 10 октября выявили слабость противовоздушной обороны ВСУ, неспособных прикрыть ключевые цели энергетической инфраструктуры страны, пишет Financial Times со ссылкой на неназванных западных и украинских чиновников и военных экспертов
"Проблема не столько в том, что у Украины нет никакой противовоздушной обороны, а в том, что ее недостаточно для защиты такой большой страны, при том, что ракеты могут прилететь с множества направлений", — рассказал западный советник по обороне.
Собеседник газеты предположил, что значительную часть средств ПВО Украина перебросила на линии боевого соприкосновения, поэтому объекты энергетической инфраструктуры остались практически без защиты.
Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и других городах и областях.
Президент Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.