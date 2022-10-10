https://ukraina.ru/20221010/1039579789.html
Минск: информация о планах нападения Белоруссии на Украину — вброс
Минск: информация о планах нападения Белоруссии на Украину — вброс - 10.10.2022 Украина.ру
Минск: информация о планах нападения Белоруссии на Украину — вброс
Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что информация о "подготовке Минском нападения на Украину" — вбросы, сообщает "БелТА" 10 октября
2022-10-10T17:58
2022-10-10T17:58
2022-10-10T17:58
новости
белоруссия
минобороны
украина
минск
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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что, по непроверенной информации, Киев готовил наступление на белорусскую территорию. Хренин заявил, что в таком случае стоит ждать «мгновенный и жесткий ответ».Он также предостерег Украину от провокаций: «Вы не хотите с нами войны, мы не хотим ее тоже».Также в понедельник стало известно, что Лукашенко и президент РФ Владимир Путин договорились о расположении совместной региональной группировки.
https://ukraina.ru/20221010/1039573968.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, минобороны, украина, минск
Новости, Белоруссия, Минобороны, Украина, Минск
Минск: информация о планах нападения Белоруссии на Украину — вброс
Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что информация о "подготовке Минском нападения на Украину" — вбросы, сообщает "БелТА" 10 октября