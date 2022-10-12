https://ukraina.ru/20221012/1039620140.html

Грустный фанфарон Ролан Быков. Киевлянин, знаток детских душ и скоморошьих повадок

Грустный фанфарон Ролан Быков. Киевлянин, знаток детских душ и скоморошьих повадок - 12.10.2022 Украина.ру

Грустный фанфарон Ролан Быков. Киевлянин, знаток детских душ и скоморошьих повадок

12 октября 1929 года в Киеве родился один из самых популярных советских актеров – Ролан Быков. Ему было суждено войти в историю советского кинематографа как... Украина.ру, 12.10.2022

2022-10-12T04:01

2022-10-12T04:01

2022-10-12T04:01

эксклюзив

кино

ролан быков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102921/16/1029211634_0:232:2047:1383_1920x0_80_0_0_920b588765a456bdfdcab53477ebd1b8.jpg

12 октября 1929 года в Киеве родился один из самых популярных советских актеров – Ролан Быков. Ему было суждено войти в историю советского кинематографа как великому эксцентрику и мудрому сопереживателю детским душам.Однажды в КиевеТипичный холерик, живости лица, действий и ума необыкновенных. Ему была уготована дорога в лицедеи самим фактом рождения.Дорогу эту Ролану в известном смысле проложил отец, человек вовсе не чуждый актерской тяги к переодеванию. Звали его Семён Геронимович Гордановский. Был он польско-чешского происхождения, а характер имел, судя по всему, непоседливый.В начале Гражданской войны он подался в анархисты и воевал у Махно, но потом передумал и перескочил в Первую конную Будённого.В середине двадцатых Семён Гордановский служил в иностранном отделе ГПУ. По семейной легенде, он неоднократно перебрасывался с тайными заданиями в Германию, и каждый раз – с новыми документами.Последняя из "легенд" стала официальным ФИО: вместо Семёна Гордановского в Москве объявился Антон Быков.Матерью Ролана Быкова стала дочь зажиточного еврейского торговца из Киева. В этом городе такое смешение кровей было обычным. К 1917 году не менее двух третей жителей "матери городов русских" составляли именно евреи, поляки и литовцы.Ролан Антонович прошел стандартный биографический путь московского школьника, студента, правда, с вузами повезло ему не сразу. В театральное училище поступил с третьего захода. Впрочем, эта деталь встречается в биографиях даже великих актеров.Рождение образаТакой живчик как Ролан Быков не мог долго застаиваться в резерве – его талант проклюнулся сразу. Надо заметить, что уж слишком нестандартен был этот уроженец Киева на тогдашней театральной сцене и съемочной площадке.Смотрите сами: до конца пятидесятых в советском кино (про театр и вовсе говорить не приходится) основным комическим характером был рубаха-парень из народа, вроде персонажей Петра Олейникова. Или правильные, но попадающие в нелепые ситуации герои "Кубанских казаков".А тут вдруг появляется в большом количестве "маленький человек", первым из которых, конечно, был лирический симпатяга Юрия Белова("Карнавальная ночь") и Леонида Быкова. И уж вовсе внезапен был выход из тени гоголевских масок в исполнении молодого Ролана Быкова.Но глупо было бы сводить все роли Ролана Быкова к одному типу. Тут и приниженные сирые и убогие, вроде священника из "Хождения по мукам", и Акакий Акакиевич из "Шинели", и задиристый и неуступчивый Карякин из "Служили два товарища", и жуликоватый отец Фёдор, и фанфаронистый задира Чебаков из "Женитьбы Бальзаминова", и зануда Петрыкин из "Большой перемены".И совсем особняком стоит классический клоун-логопед из "По семейным обстоятельствам".Ролан Антонович (по паспорту, кстати, Анатольевич) принадлежал к тем актерам, про которых, перефразируя героя "Покровских ворот", можно было бы сказать: "Что ни сыграет – все бесподобно".Наверное, про каждую его роль можно написать как минимум книгу. Но есть одна, стоящая особняком. И кажется, она передает всю суть актерского таланта Быкова. Речь идет о небольшой, но очень значительной роли скомороха в гениальном "Андрее Рублеве" Андрея Тарковского.Новелла о скоморохе открывает кинокартину, дает ей зачин. В ней сталкиваются сразу несколько антитез, противоположных линий жизни: святое и плотское, срамное и благочестивое, стыдливость и разнузданность, дикость и культура, естественность и ханжество, насилие и гуманность.В этой сцене нас знакомят с главным героем – монахом-иконосписцем Андреем Рублевым и его товарищами по артели. Но все кружится вокруг фигуры скомороха. Говорят, что многое, например, "дикие танцы" скоморошьи и срамные песенки, придумал и добавил в кино именно Быков. И были они столь отвратительно хороши и так откровенно нарушали первоначальный замысел режиссера, что скоморохи были первыми интеллигентами на Руси, что Тарковский будто бы заявил: больше никогда с этим "бесом" работать не станет.Разве даром Валентин Гафт написал на Быкова такую эпиграмму:Ему бы в сборную по баскетболу,Какой-то черт сидит в нем, бес,Всего-то два вершка от полу,А звезды достает с небес.Но, наверное, столь естественной для Ролана Быкова была эта роль козлобородого и козлоногого скомороха, выскочившего из шкуры античного Пана, что роль вышла просто невероятно, немыслимо хороша и логична.Она не только сработала на фильм вопреки замыслу режиссера, но и стала той ролью, в которой душа и характер актера открылись: один раз, зато с откровенностью полного раздевания перед зрителем.Две жемчужиныРолан Антонович очень много играл. Больше в кино. И не только потому, что после пробы себя в роли главного режиссера ленинградского Театра им. Ленинского комсомола (1958-1960) он понял, что ему тесно в рамках сцены.Думается, ему было скучно играть все время одно и то же. Его беспокойная творческая душа рвалась взять от жизни как можно больше.В кино за сорок три года актерской карьеры он сыграл 102 роли. Естественно, количество просилось в качество на режиссерском поприще. И тут, надо сказать, он проявил себя гораздо скромнее.За время, прошедшее с успешного режиссерского дебюта ("Семь нянек", 1962) до конца жизни (1998), за тридцать шесть лет Ролан Быков снял восемь полноценных фильмов. Да, все заслоняла актерская карьера, да, мешала крайняя переборчивость в подборе сценариев, но, кажется, его холерическую натуру снова-таки несло вперед-вперед, быстрее и быстрее, совсем как гоголевскую тройку-птицу.Из всего снятого Роланом Быковым в истории советского кинематографа остались две редкостные жемчужины. Первая окрашена в светлые тона счастливого советского детства семидесятых – "Внимание, черепаха!". Вторая почти исключительно темного цвета – "Чучело".О "черепахе" говорить нечего. Это солнечная поэма детства, которую можно только увидеть и вздохнуть о немыслимом ныне мастерстве проникновения в детскую психологию.О "Чучеле" же было так много сказано еще в советское время, так часто его приводит в пример быковской мастеровистости каждый, кто вспоминает его сегодня, что трудно уже сказать что-то новое.Заметим только, что чуткий камертон души художника уловил, на наш взгляд, грядущие времена надругательства над душой, культурой, искусством, которые несли с собой девяностые, до которых во время съемок картины оставалось еще 10 лет.Все то злое, подлое, немыслимо грязное, что обнаруживает в долях аптечного грана фильм "Чучело", вырвалось вскоре на волю. Смириться с этим трудно было Быкову, трудно и нам, сегодняшним, пережившим его уже на 21 год.Смертельно болела душаНовые времена, новые правила игры Ролан Антонович переживал трудно. Возможно, они свели его в гроб раньше срока в большей степени, чем рак легких.Его жена Елена Санаева в одном из интервью вспоминала:"Ролан был членом президентского совета по культуре, уже существовала программа "Дети России", и он хотел в эту программу вписаться со своим проектом "Дети, экран, культура".В СССР для детей было создано очень много фильмов и спектаклей, действовала огромная программа. Все это растащили, все надо было собирать заново.Идея была такова: привлечь Министерство образования, Академию педагогических наук, Союз кинематографистов, Главкосмос –и запустить спутник, чтобы по всей стране в каждую школу пришли фильмы о Пушкине, Толстом, Чехове, о музеях, Михаил Козакови Сергей Юрский прочитали бы стихи…Ведь мы вступили в эпоху, когда талантливому мальчику из бедной семьи где-нибудь в Белореченске почти невозможно повторить судьбу Ломоносова! А модель образования, которую нам предлагают, даст подобие "фаст-фудов", интеллектуальных "Макдоналдсов", появятся "быстрые мозги", напитанные романами Донцовой и других писателей, за которых трудятся целые синдикаты, и чего-то хорошего ждать от таким образом воспитанных детей уже нельзя.Какие тут могут быть прорывы – экономические, философские, научные! От всего этого страшно болела душа его".А когда болит душа, далеко ли до смерти тела? Ролан Быков ушел из жизни 6 октября 1998 года – за 6 дней до своего 69-летия.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Олег Измайлов

Олег Измайлов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Измайлов

эксклюзив, кино, ролан быков