https://ukraina.ru/20221012/1039630280.html

Financial Times указала на слабость Украины после российских ударов

Financial Times указала на слабость Украины после российских ударов - 12.10.2022 Украина.ру

Financial Times указала на слабость Украины после российских ударов

Удары по Украине 10 октября выявили слабость противовоздушной обороны ВСУ, неспособных прикрыть ключевые цели энергетической инфраструктуры страны, пишет Financial Times со ссылкой на неназванных западных и украинских чиновников и военных экспертов

2022-10-12T08:27

2022-10-12T08:27

2022-10-12T08:27

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Собеседник газеты предположил, что значительную часть средств ПВО Украина перебросила на линии боевого соприкосновения, поэтому объекты энергетической инфраструктуры остались практически без защиты.Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и других городах и областях.Президент Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.

https://ukraina.ru/20221011/1039624739.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, пво