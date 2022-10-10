Пока все плохо. Военный эксперт о том, сколько Россия еще будет терпеть в обороне против ВСУ - 10.10.2022 Украина.ру
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Пока все плохо. Военный эксперт о том, сколько Россия еще будет терпеть в обороне против ВСУ
Пока все плохо. Военный эксперт о том, сколько Россия еще будет терпеть в обороне против ВСУ - 10.10.2022 Украина.ру
Пока все плохо. Военный эксперт о том, сколько Россия еще будет терпеть в обороне против ВСУ
Ничего хорошего в ходе спецоперации сейчас не происходит. Сейчас ВСУ наносят удары, пытаясь добиться как можно больших успехов до того момента, как у России на фронте появятся много мобилизованных. Нам приходится эти удары сдерживать. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
2022-10-10T17:08
2022-10-10T17:54
новости
россия
всу
мобилизация
лисичанск
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Продолжается отступление по причине радикального превосходства противника в живой силе и сократившегося отставания в технике и боеприпасах. Поэтому мы ждем, когда на фронт массово придут либо мобилизованные либо высвободившиеся резервы. А до того момент придется терпеть. Это поправимо и не смертельно, но это неприятно и болезненно, подчеркнул Норин.Как сказал Наполеон при Маренго, когда пришел свежий корпус Дезе, «первое сражение проиграно, но у нас есть время, чтобы выиграть второе». Эта тенденция сейчас определит то, что сейчас происходит на фронте, заключил собеседник издания.
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новости, россия, всу, мобилизация, лисичанск
Новости, Россия, ВСУ, мобилизация, Лисичанск

Пока все плохо. Военный эксперт о том, сколько Россия еще будет терпеть в обороне против ВСУ

17:08 10.10.2022 (обновлено: 17:54 10.10.2022)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета ЧВК "Вагнер" под Бахмутом в ДНР
Работа артиллерийского расчета ЧВК Вагнер под Бахмутом в ДНР - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Ничего хорошего в ходе спецоперации сейчас не происходит. Сейчас ВСУ наносят удары, пытаясь добиться как можно больших успехов до того момента, как у России на фронте появятся много мобилизованных. Нам приходится эти удары сдерживать. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру

«Наше отступление идет не очень хорошо. Войска несут потери. В основном мы теряем технику. Да людей и техники там в принципе немного, но наши войска это воспринимают очень болезненно», — указал эксперт.

Продолжается отступление по причине радикального превосходства противника в живой силе и сократившегося отставания в технике и боеприпасах. Поэтому мы ждем, когда на фронт массово придут либо мобилизованные либо высвободившиеся резервы. А до того момент придется терпеть. Это поправимо и не смертельно, но это неприятно и болезненно, подчеркнул Норин.

«Возможно, что оставление Кременной окажется не самой серьезной потерей. Возможно, что придется отходить до Лисичанска и за Лисичанск. Это не значит, что я развожу панику. Просто всякое может случиться», — добавил он.

Как сказал Наполеон при Маренго, когда пришел свежий корпус Дезе, «первое сражение проиграно, но у нас есть время, чтобы выиграть второе». Эта тенденция сейчас определит то, что сейчас происходит на фронте, заключил собеседник издания.
 
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