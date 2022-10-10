https://ukraina.ru/20221010/1039576826.html

Удар по Украине - не последний: Хроленко дал прогноз по спецоперации РФ. Видео

Удар по Украине - не последний: Хроленко дал прогноз по спецоперации РФ. Видео - 10.10.2022 Украина.ру

Удар по Украине - не последний: Хроленко дал прогноз по спецоперации РФ. Видео

Военный обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в эфире Украина.ру прокомментировал взрыв на Крымском мосту и ракетные удары... Украина.ру, 10.10.2022

2022-10-10T16:43

2022-10-10T16:43

2022-10-10T16:43

видео

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Военный обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в эфире Украина.ру прокомментировал взрыв на Крымском мосту и ракетные удары по Киеву, а также рассказал о новом подходе к спецоперации и договорённостях между Москвой и Минском:00:52 - Теракт на Крымском мосту: как избежать украинского терроризма в будущем? 03:34 - Меняется ли подход к спецоперации?06:44 - Нужно ли продолжать удары по объектам критической инфраструктуры Украины для пресечения новых поставок оружия?07:37 - Передадут ли США дальнобойные ракеты Украине?10:30 - Москва и Минск договорились о развертывании региональной группировки войск: возможно ли создание Украиной фронта против Белоруссии?11:54 - Оперативное совещание Владимира Путина с Советом безопасности РФ;12:40 – Есть ли у ВСУ манёвры и возможности для будущих контрнаступлений?14:45 – Будет ли подкрепление из числа иностранных наёмников?16:34 - Ожидать ли полномасштабной войны с блоком НАТО?Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации.В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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