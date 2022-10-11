https://ukraina.ru/20221011/1039585526.html

Эксперт Сивков: массированный удар по Украине носил демонстративный характер

Эксперт Сивков: массированный удар по Украине носил демонстративный характер - 11.10.2022 Украина.ру

Эксперт Сивков: массированный удар по Украине носил демонстративный характер

Удар по инфраструктуре Украины высокоточным оружием носит демонстративный характер, Россия таким образом дает понять Киеву, что следующими целями могут стать центры принятия решений, сказал РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков

2022-10-11T08:45

2022-10-11T08:45

2022-10-11T08:45

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По его словам, у России достаточно ракет, чтобы и дальше продолжать наносить удары подобной интенсивности по украинским объектам.Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и других городах и областях.Вечером того же дня новые взрывы также прогремели в Кривом Роге, Кременчуге, Черкасской и Одесской областях.Президент Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.

https://ukraina.ru/20221010/1039572558.html

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2022

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