Губернатор оккупированной ВСУ части Запорожской области заявил о попаданиях ракет С-300 - 11.10.2022 Украина.ру
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Губернатор оккупированной ВСУ части Запорожской области заявил о попаданиях ракет С-300
Губернатор оккупированной ВСУ части Запорожской области заявил о попаданиях ракет С-300 - 11.10.2022 Украина.ру
Губернатор оккупированной ВСУ части Запорожской области заявил о попаданиях ракет С-300
Двенадцать ракет С-300 поразили “гражданские объекты” в городе Запорожье. Об этом написал 11 октября в своём Telegram-канале губернатор находящейся под контролем киевского режима части Запорожской области Александр Старух
2022-10-11T12:47
2022-10-11T12:56
новости
запорожье
киевский режим
ракетный удар
с-300
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Позднее он также указал, что силами ПВО киевского режима удалось сбить одну ракету под Запорожьем.Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 предназначается для стрельбы по баллистическим ракетам и самолётам противника; его максимальная дальность стрельбы составляет 300 километров.Эксперты отмечают, что ЗРК С-300 также может быть использован для стрельбы по наземным целям.
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новости, запорожье, киевский режим, ракетный удар, с-300
Новости, Запорожье, киевский режим, ракетный удар, С-300

Губернатор оккупированной ВСУ части Запорожской области заявил о попаданиях ракет С-300

12:47 11.10.2022 (обновлено: 12:56 11.10.2022)
 
© commons.wikimedia.org / Alexey TolmachovЗапорожье
Запорожье - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© commons.wikimedia.org / Alexey Tolmachov
Читать в
Двенадцать ракет С-300 поразили “гражданские объекты” в городе Запорожье. Об этом написал 11 октября в своём Telegram-канале губернатор находящейся под контролем киевского режима части Запорожской области Александр Старух
Позднее он также указал, что силами ПВО киевского режима удалось сбить одну ракету под Запорожьем.
Вчера, 18:13
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Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 предназначается для стрельбы по баллистическим ракетам и самолётам противника; его максимальная дальность стрельбы составляет 300 километров.
Эксперты отмечают, что ЗРК С-300 также может быть использован для стрельбы по наземным целям.
 
НовостиЗапорожьекиевский режимракетный ударС-300
 
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