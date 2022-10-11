https://ukraina.ru/20221011/1039581052.html

Леонков объяснил, нужно ли России использовать белорусскую территорию для ударов по Украине

Леонков объяснил, нужно ли России использовать белорусскую территорию для ударов по Украине - 11.10.2022 Украина.ру

Леонков объяснил, нужно ли России использовать белорусскую территорию для ударов по Украине

Территория Белоруссии не нужна России для нанесения высокоточных ракетных ударов, заявил военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру

2022-10-11T07:30

2022-10-11T07:30

2022-10-11T07:30

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Президент России Владимир Путин заявил, что 10 октября был нанесён массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Он предупредил, что в случае продолжения терактов Киевом в России ответ Москвы будет жёстким.Он рассказал, что украинские СМИ утверждают, что со стороны Минска летели беспилотники России, но "Минобороны в докладе об ударах по инфраструктуре не докладывало, что они наносились с территории Белоруссии".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221010/1039572558.html

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новости, россия, белоруссия, украина