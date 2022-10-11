Во Львове после взрывов пропал свет - 11.10.2022 Украина.ру
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Во Львове после взрывов пропал свет
Во Львове после взрывов пропал свет - 11.10.2022 Украина.ру
Во Львове после взрывов пропал свет
Во Львове произошли два мощных взрыва, после чего в городе пропало электричество. Об этом 11 октября сообщают в украинских соцсетях
2022-10-11T12:17
2022-10-11T12:17
новости
львов
украина
электричество
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Несколько взрывов услышали жители Львова. По разным данным, произошло два-три взрыва. Ранее украинские СМИ сообщили об обнаружении двух ракет в небе над Львовской областью. Информацию подтвердил мэр Львова Андрей Садовой. По его словам, в городе "есть проблемы с электроэнергией". Глава областной администрации Максим Козицкий сообщил об ударе по объекту энергетики в Львовской области. Он попросил горожан не публиковать фотографии и видеозаписи. Местные жители жалуются на перебои с мобильной связью, а львовские власти посоветовали им купить радиоприёмники на батарейках.
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новости, львов, украина, электричество
Новости, Львов, Украина, электричество

Во Львове после взрывов пропал свет

12:17 11.10.2022
 
© мэр Львова Андрей СадовойЛьвов без электричества
Львов без электричества
© мэр Львова Андрей Садовой
Читать в
Во Львове произошли два мощных взрыва, после чего в городе пропало электричество. Об этом 11 октября сообщают в украинских соцсетях
Несколько взрывов услышали жители Львова. По разным данным, произошло два-три взрыва. Ранее украинские СМИ сообщили об обнаружении двух ракет в небе над Львовской областью.
Информацию подтвердил мэр Львова Андрей Садовой. По его словам, в городе "есть проблемы с электроэнергией".
Глава областной администрации Максим Козицкий сообщил об ударе по объекту энергетики в Львовской области. Он попросил горожан не публиковать фотографии и видеозаписи. Местные жители жалуются на перебои с мобильной связью, а львовские власти посоветовали им купить радиоприёмники на батарейках.
Ладыжинская ТЭС, апрель 2021 года - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11:23
Дроны-камикадзе повредили энергооборудование на Ладыжинской ТЭСДроны-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области Украины. Об этом 11 октября сообщили в пресс-службе украинской энергетической компании ДТЭК
 
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