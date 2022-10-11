https://ukraina.ru/20221011/1039588211.html
Ладыжинскую ТЭС атакуют дроны-камикадзе – украинские власти
Ладыжинскую ТЭС атакуют дроны-камикадзе – украинские власти - 11.10.2022 Украина.ру
Ладыжинскую ТЭС атакуют дроны-камикадзе – украинские власти
Председатель Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов заявил, что Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области атаковали дроны-камикадзе. Его слова 11 октября опубликовало украинское издание "Страна.ua"
2022-10-11T09:18
2022-10-11T09:18
2022-10-11T09:18
новости
тэс
дроны
атака
винницкая область
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В субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошел теракт. Были взорваны две автомобильные ветки и повреждена железнодорожная.В понедельник, 10 октября, был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. В основном повреждения получили ТЭС, в результате чего многие города Украины оказались обесточены.
https://ukraina.ru/20221011/1039587770.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, тэс, дроны, атака, винницкая область
Новости, ТЭС, дроны, атака, Винницкая область
Ладыжинскую ТЭС атакуют дроны-камикадзе – украинские власти
Председатель Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов заявил, что Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области атаковали дроны-камикадзе. Его слова 11 октября опубликовало украинское издание "Страна.ua"