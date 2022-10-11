https://ukraina.ru/20221011/1039605217.html
Губернатор оккупированной ВСУ части Запорожской области заявил о попаданиях ракет С-300
Губернатор оккупированной ВСУ части Запорожской области заявил о попаданиях ракет С-300 - 11.10.2022 Украина.ру
Губернатор оккупированной ВСУ части Запорожской области заявил о попаданиях ракет С-300
Двенадцать ракет С-300 поразили “гражданские объекты” в городе Запорожье. Об этом написал 11 октября в своём Telegram-канале губернатор находящейся под контролем киевского режима части Запорожской области Александр Старух
2022-10-11T12:47
2022-10-11T12:47
2022-10-11T12:56
новости
запорожье
киевский режим
ракетный удар
с-300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102910/89/1029108995_0:49:1920:1129_1920x0_80_0_0_186428b47f20e6cefbecbe0972331f9a.jpg.webp
Позднее он также указал, что силами ПВО киевского режима удалось сбить одну ракету под Запорожьем.Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 предназначается для стрельбы по баллистическим ракетам и самолётам противника; его максимальная дальность стрельбы составляет 300 километров.Эксперты отмечают, что ЗРК С-300 также может быть использован для стрельбы по наземным целям.
https://ukraina.ru/20221010/1039579042.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102910/89/1029108995_175:0:1746:1178_1920x0_80_0_0_5765ae437a4f1d5cbda6ad6a873da645.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запорожье, киевский режим, ракетный удар, с-300
Новости, Запорожье, киевский режим, ракетный удар, С-300
Губернатор оккупированной ВСУ части Запорожской области заявил о попаданиях ракет С-300
12:47 11.10.2022 (обновлено: 12:56 11.10.2022)
Двенадцать ракет С-300 поразили “гражданские объекты” в городе Запорожье. Об этом написал 11 октября в своём Telegram-канале губернатор находящейся под контролем киевского режима части Запорожской области Александр Старух
Позднее он также указал, что силами ПВО киевского режима удалось сбить одну ракету под Запорожьем.
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 предназначается для стрельбы по баллистическим ракетам и самолётам противника; его максимальная дальность стрельбы составляет 300 километров.
Эксперты отмечают, что ЗРК С-300 также может быть использован для стрельбы по наземным целям.