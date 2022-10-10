СБУ ищет Марию Захарову - 10.10.2022 Украина.ру
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СБУ ищет Марию Захарову
СБУ ищет Марию Захарову - 10.10.2022 Украина.ру
СБУ ищет Марию Захарову
Служба безопасности Украины объявила в розыск официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Информация об этом 10 октября появилась на сайте базы данных МВД Украины
2022-10-10T18:14
2022-10-10T18:46
новости
мария захарова
сбу
медведев
дмитрий медведев
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«Лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования», — указано на сайте.Ранее СБУ объявили в розыск замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева по статье 110, ч. 2: «Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины».В свою очередь, в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации, сообщили, что руководитель ведомства Александр Бастрыкин «поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным уголовным преследованием СБУ Дмитрия Медведева».
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Новости, Мария Захарова, СБУ, Медведев, Дмитрий Медведев, Украина

СБУ ищет Марию Захарову

18:14 10.10.2022 (обновлено: 18:46 10.10.2022)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой, Мария Захарова
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой, Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
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Служба безопасности Украины объявила в розыск официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Информация об этом 10 октября появилась на сайте базы данных МВД Украины
«Лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования», — указано на сайте.
Ранее СБУ объявили в розыск замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева по статье 110, ч. 2: «Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины».
В свою очередь, в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации, сообщили, что руководитель ведомства Александр Бастрыкин «поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным уголовным преследованием СБУ Дмитрия Медведева».
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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СБУ ищет Дмитрия МедведеваСлужба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, информация об этом обнародована 10 октября в базе украинского МВД
 
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