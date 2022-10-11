"Нам их не хватало": военный эксперт рассказал, как иранские беспилотники помогают РФ на фронте - 11.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221011/1039568502.html
"Нам их не хватало": военный эксперт рассказал, как иранские беспилотники помогают РФ на фронте
"Нам их не хватало": военный эксперт рассказал, как иранские беспилотники помогают РФ на фронте - 11.10.2022 Украина.ру
"Нам их не хватало": военный эксперт рассказал, как иранские беспилотники помогают РФ на фронте
России не хватало беспилотников, но поступающие из Ирана БПЛА "Шахид" внесли большой вклад в то, чтобы российские войска наносили серьезные удары по тылу противника, заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру
2022-10-11T05:30
2022-10-11T05:30
новости
беспилотники
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103259/64/1032596496_0:0:3517:1978_1920x0_80_0_0_12f0b01d7dd582006a2c9458d2bb5518.jpg.webp
Он рассказал, что беспилотники "Герань" эффективны потому, что РФ использует их как ударную силу.Также количество этих БПЛА резко увеличило возможности российской беспилотной авиации, добавил эксперт.По его мнению, РФ показала Украине, что она достанет киевский режим беспилотниками на огромных расстояниях.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221010/1039549581.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103259/64/1032596496_434:0:3071:1978_1920x0_80_0_0_fce5a45097ccbf3d2ba3d87b1649e2dd.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, беспилотники, россия
Новости, беспилотники, Россия

"Нам их не хватало": военный эксперт рассказал, как иранские беспилотники помогают РФ на фронте

05:30 11.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУчения "Запад-2021" в Калининградской области
Учения Запад-2021 в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
России не хватало беспилотников, но поступающие из Ирана БПЛА "Шахид" внесли большой вклад в то, чтобы российские войска наносили серьезные удары по тылу противника, заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру
Он рассказал, что беспилотники "Герань" эффективны потому, что РФ использует их как ударную силу.
Также количество этих БПЛА резко увеличило возможности российской беспилотной авиации, добавил эксперт.
К сожалению, серийного выпуска беспилотников у нас налажено не было. Нам их не хватало. И эти поступающие из Ирана беспилотники "Шахид" (хотя Тегеран это официально не подтверждает) внесли большой вклад в то, чтобы мы наносили серьезные удары по тылам.
Виктор Литовкин интервью
Виктор Литовкин
военный обозреватель, полковник в отставке
По его мнению, РФ показала Украине, что она достанет киевский режим беспилотниками на огромных расстояниях.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 10.10.2022
Вчера, 10:30Чем воюют на Украине
"Земледелие" и минные поля на Украине
 
НовостибеспилотникиРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:30"Прикрываются жителями": Литовкин о том, почему Украина взорвала все мосты на границе с Белоруссией
06:15Шимов о том, зачем РФ и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск
06:00Военный эксперт Литовкин объяснил, почему российские войска медленно освобождают Украину
05:45Дробницкий предположил, какой будет ответ Запада на удары РФ по Украине
05:30"Нам их не хватало": военный эксперт рассказал, как иранские беспилотники помогают РФ на фронте
05:15"Крымский мост стал последней каплей": Литовкин рассказал, как Россия перешла на новую стадию СВО
05:00Они массу непонятных съемок вывалят, будут и фейки – политолог о том, по каким местам ударила РФ в Киеве
04:45"Возмездие за Крымский мост": Марков рассказал про удары по Киеву
04:30"Мы воюем с 50 странами Запада": Суздальцев рассказал о состоянии армии Украины
04:15Политолог из Крыма объяснил, считаются ли удары по Киеву ответом РФ за теракт на Крымском мосту
04:10Будущая экономика новых регионов России. Непростой путь от постУкраины в новую реальность
04:00Нас провоцируют всеми силами – Суздальцев про Крымский мост
03:55ГУР Минобороны Украины выпустило провокационное обращение к жителям Крыма
03:50Хроника энергетической войны: последние события
03:21Главное на 11 октября: в России и в мире
01:01"Приезжай, без дела не останешься". Что Берия делал в Киеве
19:15Ракетные удары. Итоги 10 октября на Украине
18:14СБУ ищет Марию Захарову
18:13Призывы "ястребов" и слова сторонников мира: как разные страны отреагировали на удары России по Украине
18:03В Киеве погиб начальник департамента киберполиции Украины
Лента новостейМолния