https://ukraina.ru/20221010/1039579789.html

Минск: информация о планах нападения Белоруссии на Украину — вброс

Минск: информация о планах нападения Белоруссии на Украину — вброс - 10.10.2022 Украина.ру

Минск: информация о планах нападения Белоруссии на Украину — вброс

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что информация о "подготовке Минском нападения на Украину" — вбросы, сообщает "БелТА" 10 октября

2022-10-10T17:58

2022-10-10T17:58

2022-10-10T17:58

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что, по непроверенной информации, Киев готовил наступление на белорусскую территорию. Хренин заявил, что в таком случае стоит ждать «мгновенный и жесткий ответ».Он также предостерег Украину от провокаций: «Вы не хотите с нами войны, мы не хотим ее тоже».Также в понедельник стало известно, что Лукашенко и президент РФ Владимир Путин договорились о расположении совместной региональной группировки.

https://ukraina.ru/20221010/1039573968.html

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2022

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новости, белоруссия, минобороны, украина, минск