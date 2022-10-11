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Во Львове после взрывов пропал свет

Во Львове после взрывов пропал свет - 11.10.2022 Украина.ру

Во Львове после взрывов пропал свет

Во Львове произошли два мощных взрыва, после чего в городе пропало электричество. Об этом 11 октября сообщают в украинских соцсетях

2022-10-11T12:17

2022-10-11T12:17

2022-10-11T12:17

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Несколько взрывов услышали жители Львова. По разным данным, произошло два-три взрыва. Ранее украинские СМИ сообщили об обнаружении двух ракет в небе над Львовской областью. Информацию подтвердил мэр Львова Андрей Садовой. По его словам, в городе "есть проблемы с электроэнергией". Глава областной администрации Максим Козицкий сообщил об ударе по объекту энергетики в Львовской области. Он попросил горожан не публиковать фотографии и видеозаписи. Местные жители жалуются на перебои с мобильной связью, а львовские власти посоветовали им купить радиоприёмники на батарейках.

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новости, львов, украина, электричество