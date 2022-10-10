https://ukraina.ru/20221010/1039580395.html
В Киеве погиб начальник департамента киберполиции Украины
В Киеве погиб начальник департамента киберполиции Украины - 10.10.2022 Украина.ру
В Киеве погиб начальник департамента киберполиции Украины
Во время ракетного обстрела бульвара Шевченко в Киеве погиб начальник Депортамента киберполиции Украины Юрий Заскока. Об этом 10 октября сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины
2022-10-10T18:03
2022-10-10T18:03
2022-10-10T18:03
новости
киев
киберполиция
погиб
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На своей должности Заскока находился 24 года, работал в отделе защиты критической инфраструктуры.В сети его называют одним из создателей украинских фейков, таких как "военные преступления" в Буче и Изюме.
https://ukraina.ru/20221010/1039577891.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, киев, киберполиция, погиб
Новости, Киев, киберполиция, погиб
В Киеве погиб начальник департамента киберполиции Украины
Во время ракетного обстрела бульвара Шевченко в Киеве погиб начальник Депортамента киберполиции Украины Юрий Заскока. Об этом 10 октября сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины
Правоохранитель оказался в эпицентре взрыва, когда ехал на работу на личном автомобиле.
На своей должности Заскока находился 24 года, работал в отделе защиты критической инфраструктуры.
В сети его называют одним из создателей украинских фейков, таких как "военные преступления" в Буче и Изюме.