https://ukraina.ru/20221011/1039588211.html

Ладыжинскую ТЭС атакуют дроны-камикадзе – украинские власти

Ладыжинскую ТЭС атакуют дроны-камикадзе – украинские власти - 11.10.2022 Украина.ру

Ладыжинскую ТЭС атакуют дроны-камикадзе – украинские власти

Председатель Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов заявил, что Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области атаковали дроны-камикадзе. Его слова 11 октября опубликовало украинское издание "Страна.ua"

2022-10-11T09:18

2022-10-11T09:18

2022-10-11T09:18

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В субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошел теракт. Были взорваны две автомобильные ветки и повреждена железнодорожная.В понедельник, 10 октября, был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. В основном повреждения получили ТЭС, в результате чего многие города Украины оказались обесточены.

https://ukraina.ru/20221011/1039587770.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, тэс, дроны, атака, винницкая область