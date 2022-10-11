Леонков объяснил, нужно ли России использовать белорусскую территорию для ударов по Украине - 11.10.2022 Украина.ру
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Леонков объяснил, нужно ли России использовать белорусскую территорию для ударов по Украине
Леонков объяснил, нужно ли России использовать белорусскую территорию для ударов по Украине - 11.10.2022 Украина.ру
Леонков объяснил, нужно ли России использовать белорусскую территорию для ударов по Украине
Территория Белоруссии не нужна России для нанесения высокоточных ракетных ударов, заявил военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
2022-10-11T07:30
2022-10-11T07:30
новости
россия
белоруссия
украина
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Президент России Владимир Путин заявил, что 10 октября был нанесён массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Он предупредил, что в случае продолжения терактов Киевом в России ответ Москвы будет жёстким.Он рассказал, что украинские СМИ утверждают, что со стороны Минска летели беспилотники России, но "Минобороны в докладе об ударах по инфраструктуре не докладывало, что они наносились с территории Белоруссии".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221010/1039572558.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, белоруссия, украина
Новости, Россия, Белоруссия, Украина

Леонков объяснил, нужно ли России использовать белорусскую территорию для ударов по Украине

07:30 11.10.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссия и Белоруссия начала совместные учения "Союзная решимость - 2022"
Россия и Белоруссия начала совместные учения Союзная решимость - 2022
© Министерство обороны РФ
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Территория Белоруссии не нужна России для нанесения высокоточных ракетных ударов, заявил военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
Президент России Владимир Путин заявил, что 10 октября был нанесён массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Он предупредил, что в случае продолжения терактов Киевом в России ответ Москвы будет жёстким.
Сегодняшние события показали, что территория Белоруссии не нужна нам для нанесения высокоточных ракетных ударов.
Алексей Леонков
Алексей Леонков
военный эксперт журнала "Арсенал Отечества"
Он рассказал, что украинские СМИ утверждают, что со стороны Минска летели беспилотники России, но "Минобороны в докладе об ударах по инфраструктуре не докладывало, что они наносились с территории Белоруссии".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 10.10.2022
Вчера, 15:48
Россия наступает. Эксперты и политики о ракетных ударах по Киеву и по Украине
 
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