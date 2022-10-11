https://ukraina.ru/20221011/1039603945.html

Посольство Узбекистана в Киеве просит соотечественников покинуть Украину

Посольство Узбекистана в Киеве просит соотечественников покинуть Украину - 11.10.2022 Украина.ру

Посольство Узбекистана в Киеве просит соотечественников покинуть Украину

Посольство Узбекистана в Киеве просит граждан республики покинуть Украину и воздержаться от поездок в эту страну после двухдневных ракетных ударов по ее инфраструктуре, в частности, по столице. Об этом 11 октября сообщается на сайте посольства

2022-10-11T12:23

2022-10-11T12:23

2022-10-11T12:23

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эвакуация

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Ранее Sputnik Казахстан сообщил, что казахстанское посольство может быть эвакуировано из Киева. В МИД страны собирают информацию о гражданах Казахстана, которые находятся на территории Украины.На днях посольства США и большинства государств Евросоюза призвали свои граждан покидать Украину.

https://ukraina.ru/20221011/1039601637.html

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новости, узбекистан, посольство, киев, эвакуация