Минск: информация о планах нападения Белоруссии на Украину — вброс - 10.10.2022 Украина.ру
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Минск: информация о планах нападения Белоруссии на Украину — вброс
Минск: информация о планах нападения Белоруссии на Украину — вброс - 10.10.2022 Украина.ру
Минск: информация о планах нападения Белоруссии на Украину — вброс
Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что информация о "подготовке Минском нападения на Украину" — вбросы, сообщает "БелТА" 10 октября
2022-10-10T17:58
2022-10-10T17:58
новости
белоруссия
минобороны
украина
минск
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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что, по непроверенной информации, Киев готовил наступление на белорусскую территорию. Хренин заявил, что в таком случае стоит ждать «мгновенный и жесткий ответ».Он также предостерег Украину от провокаций: «Вы не хотите с нами войны, мы не хотим ее тоже».Также в понедельник стало известно, что Лукашенко и президент РФ Владимир Путин договорились о расположении совместной региональной группировки.
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новости, белоруссия, минобороны, украина, минск
Новости, Белоруссия, Минобороны, Украина, Минск

Минск: информация о планах нападения Белоруссии на Украину — вброс

17:58 10.10.2022
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПринятие присяги военнослужащими вооруженных сил Белоруссии
Принятие присяги военнослужащими вооруженных сил Белоруссии
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Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что информация о "подготовке Минском нападения на Украину" — вбросы, сообщает "БелТА" 10 октября

Мы воевать не хотим. Если и вы не хотите и не будете предпринимать неправильные шаги, значит, войны не будет. Наши планы — это планы обороны на случай, если нападать будут на нас.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что, по непроверенной информации, Киев готовил наступление на белорусскую территорию. Хренин заявил, что в таком случае стоит ждать «мгновенный и жесткий ответ».
Он также предостерег Украину от провокаций: «Вы не хотите с нами войны, мы не хотим ее тоже».
Также в понедельник стало известно, что Лукашенко и президент РФ Владимир Путин договорились о расположении совместной региональной группировки.
Александр Лукашенко
16:07
Лукашенко: мы не должны им позволить втянуть нас в войнуПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовикам разработать план противодействия возможному втягиванию государства в войну. Об этом он сообщил 10 октября на совещании с военными и силовиками республики
 
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