Хроника энергетической войны: последние события

Хроника энергетической войны: последние события

В США готовятся подавать иски против любых стран, добывающих нефть и газ или торгующих ими. А вступление в силу 8-го пакета санкций ЕС против России ознаменовалось освобождением Японии от их соблюдения.

Решение ОПЕК+ о резком сокращении добычи нефти – провал политики СШАВ минувшую среду, 5 октября, страны-участницы соглашения ОПЕК+ на очной встрече в Вене договорились о сокращении добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки (б/с) с ноября 2022 года. Это самое масштабное снижение нефтедобычи с весны 2020-го.За базу для отсчета сокращения добычи нефти будут взяты квоты в рамках ОПЕК+ по состоянию на август 2022 года (ранее базовым уровнем добычи был октябрь 2018-го). В документе также отмечается, что решение о снижении производства принято с учетом неопределенностей – как в мировой экономике, так и на нефтяном рынке.Как следует из графика производства, который рассчитан на ноябрь 2022 года – декабрь 2023 года, Россия и Саудовская Аравия смогут снизить добычу нефти на 526 тысяч б/с каждая по сравнению с уровнем августа – до 10,478 миллионов б/с. Общий уровень добычи нефти у стран альянса составит 41,856 миллионов б/с.Накануне встречи в Вене британская газета The Financial Times (FT) сообщала, что инициаторами сокращения добычи нефти являются Российская Федерация и Саудовская Аравия. При этом газета отмечала, что Саудовская Аравия подобным шагом надеется спровоцировать рост цен на чёрное золото, чтобы тем самым поддержать Москву и разозлить Вашингтон. Но, по данным FT, и остальные нефтедобывающие страны недовольны решением Запада установить потолок цен на нефть из России. В ОПЕК+ опасаются, что в будущем подобные ограничения могут быть применены к любой стране, продающей нефть.Между тем агентство Reuters сообщало, что Вашингтон пытался убедить страны ОПЕК+ хотя бы не сокращать нефтедобычу. Ранее США просили ближневосточные страны нарастить добычу нефти, чтобы сбить цены на неё на мировом рынке. Таким образом США планировали решить свои внутриэкономические проблемы, в частности, сдержать рост цен на бензин и усмирить стремительную инфляцию в стране. Однако страны ОПЕК+ приняли противоположное решение, что поспособствует дальнейшему увеличению стоимости нефти на рынке.Западные СМИ, анализируя решение нефтедобывающего картеля, пришли к выводу, что оно символизирует провал внешней политики США на Ближнем Востоке, и ставит под сомнение способность Белого дома сократить доходы России от продажи энергоресурсов. "По мнению аналитиков, шаг Саудовской Аравии, который нанесет ущерб усилиям западных правительств по ограничению доходов от российской нефти, используемых для поддержания войны на Украине, стал важным моментом в 75-летнем энергетическом союзе Эр-Рияда с США", – констатировала, в частности, The Financial Times.В свою очередь, американское издание The Wall Street Journal (WSJ) считает, что действия ОПЕК+ в первую очередь могут причинить ещё больше проблем американским автомобилистам незадолго до выборов в Конгресс США. "Также делегаты ОПЕК+ сделали беспрецедентную попытку коллективно помочь России в решении политических и экономических проблем. Государства ОПЕК, как и многие страны Глобального Юга, сохраняют нейтралитет в отношении России, учитывая статус Москвы как мирового экспортера зерна и главного поставщика вооружений", – добавляет издание.ОПЕК+ добывает более половины мировой нефти, напоминает издание. Два крупнейших производителя, Россия и Саудовская Аравия, в последние годы сблизились благодаря альянсу, который в прошлом году продемонстрировал свое геостратегическое значение. Благодаря новой сделке России удалось предотвратить крах своей нефтяной промышленности в то время, когда США и Европа обрушивают на страну санкции, полагает WSJ.В Белом доме на решение нефтяного картеля обрушили вал критики. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что ОПЕК+ встала на сторону России. Она добавила, что данное решение было принято, когда "мировая экономика реагирует" на проводимую Россией военную спецоперацию в Украине. "И поэтому данное решение окажет влияние на страны с низким и средним уровнем дохода", – считает Жан-Пьер.Само решение организации о сокращении добычи нефти она назвала недальновидным, неправильным и ошибочным. Пресс-секретарь Белого дома ушла от прямого ответа на вопрос о том, является ли Саудовская Аравия надежным партнером США в связи с данным решением ОПЕК+. "Я могу говорить об этом конкретном решении, и опять же это недальновидное решение. ОПЕК+ приняла это решение исходя из подразумеваемых собственных интересов, и поэтому мы рассматриваем его как ошибку", – отметила Жан-Пьер, отвечая на вопрос об отношениях США с королевством. Она также не стала отвечать на вопрос, является ли это решение ОПЕК+ "враждебным актом".При этом президент США Джо Байден и другие демократы рассматривают ряд действий, чтобы смягчить последствия решения ОПЕК+, хотя ни один из их вариантов не выглядит привлекательным, написало 8 октября американское издание Politico. На данный момент Белый дом обещает работать с Конгрессом над законопроектом, позволяющим США подавать в суд на нефтяные картели за нарушения антимонопольного законодательства.Так называемый законопроект NOPEC – "Нет картелям, производящим и экспортирующим нефть" – изменит антимонопольное законодательство, чтобы позволить Министерству юстиции США подавать в суд на страны, которые ограничивают торговлю нефтью, природным газом или любыми нефтепродуктами. Ещё одно предложение, которое рассматривают в Белом доме – снятие экономических санкций, которые блокируют экспорт нефти Венесуэлой и Ираном. По мнению Вашингтона, это приведет к увеличению предложения на рынке и ослабит давление на поставки, однако чревато ещё большими политическими последствиями, чем разрыв с Саудовской Аравией.Восьмой пакет санкций ЕС против России… частично освобождает от нихВосьмой пакет санкций ЕС против России, содержащий предусмотренный странами G7 механизм ограничения цен на российскую нефть и нефтепродукты, вступил в силу 6 октября после публикации в официальном журнале Европейского Союза. При этом сами предельные цены ЕС пока не установил, да и в целом документ является весьма интересным инструментом энергетической войны.В нём отмечается, что потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты позволит смягчить негативные последствия для поставок энергоносителей в третьи страны и снизить скачки цен, вызванные чрезвычайными рыночными условиями, при одновременном ограничении доходов России от продажи нефти. Но раздел, где должна быть размещена таблица с таможенными кодами продуктов и соответствующими ценами, согласованными коалицией по ограничению цен, на данный момент пуст.При этом указано, что механизм потолка цен будет основываться на процессе аттестации, который позволит операторам в цепочке морских поставок российской нефти продемонстрировать, что она была приобретена по предельной цене или ниже.Еврокомиссия (ЕК) пообещала выпустить руководство, в котором будут указаны практические аспекты применения потолка цен, чтобы облегчить его единообразное применение.В рамках законодательства ЕС потолок цен на российскую нефть будет реализован за счет освобождения от введенного в шестом пакете санкций ЕС запрета на предоставление технической помощи, брокерских или финансовых услуг, включая страхование, связанных с морской перевозкой в третьи страны нефти и нефтепродуктов, которые происходят из России или экспортируются из России. Такой запрет будет снят, если российская нефть или нефтепродукты приобретены по цене, согласованной коалицией по ограничению цен, или ниже.Вступить в силу потолок цен должен синхронно с нефтяным эмбарго ЕС на морские поставки российской нефти (5 декабря 2022-го) и нефтепродуктов (5 февраля 2023-го), но ЕС планирует вводить его поэтапно.Сначала Совет ЕС должен будет оценить эффективность меры с точки зрения ее ожидаемых результатов, международного соблюдения и неофициального согласования с механизмом ограничения цен, а также его потенциального воздействия на ЕС в целом и его членов по отдельности. После вступления в силу первого решения Совета ЕС, устанавливающего предельный уровень цен, ЕК продолжит созывать совещания для оценки методов обхода потолка цен, таких как смена флагов танкеров, и формирования предложений по противодействию им.Уже на раннем этапе согласования потолка цен, в него заложен широкий перечень исключений. Главное – он никоим образом не влияет на ранее введённые исключения, позволяющие некоторым странам ЕС продолжать импортировать нефть и нефтепродукты из России в связи с их конкретной ситуацией или в случае, если поставки сырой нефти по трубопроводу из России прерываются по независящим от них причинам.Напомним, что в рамках шестого пакета санкций ЕС не предусматривается никаких ограничений на поставки российской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба", идущему через Украину в Венгрию. Ещё ряд стран ЕС получили отсрочки: Болгария может импортировать российскую нефть по морю до 31 декабря 2024-го, Хорватия будет получать российский вакуумный газойль до 31 декабря 2023-го, а для Чехии установлен дополнительный переходный период при получении нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, ещё на 10 месяцев.Также от ограничения цен могут быть освобождены конкретные проекты, которые необходимы для энергетической безопасности определенных третьих стран. Это освобождение должно быть ограничено по времени, но может быть продлено, если это оправдано потребностями энергетической безопасности третьей страны.Первым получателем такого освобождения стала Япония. Для компаний этой страны разрешены техническая помощь, посреднические и финансовые услуги, связанные с транспортировкой в Японию нефти, смешанной с конденсатом, с проекта "Сахалин – 2". Разрешение будет действовать с 5 декабря 2022-го по 5 июня 2023-го.

