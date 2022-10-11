https://ukraina.ru/20221011/1039610773.html

В Кремле прокомментировали поставки американских ПВО на Украину

В Кремле прокомментировали поставки американских ПВО на Украину - 11.10.2022 Украина.ру

В Кремле прокомментировали поставки американских ПВО на Украину

Поставки систем ПВО из США на Украину сделают конфликт дольше и болезненнее, заявил 11 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2022-10-11T14:59

2022-10-11T14:59

2022-10-11T14:59

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Накануне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о нехватке систем ПВО и том, что Украине приходится отражать атаки "применяя вооружение советских времен".Также 10 октября после разговора с Владимиром Зеленским, президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты поставят Киеву новые системы ПВО.Эту же ситуацию во вторник осветили в материале Financial Times, ссылаясь на высокопоставленного западного чиновника. По его словам, массированная ракетная атака России показала слабость противовоздушной обороны в украинской армии.

https://ukraina.ru/20221011/1039608766.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, пво, кремль, сша, украина