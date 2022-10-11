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Губернатор оккупированной ВСУ части Запорожской области заявил о попаданиях ракет С-300

Губернатор оккупированной ВСУ части Запорожской области заявил о попаданиях ракет С-300 - 11.10.2022 Украина.ру

Губернатор оккупированной ВСУ части Запорожской области заявил о попаданиях ракет С-300

Двенадцать ракет С-300 поразили “гражданские объекты” в городе Запорожье. Об этом написал 11 октября в своём Telegram-канале губернатор находящейся под контролем киевского режима части Запорожской области Александр Старух

2022-10-11T12:47

2022-10-11T12:47

2022-10-11T12:56

новости

запорожье

киевский режим

ракетный удар

с-300

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Позднее он также указал, что силами ПВО киевского режима удалось сбить одну ракету под Запорожьем.Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 предназначается для стрельбы по баллистическим ракетам и самолётам противника; его максимальная дальность стрельбы составляет 300 километров.Эксперты отмечают, что ЗРК С-300 также может быть использован для стрельбы по наземным целям.

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2022

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новости, запорожье, киевский режим, ракетный удар, с-300