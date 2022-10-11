https://ukraina.ru/20221011/1039610773.html
В Кремле прокомментировали поставки американских ПВО на Украину
В Кремле прокомментировали поставки американских ПВО на Украину - 11.10.2022 Украина.ру
В Кремле прокомментировали поставки американских ПВО на Украину
Поставки систем ПВО из США на Украину сделают конфликт дольше и болезненнее, заявил 11 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2022-10-11T14:59
2022-10-11T14:59
2022-10-11T14:59
новости
пво
кремль
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103332/06/1033320679_0:115:3234:1934_1920x0_80_0_0_e6ba0858aa1ed3cff554584c525789aa.jpg
Накануне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о нехватке систем ПВО и том, что Украине приходится отражать атаки "применяя вооружение советских времен".Также 10 октября после разговора с Владимиром Зеленским, президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты поставят Киеву новые системы ПВО.Эту же ситуацию во вторник осветили в материале Financial Times, ссылаясь на высокопоставленного западного чиновника. По его словам, массированная ракетная атака России показала слабость противовоздушной обороны в украинской армии.
https://ukraina.ru/20221011/1039608766.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103332/06/1033320679_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_a7d8630eb871fc88ffbe4a804e46d6c1.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, пво, кремль, сша, украина
Новости, ПВО, Кремль, США, Украина
В Кремле прокомментировали поставки американских ПВО на Украину
Поставки систем ПВО из США на Украину сделают конфликт дольше и болезненнее, заявил 11 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Сделают конфликт дольше и больнее для украинской стороны, но не изменят нашего целеполагания и конечного результата.
Накануне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о нехватке систем ПВО и том, что Украине приходится отражать атаки "применяя вооружение советских времен".
Также 10 октября после разговора с Владимиром Зеленским, президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты поставят Киеву новые системы ПВО.
Эту же ситуацию во вторник осветили в материале Financial Times, ссылаясь на высокопоставленного западного чиновника. По его словам, массированная ракетная атака России показала слабость противовоздушной обороны в украинской армии.