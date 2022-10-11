https://ukraina.ru/20221011/1039597305.html

Зачем и почему? Послесловие к "мини-Армагеддону" 10 октября

Зачем и почему? Послесловие к "мини-Армагеддону" 10 октября - 11.10.2022 Украина.ру

Зачем и почему? Послесловие к "мини-Армагеддону" 10 октября

Украина.ру, 11.10.2022

2022-10-11T12:20

2022-10-11T12:20

2022-10-11T13:53

украина

россия

запад

китай

спецоперация

ракетный удар

дипломатия

мнение

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Как отметил телеграм-канал «Рыбарь», целью российской атаки стали основные ТЭС и ТЭЦ, а также подстанции с уровнем напряжения 330кВ. «При этом ни один удар не был нанесён по объектам напряжения 750кВ (подстанции, обеспечивающие переброску мощностей между регионами. — Ред.) и тем более атомным и гидроэлектростанциям. Это наглядно демонстрирует, что налёт преследовал не тотальное разрушение единой энергосистемы, а нанесение ей ограниченного ущерба». Всего из строя выведено примерно 15% общей генерации (после поражения Ладыжинской ГРЭС утром 11 октября — несколько больше).Положительный эффектОграниченный ущерб был достаточно показательным.Во-первых, моральное воздействие: даже сочувствующие киевлянам люди вчера интересовались, почему те не фотографируются на фоне макета марки с горящим Крымским мостом — это ведь так весело.Кстати, именно фактор ответа за теракт на Крымском мосту был, насколько можно понять, основным. Сам теракт произвёл крайне угнетающее воздействие на общественное мнение в России, и оно требовало возмездия. Ответный удар вызвал эмоциональный подъём.Во-вторых, дублирующее моральное воздействие — отсутствие электроэнергии в ряде регионов и ограничения, введённые на её использование в ближайшие несколько дней.В-третьих, Украина была вынуждена прекратить экспорт электроэнергии в Европу. Пожалуй, ещё более важным было то, что дорогие европейские партнёры и союзники в лице поляков тут же отрубили свою энергосистему от украинской, чтобы не дай бог хотя бы граммулечка высококачественной европейской энергии не пошла на нужды холопов (украинские СМИ эту информацию замяли для ясности, но в социальных сетях всё равно наметилась зрада).В-четвёртых, реакция Запада была умеренной. Джозеф Байден ограничился дежурными заявлениями в смысле поддержки Украины.Впрочем, причина этого понятна: Запад ожидает от России применение ядерного оружия, о чём вчера прямым текстом заявила заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета Мелинда Харинг: «Это не значит, что Путин не использует ядерное оружие. Но он многое потеряет, если сделает это».Отрицательный или отсутствующий эффектВ то же время очевидно, что положительный эффект от всех этих моментов временный и незначительный, а отрицательный будет большим.Во-первых, моральное воздействие на украинскую власть отсутствует — да, комментарии украинских чиновников из бункеров были несколько истеричными, но, в принципе, предсказуемыми. Никакие переговоры с Москвой невозможны и ракетными ударами (даже с поражением центров принятия решений) этого не изменить.Во-вторых, не следует думать, что это существенно отразится на украинском обществе. Оно мобилизовано, объединено и верит в победу. Удары по инфраструктуре только воспитывают спортивную злость.В-третьих, украинская промышленность от этого не рухнет. Даже если рухнет, то последствия будут сравнительно незначительными — большая часть необходимых для армии работ всё равно проводится за пределами Украины и не за украинские деньги.В-четвёртых, на работу транспортной инфраструктуры, в смысле переброски войск и ресурсов к фронту, эти удары практически не повлияют. Причины: относительная устойчивость транспортной инфраструктуры (чтобы получить эффект, бить по ней надо долго) и диверсифицированность поставок (топливо, например, перевозится в основном автомобильным транспортом).В-пятых, очевидно, что ответом Запада будет расширение номенклатуры поставок вооружения на Украину. Скорее всего, на этой неделе будет рассматриваться вопрос о предоставлении Киеву новых систем ПВО и, возможно, ракетных систем большой дальности.Справедливости ради повторим: попытки ограничить объёмы западных поставок путём ограничения военных действий не имеют смысла.Киев получит новые системы вооружений, если российская армия вновь перейдёт в наступление и повторно освободит территорию Харьковской области.Киев получит эти системы, если контрнаступление ВСУ будет проходить слишком медленно (если слишком быстро — паёк урежут).И, да, украинские лётчики уже тренируются на F-16 и А-10, т. е. боевую авиацию Киев получит в любом случае. Задержка связана не с желанием ограничить эскалацию, а с подготовкой пилотов, которых тренировать надо немного дольше, чем пехотинцев.Собственно, это та же логика, которая действовала восемь лет до этого: пока в Москве рассказывали, что время работает на Россию и Украина сама развалится, Запад готовил Украину к войне.Определённые ограничения, кончено, есть, но связаны они вовсе не с тем, что Запад собирается выполнять какие-то соглашения с Россией. Там два момента:а) США опасаются, что на каком-то этапе у Москвы сорвёт крышу, и она нанесёт удар по центрам принятия решений. Ну, вы поняли...б) Победив Россию, Киев займётся союзниками и партнёрами. Кстати, Перемышль чей? Польский, говорите? Точно? А если проверим?Почему так?Причин ограниченности применения силы в СВО много и каждый может выбирать на свой вкус: в широком спектре от «хитрого плана» (заманим их, а потом каааак…), до тотальной зрады (боимся, что нам не дадут капитулировать на предельно унизительных условиях).Мы, однако, приведём моменты самые очевидные.Российское руководство действительно не рассматривает СВО как Отечественную войну, на которой решается судьба России. Да, Украина оказалась неожиданно сильным противником, но в 20−30 годы и СССР считал самым главным врагом Польшу, а вовсе не стоящих за ней Францию и Великобританию.Украина тут вообще не рассматривается в качестве объекта. Объектом воздействия в ходе СВО является коллективный Запад, который несёт достаточно ощутимые экономические потери и не может вмешаться в боевые действия без риска неуправляемой эскалации. Собственно, потому Запад и уговаривает Россию применить тактическое ядерное оружие — это даёт возможность вмешаться с умеренным риском этой самой эскалации.И, кстати, надо сказать, что такой расчёт пока что себя оправдывает, во всяком случае усилия Турции, направленные на то, чтобы усадить за стол переговоров Россию и ключевые страны Запада (США, Великобританию, Германию и Францию), похоже, даёт свои плоды — утечки о подготовке переговоров уже появились.Эскалация конфликта (теракт на Крымском мосту и ответные удары по территории Украины) может рассматриваться или как попытка создать трудности в ведении таких переговоров, или, напротив, как способ подтолкнуть стороны к переговорам. Как они задумывались и как сработали мы узнаем нескоро (если вообще узнаем).Дмитрий Ольшанский на своём канале «Комиссар исчезает» приводит ещё один аргумент в пользу ограничения эскалации конфликта — сохранение своеобразного нового издания движения неприсоединения. Открытых союзников у России сейчас немного, тем более важную роль играет умеренная позиция Китая, Индии, Саудовской Аравии, Турции, Израиля и других стран.Как минимум они создают выгодный для России фон — не весь мир с Украиной, а как максимум могут в нужный момент надавить на Запад с тем, чтобы получить гарантии безопасности и свободы торговли для России, имея в виду, разумеется, свои собственные интересы.При этом они по ряду объективных и субъективных причин требуют от России демонстрации готовности мирного решения конфликта, а в идеале и реальных шагов в этом направлении. Вот, например, представитель МИД КНР Мао Нин заявил, что Китай принял к сведению сообщения о взрывах в украинских городах и надеется, что ситуация разрядится как можно скорее, и все стороны урегулируют свои разногласия путём диалога и консультаций.Так что заявления российских политиков и дипломатов о готовности к переговорам с Украиной, которые мы считаем проявлением слабости и работы «партии слива», адресованы вовсе не Украине и тем более не российской общественности. Ну не будет же Лавров предлагать заткнуть уши особо впечатлительным патриотам перед очередным реверансом в адрес «уважаемых (на самом деле — нет) киевских партнёров»?Ну и относительно самой Украины.Во-первых, опыт свидетельствует, что бомбёжками победить нельзя. Это только один элемент военной победы, причём далеко не самый главный.Во-вторых, Украина от России всё равно никуда не денется. География, понимаете ли… Разумеется, нынешний конфликт останется крайне болезненным эпизодом истории России и Украины, но всё же это будет эпизод их совместной истории. Иначе быть не может.

https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_346:0:900:554_100x100_80_0_0_590b6d7610a0773136d6b98b02e8228c.jpg.webp

украина, россия, запад, китай, спецоперация, ракетный удар, дипломатия, мнение