В Кремле прокомментировали поставки американских ПВО на Украину - 11.10.2022 Украина.ру
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В Кремле прокомментировали поставки американских ПВО на Украину
В Кремле прокомментировали поставки американских ПВО на Украину - 11.10.2022 Украина.ру
В Кремле прокомментировали поставки американских ПВО на Украину
Поставки систем ПВО из США на Украину сделают конфликт дольше и болезненнее, заявил 11 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2022-10-11T14:59
2022-10-11T14:59
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Накануне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о нехватке систем ПВО и том, что Украине приходится отражать атаки "применяя вооружение советских времен".Также 10 октября после разговора с Владимиром Зеленским, президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты поставят Киеву новые системы ПВО.Эту же ситуацию во вторник осветили в материале Financial Times, ссылаясь на высокопоставленного западного чиновника. По его словам, массированная ракетная атака России показала слабость противовоздушной обороны в украинской армии.
https://ukraina.ru/20221011/1039608766.html
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новости, пво, кремль, сша, украина
Новости, ПВО, Кремль, США, Украина

В Кремле прокомментировали поставки американских ПВО на Украину

14:59 11.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Читать в
Поставки систем ПВО из США на Украину сделают конфликт дольше и болезненнее, заявил 11 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Сделают конфликт дольше и больнее для украинской стороны, но не изменят нашего целеполагания и конечного результата.
Накануне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о нехватке систем ПВО и том, что Украине приходится отражать атаки "применяя вооружение советских времен".
Также 10 октября после разговора с Владимиром Зеленским, президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты поставят Киеву новые системы ПВО.
Эту же ситуацию во вторник осветили в материале Financial Times, ссылаясь на высокопоставленного западного чиновника. По его словам, массированная ракетная атака России показала слабость противовоздушной обороны в украинской армии.
Владимир Зеленский 10 октября 2022 года
14:23
Смешного не было совсем. Как киевские власти отреагировали на ракетные удары по Украине
 
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