https://ukraina.ru/20221011/1039568502.html
"Нам их не хватало": военный эксперт рассказал, как иранские беспилотники помогают РФ на фронте
"Нам их не хватало": военный эксперт рассказал, как иранские беспилотники помогают РФ на фронте - 11.10.2022 Украина.ру
"Нам их не хватало": военный эксперт рассказал, как иранские беспилотники помогают РФ на фронте
России не хватало беспилотников, но поступающие из Ирана БПЛА "Шахид" внесли большой вклад в то, чтобы российские войска наносили серьезные удары по тылу противника, заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру
2022-10-11T05:30
2022-10-11T05:30
2022-10-11T05:30
новости
беспилотники
россия
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Он рассказал, что беспилотники "Герань" эффективны потому, что РФ использует их как ударную силу.Также количество этих БПЛА резко увеличило возможности российской беспилотной авиации, добавил эксперт.По его мнению, РФ показала Украине, что она достанет киевский режим беспилотниками на огромных расстояниях.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221010/1039549581.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, беспилотники, россия
"Нам их не хватало": военный эксперт рассказал, как иранские беспилотники помогают РФ на фронте
России не хватало беспилотников, но поступающие из Ирана БПЛА "Шахид" внесли большой вклад в то, чтобы российские войска наносили серьезные удары по тылу противника, заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру
Он рассказал, что беспилотники "Герань" эффективны потому, что РФ использует их как ударную силу.
Также количество этих БПЛА резко увеличило возможности российской беспилотной авиации, добавил эксперт.
К сожалению, серийного выпуска беспилотников у нас налажено не было. Нам их не хватало. И эти поступающие из Ирана беспилотники "Шахид" (хотя Тегеран это официально не подтверждает) внесли большой вклад в то, чтобы мы наносили серьезные удары по тылам.
Виктор Литовкин
военный обозреватель, полковник в отставке
По его мнению, РФ показала Украине, что она достанет киевский режим беспилотниками на огромных расстояниях.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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