https://ukraina.ru/20221010/1039580844.html

СБУ ищет Марию Захарову

СБУ ищет Марию Захарову - 10.10.2022 Украина.ру

СБУ ищет Марию Захарову

Служба безопасности Украины объявила в розыск официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Информация об этом 10 октября появилась на сайте базы данных МВД Украины

2022-10-10T18:14

2022-10-10T18:14

2022-10-10T18:46

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«Лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования», — указано на сайте.Ранее СБУ объявили в розыск замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева по статье 110, ч. 2: «Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины».В свою очередь, в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации, сообщили, что руководитель ведомства Александр Бастрыкин «поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным уголовным преследованием СБУ Дмитрия Медведева».

https://ukraina.ru/20221010/1039577625.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мария захарова, сбу, медведев, дмитрий медведев, украина