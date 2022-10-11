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Как и за что воюют в Херсонской области? Спецрепортаж
Как и за что воюют в Херсонской области? Спецрепортаж - 11.10.2022 Украина.ру
Как и за что воюют в Херсонской области? Спецрепортаж
Корреспондент Украина.ру Василий Ткач побывал на позициях народной милиции ДНР в Херсонской области и пообщался с бойцами. За что они воюют, как относятся к... Украина.ру, 11.10.2022
2022-10-11T11:39
2022-10-11T11:39
2022-10-11T11:39
видео
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Корреспондент Украина.ру Василий Ткач побывал на позициях народной милиции ДНР в Херсонской области и пообщался с бойцами. За что они воюют, как относятся к Украине и к курсу, который там сейчас провозглашается, какой настрой у наших воинов? Об этом и не только - смотрите в видеосюжетеНапомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации.В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, видео
Корреспондент Украина.ру Василий Ткач побывал на позициях народной милиции ДНР в Херсонской области и пообщался с бойцами. За что они воюют, как относятся к Украине и к курсу, который там сейчас провозглашается, какой настрой у наших воинов? Об этом и не только - смотрите в видеосюжете
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.
В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации.
В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.