https://ukraina.ru/20221010/1039580844.html
СБУ ищет Марию Захарову
СБУ ищет Марию Захарову - 10.10.2022 Украина.ру
СБУ ищет Марию Захарову
Служба безопасности Украины объявила в розыск официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Информация об этом 10 октября появилась на сайте базы данных МВД Украины
2022-10-10T18:14
2022-10-10T18:14
2022-10-10T18:46
новости
мария захарова
сбу
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дмитрий медведев
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«Лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования», — указано на сайте.Ранее СБУ объявили в розыск замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева по статье 110, ч. 2: «Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины».В свою очередь, в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации, сообщили, что руководитель ведомства Александр Бастрыкин «поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным уголовным преследованием СБУ Дмитрия Медведева».
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мария захарова, сбу, медведев, дмитрий медведев, украина
Новости, Мария Захарова, СБУ, Медведев, Дмитрий Медведев, Украина
СБУ ищет Марию Захарову
18:14 10.10.2022 (обновлено: 18:46 10.10.2022)
Служба безопасности Украины объявила в розыск официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Информация об этом 10 октября появилась на сайте базы данных МВД Украины
«Лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования», — указано на сайте.
Ранее СБУ объявили в розыск замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева по статье 110, ч. 2: «Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины».
В свою очередь, в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации, сообщили, что руководитель ведомства Александр Бастрыкин «поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным уголовным преследованием СБУ Дмитрия Медведева».