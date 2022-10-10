https://ukraina.ru/20221010/1039575592.html

Пугачева раскрыла свое местонахождение

Пугачева раскрыла свое местонахождение - 10.10.2022 Украина.ру

Пугачева раскрыла свое местонахождение

Певица Алла Пугачева подтвердила, что уехала из России в Израиль. Об этом она написала в своем Instagram* 10 октября

2022-10-10T17:14

2022-10-10T17:14

2022-10-10T17:17

новости

алла пугачева

израиль

эмиграция

певица

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Ранее певица резко отреагировала на комментарии в соцсетях, назвав свою публику "рабами и холопами".Скандал разгорелся из-за того, что мужа Пугачевой, комика Максима Галкина**, признали иностранным агентом, и Пугачева попросила Минюст включить в список и ее.После этого в интернете появилась информация об отъезде певицы, но до сегодняшнего дня она не была подтверждена.* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.** Признан иностранным агентом

https://ukraina.ru/20220930/1039257233.html

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2022

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новости, алла пугачева, израиль, эмиграция, певица