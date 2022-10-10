https://ukraina.ru/20221010/1039578811.html

Царёв о том, что будет, если Киев продолжит пересекать красные линии. Видео

Царёв о том, что будет, если Киев продолжит пересекать красные линии. Видео - 10.10.2022 Украина.ру

Царёв о том, что будет, если Киев продолжит пересекать красные линии. Видео

Депутат Верховной рады 4-7 созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру рассказал о новом этапе спецоперации, почему СБУ удалось совершить теракт на Крымском мосту,... Украина.ру, 10.10.2022

2022-10-10T17:26

2022-10-10T17:26

2022-10-10T17:26

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Депутат Верховной рады 4-7 созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру рассказал о новом этапе спецоперации, почему СБУ удалось совершить теракт на Крымском мосту, зачем Киев заминировал все дороги в Белоруссию и о многом другом:01:45 – Удары по Киеву и всей Украине – ответ на что?05:55 - Глава Офиса Зеленского разразился угрозами в адрес России: какой может быть украинская реакция?08:00 - Можно ли было предотвратить теракт на Крымском мосту и чего стоит опасаться России?11:35 - Генерал "Армагеддон": что известно о новом командующем СВО Суровикине? 14:45 – Зачем Россия и Белоруссия развертывают региональную группировку войск? Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации.В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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