https://ukraina.ru/20221012/1039628675.html

Дайте нам ядерное оружие. Реакция украинских экспертов на обстрелы Украины 10 и 11 октября

Дайте нам ядерное оружие. Реакция украинских экспертов на обстрелы Украины 10 и 11 октября - 12.10.2022 Украина.ру

Дайте нам ядерное оружие. Реакция украинских экспертов на обстрелы Украины 10 и 11 октября

Украинские эксперты отрефлексировали на обстрелы критической инфраструктуры 10 октября. Некоторые отметили слабые стороны отечественного ПВО, некоторые... Украина.ру, 12.10.2022

2022-10-12T07:44

2022-10-12T07:44

2022-10-12T09:09

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украина

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ядерное оружие

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Украинские эксперты отрефлексировали на обстрелы критической инфраструктуры 10 октября. Некоторые отметили слабые стороны отечественного ПВО, некоторые набросились на западных партнеров за недостаточное количество военной помощи, а кто-то даже указал на то, что только благодаря советскому инфраструктурному наследию удается держать оборону. Палитра эмоций самая широкая даже внутри украинского экспертного сообщества.Журналист Диана Панченко о том, где корни украинской трагедии: «Пристрастие к чему-либо отвергает доводы разума и старается оправдать себя. Тоже самое — с чувством ненависти.Хорошо понимаю, что сегодня чувствует моя страна. На собственном опыте знаю, что такое просыпаться от звуков взрывов и переживать за жизнь близких. Понимаю, как сложно совладать с горечью и отчаянием. При этом продолжаю повторять: "Самое страшное в битве — потерять голову".В 2019-м мой многострадальный народ голосовал не разумом, а мечтой. Устав от старых элит, мы выбрали того, кто обещал быть новым. Придя к власти на риторике объединения, Зеленский сделал все наоборот. Разъединял, стравливал. Провоцировал. Несмотря на многочисленные предупреждения от северного соседа. Потому что между славой и добром актёр всегда выберет славу.Сегодня большинство моих сограждан преисполнены болью и ненавистью. А ненависть способна только разрушать.30 лет из Украины лепили анти-Россию. 30 лет в основе целеполагания всего, что мы делали, было слово "наоборот". Лишь бы не как у русских. Может ли из почвы отрицания произрасти что-то плодотворное? Кажется, ответ дала сама жизнь. Нельзя построить прочный дом на фундаменте "назло соседу". Тем более, когда подземные коммуникации представляют для соседа угрозу. Что я имею в виду? Стремление в НАТО, саботаж "Минска", сдачу национальных интересов.Сегодня мои соотечественники по-прежнему полагают, что "запад нас спасёт". Не понимая, что Украина в этой страшной игре — в роли торпеды. Которая не должна уцелеть.Назло соседу не получилось.Получилось назло себе.Может хватит?».Политический эксперт Михаил Чаплыга упрекнул США и Британию в лицемерии и недостаточной военной помощи:«Читаю позицию Белого дома: "Скорее всего, это было то, что они планировали в течение довольно длительного времени. Но это не значит, что взрыв на Крымском мосту мог ускорить некоторые из их планов...".Конечно, мост тут не при чем... конечно, такие планы были давно. Для этого не нужно быть провидцем — это просто аналитика по открытым источникам.ISW пишет, что Кремль не будет сразу применять ТЯО, а будет наращивать удары по вчерашнему образцу...Тю, да... Ибо есть дедлайн. И это ноябрь. Я только не знаю, они будут лупить волнами или напоминать каждый день...Белый дом: Кирби не смог сказать, окончательно ли Путин перешел от стратегии проигрышной войны на поле боя к кампании по подрыву морального духа гражданского населения и нанесению разрушительного ущерба украинским городам и инфраструктуре.Отвечу... судя по всему цель Кремля перевернуть доску, как мы это сделали в кейсе с Крымом. Они хотят устроить гумкатастрофу и увести военный аспект на второй план, а гуманитарный вывести на первый... Тогда у них карты складываются... да и у Запада тоже...Вот что реально меня напрягает, так это ЛИЦЕМЕРИЕ того же Запада...Если вы "едины", то какого лешего два раза в неделю (и так уже полгода) вы друг друга призываете к единству? Может его нет, а есть разные группировки и коалиции:а) США+Британия и прокси;б) те, кто сами за себя и прокси (во главе с ФР и ФРГ);в) те, кто открыто против (во главе с Венгрией).К чему эти ложные надежды на НАТО и ЕС, где решения КОНСЕНСУСНЫЕ, также как в СБ ООН (хотя там мы предпочитаем называть это правом вето).Если союз США и Британии наш партнер и союзник, то какого лешего наш президент и все-все-все должны по четые раза в неделю (и так полгода) просить и напоминать про оружие и поддержку? Это вы должны бегать за нами и спрашивать, что еще вам нужно!А не посылать нас иезуитски к ФРГ, которая в ИНОЙ коалиции...Я думаю, что вещи нужно ясно артикулировать и называть своими именами... Тогда и народу, и власти, и международным игрокам будет проще... Не будет ложных иллюзий, не будет недомолвок и все будет понятно. Тогда можно принимать осознанные и грамотные решения».Юрист Татьяна Монтян тоже обозначила, что по украинскому вопросу нет единства не только внутри ЕС, но даже в самих Штатах: «Они Зеленскому ни черта не должны.Как я и писала, украинский вопрос в США становится все более острой темой по мере приближения выборов. Вот уже конгрессмен-республиканец Пол Госсар пишет в своем твитере: никакой военной помощи, Зеленскому Америка ни черта не должна.И хотя подобные высказывания в публичном пространстве за океаном выглядят пока еще сенсационно, на самом деле удивляться такой точке зрения особо не стоит. Как минимум, та часть республиканцев, которая голосовала против законопроекта Байдена, увеличивающего бюджетные траты на $ 600 млрд, включая 12 млрд для поддержки салорейховцев, придерживаются именно такой точки зрения. И их немало. Это самая консервативная часть республиканской партии, включая трампистов, которых уже скоро будет большинство в Конгрессе, а там и Белый дом скоро.Сколько продержится Салорейх без масштабной помощи из-за океана, несложно догадаться. Нисколько. И лично мне сложно себе представить, что должно произойти, чтобы Трамп, которому салорейховцы доставили массу проблем, а Зелебобус принес импичмент, — внезапно его простил и продолжил поддерживать».Политический эксперт Юрий Романенко предлагает не тянуть с военной помощью Украине и, наконец, предоставить ядерное оружие: «Пока мы не получим хотя бы тактическое ЯО (которое сейчас выглядит как обычный снаряд к гаубице) — не будет из этого террора выхода. В 1952 году это отлично понимали и в Штатах, и в совке. Единственный рабочий алгоритм — это повышение ставок до уровня, который нивелирует различие в мобпотенциале, количестве пусковых и конвенционных средствах вооружения. Сейчас почему-то "не понимают". Проще говоря, Украина обязана настаивать на передаче нескольких тактических ЯО, чтоб в случае ядерного удара России иметь возможность наносить симметричный удар. Это нужно выносить в американскую повестку. На фоне будет легче получить боевую авиацию, системы ПВО и танки. В конце концов, ракеты дальностью 500 км уже must have. Несомненно, Путин вносит ключевой вклад в то, что эти поставки скоро будут реальностью. Но и мы должны продавливать нужный нам контекст».Экономист Андрей Кущ написал о том, что пока западного оружие в достаточном количестве для атаки нет, помогает… советское наследие: «Из разговора с одним высокопоставленным чиновником относительно военной нагрузки на инфраструктуру:"Она справляется точно так же, как держит удар очень крепкий кусок металла".И добавил: все, что построено при Советском Союзе — держит удар.Метро, железная дорога, энергетика, убежища.Сразу оговорюсь, пост не о рекламе советского прошлого. Просто констатация фактов. Представьте себе, как нам сейчас было бы туго, если б не работающая железная дорога, энергетика, метро. Но амортизация всего указанного выше еще до войны составила 70%, а сейчас еще и добивается войной. Нам нужно осознать важность инфраструктуры для такой страны, как Украина. Хватит дотировать несколько ФПГ за счет дешевого ж/д тарифа. Хватит набивать карманы городским властям. Хватит отдавать энергетику на растерзание двум олигархам. Хватит жировать политическим элитам за счет амортизации прошлого. Сколько бомбоубежищ было построено в Киеве с 2014 года? Сколько новых станций метро? Почему, имея такой железнодорожный комплекс, мы не развиваем производство своей тяги и вагонов? Где логистические хабы в Западной Украине с переходом на европейскую колею? Много вопросов и после войны на них нужно дать ответы. На прощание, "совок" вывез всю страну, но в следующий раз даже старый металл может устать...».

https://ukraina.ru/20221012/1039628009.html

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эксперты, эксклюзив, украина, россия, ядерное оружие