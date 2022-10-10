https://ukraina.ru/20221010/1039577519.html

Пока все плохо. Военный эксперт о том, сколько Россия еще будет терпеть в обороне против ВСУ

Пока все плохо. Военный эксперт о том, сколько Россия еще будет терпеть в обороне против ВСУ - 10.10.2022 Украина.ру

Пока все плохо. Военный эксперт о том, сколько Россия еще будет терпеть в обороне против ВСУ

Ничего хорошего в ходе спецоперации сейчас не происходит. Сейчас ВСУ наносят удары, пытаясь добиться как можно больших успехов до того момента, как у России на фронте появятся много мобилизованных. Нам приходится эти удары сдерживать. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру

2022-10-10T17:08

2022-10-10T17:08

2022-10-10T17:54

новости

россия

всу

мобилизация

лисичанск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1a/1039080073_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a0a3c743ce183a4b17124df031aaf9c4.jpg.webp

Продолжается отступление по причине радикального превосходства противника в живой силе и сократившегося отставания в технике и боеприпасах. Поэтому мы ждем, когда на фронт массово придут либо мобилизованные либо высвободившиеся резервы. А до того момент придется терпеть. Это поправимо и не смертельно, но это неприятно и болезненно, подчеркнул Норин.Как сказал Наполеон при Маренго, когда пришел свежий корпус Дезе, «первое сражение проиграно, но у нас есть время, чтобы выиграть второе». Эта тенденция сейчас определит то, что сейчас происходит на фронте, заключил собеседник издания.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, мобилизация, лисичанск