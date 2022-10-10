https://ukraina.ru/20221010/1039580395.html

В Киеве погиб начальник департамента киберполиции Украины

В Киеве погиб начальник департамента киберполиции Украины - 10.10.2022 Украина.ру

В Киеве погиб начальник департамента киберполиции Украины

Во время ракетного обстрела бульвара Шевченко в Киеве погиб начальник Депортамента киберполиции Украины Юрий Заскока. Об этом 10 октября сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины

2022-10-10T18:03

2022-10-10T18:03

2022-10-10T18:03

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На своей должности Заскока находился 24 года, работал в отделе защиты критической инфраструктуры.В сети его называют одним из создателей украинских фейков, таких как "военные преступления" в Буче и Изюме.

https://ukraina.ru/20221010/1039577891.html

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2022

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новости, киев, киберполиция, погиб