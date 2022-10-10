https://ukraina.ru/20221010/1039577891.html

Началась новая стадия СВО. О чём говорили эксперты 10 октября

Началась новая стадия СВО. О чём говорили эксперты 10 октября - 10.10.2022 Украина.ру

Началась новая стадия СВО. О чём говорили эксперты 10 октября

Ударив по украинской инфраструктуре, Россия перешла к новой стадии специальной военной операции. В то же время Запад продолжит отстёгивать Россию от глобальной... Украина.ру, 10.10.2022

2022-10-10T17:42

2022-10-10T17:42

2022-10-10T17:42

эксклюзив

россия

сво

спецоперация

дмитрий дробницкий

сергей марков

алексей леонков

виктор литовкин

запад

украина

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Ударив по украинской инфраструктуре, Россия перешла к новой стадии специальной военной операции. В то же время Запад продолжит отстёгивать Россию от глобальной долларовой экономики. Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 10 октября.«Удары были вынужденными»Российские военные поразили все цели массированного удара по объектам на Украине, сообщили в Минобороны.«Сегодня российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.Как отметил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности, эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту в минувшие выходные, и другие организованные ими нападения на объекты гражданской инфраструктуры.Сегодняшние российские удары были во многом вынужденными, считает политолог Сергей Марков, поскольку общественность России требует наносить удары по пресловутым центрам принятия решений уже много месяцев.«И если бы после теракта на Крымском мосту российское руководство не нанесло хотя бы символические удары по этим центрам, в том числе в хорошо известное место в центре на Владимирской, штаб-квартире СБУ, это привело бы к огромному разочарованию в российском обществе.И к падению рейтинга президента и разочарованию в действующей армии, которая много месяцев с очень большим непониманием относится к тому, что не наносятся эти удары», — сказал Марков.«Переход к новой стадии СВО»Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин отмечает, что это переход к новой стадии специальной военной операции.«В конце концов, мы все эти семь месяцев достаточно бережно относились к украинской инфраструктуре. Более того, мы взяли на себя одностороннее обязательство не наносить удары по городам и поселкам Украины, а также по объектам жизнеобеспечения. Этим воспользовались бандеровские подразделения, которые размещали свою боевую технику в городских кварталах.Они оттуда обстреливали не только позиции наших войск не только на линии разграничения, но и мирных жителей Донбасса. Мы терпели это, но терпению приходит конец», — заявил Литовкин.Также он сказал, что Россия не воюет с Украиной, а «с США и НАТО». А США и НАТО, продолжил эксперт, при помощи бандеровского режима делают все, чтобы втянуть Россию в гонку вооружений, истощив ее экономические, финансовые и политические резервы.«Россия будет обеспечивать безопасность своих границ, отодвигая от них украинские боевые части минимум на 300 км, чтобы не обстреливали "Хаймарсами" нашу территорию. Это значит, что мы должны будем освободить от бандеровцев Харьков, Николаев и Одессу.Если они будут наносить удары по этим территориям, мы будем освобождать Днепропетровскую, Сумскую область и даже Волынскую область», — сообщил Литовкин.Россия и Белоруссия: новые совместные планыВ понедельник стало известно, что Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. При этом глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов уточнил, что необходимости в участии совместных сил России и Белоруссии в специальной военной операции нет, действующая группировка справляется.По словам военного эксперта журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова, на границе с Белоруссией сейчас отмечается концентрация войск Польши и ее союзников по НАТО.Белорусская армия по своей численности теоретически сможет предотвратить эту угрозу, но лучше это делать вместе с союзниками. Поэтому союзная армия Белоруссии получит помощь от своей союзницы России, пояснил эксперт.Леонков считает, что гипотетическая война сейчас была бы выгодна Украине, а не Белоруссии: «Киев в этом случае может возопить и призвать себе на помощь Польшу». Но Белоруссия, прогнозирует эксперт, не будет предпринимать никаких действий в отношении Украины, если со стороны Украины не будет угроз в адрес территории Белоруссии.Как отреагирует ЗападКакой может быть реакция Запада? Политолог-американист Дмитрий Дробницкий не ожидает «никаких действий из тех, которые уже не предпринимались».Он предполагает, что будет сказано много слов, но что касается действий, объединенному Западу будет сложно что-то предпринять: «Они и так с военно-стратегической точки зрения близко подошли к самой горячей фазе конфликта и сами раздули историю с возможным применением ядерного оружия».При этом, говорит Дробницкий, они и так предельно напряжены в ресурсах, а нынешние политические события ставят их политический истеблишмент в крайне тяжелое положение.«Попытка удержать линию жесткача в Вашингтоне будет. Следовательно, она будет и в Европе. Больше всех будут вопить все эти мелки вассалы.Но если Польша хотя бы газопровод Baltic Pipes получила в результате этой конфронтации, то в руководстве Прибалтики вообще сидят "выдающиеся люди". У них вообще нет никаких аргументов, как объяснять свою бедность борьбой с Россией», — сказал политолог.В экономическом смысле, продолжил он, Запад тоже ничего не может сделать.«Формально какие-то санкции будут. Но игра уже очень серьезная. Что такое санкции? Если раньше санкции воспринимались нами как "Ой, нас чего-то лишили", то на деле любая санкция со стороны объединенного Запада — это еще одна разорванная связь объединенного Запада с остальным миром. Это касается всех.Они не санкции вводят. Они отстегивают нас от глобальной долларовой экономики, что лично я приветствую. Нам бы самим побыстрее от нее отстегиваться», — сообщил Дробницкий.

https://ukraina.ru/20221010/1039559983.html

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https://ukraina.ru/20221010/1039566603.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, россия, сво, спецоперация, дмитрий дробницкий, сергей марков, алексей леонков, виктор литовкин, запад, украина, удар, владимир путин, сша