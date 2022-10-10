Пугачева раскрыла свое местонахождение - 10.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221010/1039575592.html
Пугачева раскрыла свое местонахождение
Пугачева раскрыла свое местонахождение - 10.10.2022 Украина.ру
Пугачева раскрыла свое местонахождение
Певица Алла Пугачева подтвердила, что уехала из России в Израиль. Об этом она написала в своем Instagram* 10 октября
2022-10-10T17:14
2022-10-10T17:17
новости
алла пугачева
израиль
эмиграция
певица
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038856422_0:473:2676:1978_1920x0_80_0_0_230cdea33189c78d132ac4603db215e6.jpg.webp
Ранее певица резко отреагировала на комментарии в соцсетях, назвав свою публику "рабами и холопами".Скандал разгорелся из-за того, что мужа Пугачевой, комика Максима Галкина**, признали иностранным агентом, и Пугачева попросила Минюст включить в список и ее.После этого в интернете появилась информация об отъезде певицы, но до сегодняшнего дня она не была подтверждена.* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.** Признан иностранным агентом
https://ukraina.ru/20220930/1039257233.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038856422_0:42:2676:2048_1920x0_80_0_0_115235dd64bfba8729deb920eefac065.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, алла пугачева, израиль, эмиграция, певица
Новости, Алла Пугачева, Израиль, эмиграция, певица

Пугачева раскрыла свое местонахождение

17:14 10.10.2022 (обновлено: 17:17 10.10.2022)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрощание с актёром Н. Караченцовым
Прощание с актёром Н. Караченцовым - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
Певица Алла Пугачева подтвердила, что уехала из России в Израиль. Об этом она написала в своем Instagram* 10 октября
Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку, за умение отличать правду от лжи. Молюсь за вас и за мир на святой земле. Я счастлива!!!
Ранее певица резко отреагировала на комментарии в соцсетях, назвав свою публику "рабами и холопами".
Скандал разгорелся из-за того, что мужа Пугачевой, комика Максима Галкина**, признали иностранным агентом, и Пугачева попросила Минюст включить в список и ее.
После этого в интернете появилась информация об отъезде певицы, но до сегодняшнего дня она не была подтверждена.
* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
** Признан иностранным агентом
Алла Пугачева
30 сентября, 14:06
Пугачева получила иностранное гражданство – СМИПевица Алла Пугачева получила израильское гражданство, сообщают различные СМИ 30 сентября
 
НовостиАлла ПугачеваИзраильэмиграцияпевица
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:03В Киеве погиб начальник департамента киберполиции Украины
17:58Минск: информация о планах нападения Белоруссии на Украину — вброс
17:42Началась новая стадия СВО. О чём говорили эксперты 10 октября
17:26Царёв о том, что будет, если Киев продолжит пересекать красные линии. Видео
17:14Пугачева раскрыла свое местонахождение
17:09СБУ ищет Дмитрия Медведева
17:08Пока все плохо. Военный эксперт о том, сколько Россия еще будет терпеть в обороне против ВСУ
16:58В Крыму предложили запретить мужчинам уезжать из России
16:43Удар по Украине - не последний: Хроленко дал прогноз по спецоперации РФ. Видео
16:31Алексей Леонков: Украина хочет втянуть Польшу в войну, поэтому Россия прикрывает Белоруссию
16:18Заявление Путина, обесточенный Львов, дело об убийствах. Главное на Украине на 16:00 10 октября
16:07Лукашенко: мы не должны им позволить втянуть нас в войну
16:01Во Львове остановили движение трамваев и троллейбусов - нет электричества
15:58Украинский политик Пашинский признался в связях с ЦРУ и назвал себя автором "операции" на Змеином
15:48Россия наступает. Эксперты и политики о ракетных ударах по Киеву и по Украине
15:33Украинцев попросили не включать компьютеры и телевизоры вечером
15:25ВСУ выпустили по Белгородской области "Точку-У"
15:21Украинские школы перевели на "дистанционку"
15:15Аксенов объяснил, почему на Украине больше не радуются подрыву Крымского моста
15:04Опасен для всего мира: Зеленский отбился от рук США и превратился в монстра
Лента новостейМолния