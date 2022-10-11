https://ukraina.ru/20221011/1039581052.html
Леонков объяснил, нужно ли России использовать белорусскую территорию для ударов по Украине
Леонков объяснил, нужно ли России использовать белорусскую территорию для ударов по Украине - 11.10.2022 Украина.ру
Леонков объяснил, нужно ли России использовать белорусскую территорию для ударов по Украине
Территория Белоруссии не нужна России для нанесения высокоточных ракетных ударов, заявил военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
2022-10-11T07:30
2022-10-11T07:30
2022-10-11T07:30
новости
россия
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Президент России Владимир Путин заявил, что 10 октября был нанесён массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Он предупредил, что в случае продолжения терактов Киевом в России ответ Москвы будет жёстким.Он рассказал, что украинские СМИ утверждают, что со стороны Минска летели беспилотники России, но "Минобороны в докладе об ударах по инфраструктуре не докладывало, что они наносились с территории Белоруссии".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221010/1039572558.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, белоруссия, украина
Леонков объяснил, нужно ли России использовать белорусскую территорию для ударов по Украине
Территория Белоруссии не нужна России для нанесения высокоточных ракетных ударов, заявил военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
Президент России Владимир Путин заявил, что 10 октября был нанесён массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Он предупредил, что в случае продолжения терактов Киевом в России ответ Москвы будет жёстким.
Сегодняшние события показали, что территория Белоруссии не нужна нам для нанесения высокоточных ракетных ударов.
Алексей Леонков
военный эксперт журнала "Арсенал Отечества"
Он рассказал, что украинские СМИ утверждают, что со стороны Минска летели беспилотники России, но "Минобороны в докладе об ударах по инфраструктуре не докладывало, что они наносились с территории Белоруссии".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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