https://ukraina.ru/20221011/1039603945.html
Посольство Узбекистана в Киеве просит соотечественников покинуть Украину
Посольство Узбекистана в Киеве просит соотечественников покинуть Украину - 11.10.2022 Украина.ру
Посольство Узбекистана в Киеве просит соотечественников покинуть Украину
Посольство Узбекистана в Киеве просит граждан республики покинуть Украину и воздержаться от поездок в эту страну после двухдневных ракетных ударов по ее инфраструктуре, в частности, по столице. Об этом 11 октября сообщается на сайте посольства
2022-10-11T12:23
2022-10-11T12:23
2022-10-11T12:23
новости
узбекистан
посольство
киев
эвакуация
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Ранее Sputnik Казахстан сообщил, что казахстанское посольство может быть эвакуировано из Киева. В МИД страны собирают информацию о гражданах Казахстана, которые находятся на территории Украины.На днях посольства США и большинства государств Евросоюза призвали свои граждан покидать Украину.
https://ukraina.ru/20221011/1039601637.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, узбекистан, посольство, киев, эвакуация
Новости, Узбекистан, посольство, Киев, эвакуация
Посольство Узбекистана в Киеве просит соотечественников покинуть Украину
Посольство Узбекистана в Киеве просит граждан республики покинуть Украину и воздержаться от поездок в эту страну после двухдневных ракетных ударов по ее инфраструктуре, в частности, по столице. Об этом 11 октября сообщается на сайте посольства
Кроме того, в свете обострения ситуации на фронтах, а также высокой вероятности продолжения ракетно-артиллерийских ударов по всей территории Украины просим соотечественников покинуть страну, в целях личной безопасности.
Ранее Sputnik Казахстан сообщил, что казахстанское посольство может быть эвакуировано из Киева. В МИД страны собирают информацию о гражданах Казахстана, которые находятся на территории Украины.
На днях посольства США и большинства государств Евросоюза призвали свои граждан покидать Украину.