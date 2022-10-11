Посольство Узбекистана в Киеве просит соотечественников покинуть Украину - 11.10.2022 Украина.ру
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Посольство Узбекистана в Киеве просит соотечественников покинуть Украину
Посольство Узбекистана в Киеве просит соотечественников покинуть Украину - 11.10.2022 Украина.ру
Посольство Узбекистана в Киеве просит соотечественников покинуть Украину
Посольство Узбекистана в Киеве просит граждан республики покинуть Украину и воздержаться от поездок в эту страну после двухдневных ракетных ударов по ее инфраструктуре, в частности, по столице. Об этом 11 октября сообщается на сайте посольства
2022-10-11T12:23
2022-10-11T12:23
новости
узбекистан
посольство
киев
эвакуация
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Ранее Sputnik Казахстан сообщил, что казахстанское посольство может быть эвакуировано из Киева. В МИД страны собирают информацию о гражданах Казахстана, которые находятся на территории Украины.На днях посольства США и большинства государств Евросоюза призвали свои граждан покидать Украину.
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новости, узбекистан, посольство, киев, эвакуация
Новости, Узбекистан, посольство, Киев, эвакуация

Посольство Узбекистана в Киеве просит соотечественников покинуть Украину

12:23 11.10.2022
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Узбекистана у здания генконсульства Республики Узбекистан в Екатеринбурге.
Государственный флаг Узбекистана у здания генконсульства Республики Узбекистан в Екатеринбурге. - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Посольство Узбекистана в Киеве просит граждан республики покинуть Украину и воздержаться от поездок в эту страну после двухдневных ракетных ударов по ее инфраструктуре, в частности, по столице. Об этом 11 октября сообщается на сайте посольства
Кроме того, в свете обострения ситуации на фронтах, а также высокой вероятности продолжения ракетно-артиллерийских ударов по всей территории Украины просим соотечественников покинуть страну, в целях личной безопасности.
Ранее Sputnik Казахстан сообщил, что казахстанское посольство может быть эвакуировано из Киева. В МИД страны собирают информацию о гражданах Казахстана, которые находятся на территории Украины.
На днях посольства США и большинства государств Евросоюза призвали свои граждан покидать Украину.
Запуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
12:00
Взрывы про всей стране, американские баллистические ракеты. Главное на Украине на 12:00 11 октября
 
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12:47Губернатор оккупированной ВСУ части Запорожской области заявил о попаданиях ракет С-300
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