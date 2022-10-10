https://ukraina.ru/20221010/1039575592.html
Пугачева раскрыла свое местонахождение
Пугачева раскрыла свое местонахождение - 10.10.2022 Украина.ру
Пугачева раскрыла свое местонахождение
Певица Алла Пугачева подтвердила, что уехала из России в Израиль. Об этом она написала в своем Instagram* 10 октября
2022-10-10T17:14
2022-10-10T17:14
2022-10-10T17:17
новости
алла пугачева
израиль
эмиграция
певица
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Ранее певица резко отреагировала на комментарии в соцсетях, назвав свою публику "рабами и холопами".Скандал разгорелся из-за того, что мужа Пугачевой, комика Максима Галкина**, признали иностранным агентом, и Пугачева попросила Минюст включить в список и ее.После этого в интернете появилась информация об отъезде певицы, но до сегодняшнего дня она не была подтверждена.* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.** Признан иностранным агентом
https://ukraina.ru/20220930/1039257233.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, алла пугачева, израиль, эмиграция, певица
Новости, Алла Пугачева, Израиль, эмиграция, певица
Пугачева раскрыла свое местонахождение
17:14 10.10.2022 (обновлено: 17:17 10.10.2022)
Певица Алла Пугачева подтвердила, что уехала из России в Израиль. Об этом она написала в своем Instagram* 10 октября
Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку, за умение отличать правду от лжи. Молюсь за вас и за мир на святой земле. Я счастлива!!!
Ранее певица резко отреагировала на комментарии в соцсетях, назвав свою публику "рабами и холопами".
Скандал разгорелся из-за того, что мужа Пугачевой, комика Максима Галкина**, признали иностранным агентом, и Пугачева попросила Минюст включить в список и ее.
После этого в интернете появилась информация об отъезде певицы, но до сегодняшнего дня она не была подтверждена.
* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
** Признан иностранным агентом